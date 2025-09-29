Zdravotnictví

Doktor radí, jak správně vybrat "obvoďáka". Velké téma jsou platby za registraci

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Kolika let se dožijete a v jak pevném zdraví to bude, záleží i na vašem praktickém lékaři. Až 80 procent všech zdravotních problémů totiž řeší právě on. "Vybírejte proto dobře," radí šéf těchto doktorů Petr Šonka. Jak to udělat a co všechno pacient ke změně praktika potřebuje? Na to Šonka odpovídá v dalším díle videoseriálu "Doktore, poraďte!".
Doktore, poraďte! - změna praktika | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

Ordinaci praktika můžete měnit, kolikrát chcete. Takzvaným "obvoďákům" totiž dávno odzvonilo a svobodná volba lékaře je neomezená. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky ale vždycky musíte počkat alespoň tři měsíce od registrace u posledního odborníka. Teprve pak můžete vyrazit k novému.

"V některých částech republiky to ale může být problém," přiznává Šonka. Jde podle něj hlavně o okrajové části země nebo periferie okresů, kde je praktiků málo. Navíc stárnou. "Půl milionu lidí proto praktického lékaře nemá," říká.

V takovém případě Šonka radí oslovit zdravotní pojišťovnu, která je za dostupnost péče pro své klienty odpovědná. "Obraťte se na ni. Řekněte, v jakém regionu lékaře hledáte, a ona by vám měla předat kontakt," nabádá a dodává: "Vznikají totiž nové ordinace - týmové praxe, ve kterých se lékaři zavázali nové pacienty přijímat. Tam by vás měli vzít určitě." Po celém Česku už jich podle Šonky vyrostlo kolem dvou stovek.

Poplatek za registraci? Nepřípustné

Šonka také popisuje, jak by měla registrace u nového lékaře vypadat. "Nejprve je třeba přijít do ordinace a podepsat registrační lístek. Tím stvrzujete, že jste se u lékaře zaregistrovali a dáváte mu tím oprávnění, aby si vyžádal od vašeho předchozího praktika výpis z vaší zdravotní dokumentace," popisuje. Ten si zdravotníci předají sami, pacient se nemusí o nic starat. Poté by měla následovat komplexní vstupní prohlídka, díky níž se nový lékař seznámí s pacientovým zdravotním stavem.

"Je taky třeba říct, že registraci nesmí praktický lékař podmiňovat žádným poplatkem od pacienta - stejně jako to nemůžou dělat lékaři jiných odborností," zdůrazňuje Petr Šonka.

Jak je to s registrací dorostenců? Do kolika let můžou tito pacient zůstat u praktického lékaře pro děti a dorost? Pusťte si další díl našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!".

 
