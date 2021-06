Jehly vystřídá Vémola. V halách skončí očkovací centra v létě, strategie se změní

Mnoho velkých očkovacích center v létě skončí. Sportovní haly či koncertní sály se vrátí ke svému původnímu účelu. Mezitím však lidé kalkulují s tím, na jakém očkovacím místě se k vakcíně dostanou dříve. Krajští koordinátoři přiznávají, že ne všude se čeká stejně dlouho. Lidé se tak často přeregistrovávají tam, kde to jde podle statistik rychleji.

Ačkoliv už vláda povolila sportovat uvnitř nebo navštívit kino, v mnohých kulturních či sportovních centrech to stále není možné. Už od zimy jsou vyblokovaná kvůli očkování proti covidu. Tato centra, zejména pak ta větší, pomáhají výrazně navyšovat očkovací kapacitu. Například v největším centru, pražské hale O2 universum, kde se za normálních okolností pořádají koncerty či sportovní události, zvládnou naočkovat až sedm tisíc lidí denně.

Už od tohoto pátku se má očkování otevřít pro lidi starší šestnácti let. A v krajích počítají s tím, že se všichni zájemci stihnou nechat naočkovat do září. Vakcinace se pak přesune do nemocnic a jiných zdravotnických zařízení či k praktickým lékařům a do zmíněných hal se vrátí sport a kultura. Například v O2 universu se první událost po dlouhé době bude konat koncem září, kdy zde bude bojovat mimo jiné známý zápasník Karlos Vémola.

Do 12. září se však v největším očkovacím centru v zemi bude i nadále očkovat. "Během letních měsíců se standardně v O2 universu velké akce nekonají, žádné tam ani nebyly nasmlouvané. Největší sál, kde se běžně koncerty konají, nyní slouží pouze jako očkovací centrum. K žádné termínové kolizi s jinou akcí nedochází ani na základě prodloužení pronájmu, proto jsme mohli prostory poskytnout až skoro do poloviny září," vysvětlil generální ředitel O2 universa Robert Schaffer s tím, že mezitím se v budově budou pořádat menší firemní akce, které se však konají v jiných sálech a provoz centra vůbec neovlivní.

V Karlovarském kraji je kvůli očkování zablokovaná KV Arena v krajském městě. Návštěvníci tam proto v následujících týdnech mohou zavítat jen do autokina, žádné další události zatím nejsou plánovány. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek potvrzuje, že očkovací centra v kraji by měla ve stávajícím rozsahu fungovat do konce srpna. "Poté by měla zůstat páteřní síť, stát chce do očkování mnohem intenzivněji zapojit praktické lékaře," popsal Kulhánek s tím, že záleží na možnostech každého kraje, zda zachová očkovací centra ve zdravotnických či jiných zařízeních, která jsou zastřešena například regionální nemocnicí a mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Na injekci a do kina

Oproti tomu ve středočeském Mnichově Hradišti se lidé mohou nechat očkovat a pak jít do kina, očkovací centrum zde funguje souběžně. "Jsou zde dva vchody a provoz očkovacího centra je do 14 hodin. Kino naopak funguje ve večerních hodinách. Tak jsme i prostor připravovali, aby umožnil chod obou provozů," vysvětlil starosta města Ondřej Lochman.

Naopak očkovací centrum na zimním stadionu v jihočeském Táboře muselo již v polovině května skončit a přesunulo se do nedaleké sportovní haly. Město chtělo vyjít vstříc hokejistům a očkovací centrum přestěhovalo dříve, než původně plánovalo, aby se včas stihl připravit led na novou sezonu. "Led se tvoří vždy v červenci, ale krajský krizový štáb se rozhodl pro dřívější přesun i z důvodu krátké pauzy v dodávce vakcín v půlce května," vysvětlil starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Ani ve sportovní hale však nezůstane očkovací centrum dlouho, vydržet by tam mělo nejdéle do konce srpna, pak se bude v hale opět sportovat. Mezitím budou volejbalisté a florbalisté trénovat ve školních tělocvičnách.

Lidé tak budou mít v létě a zejména pak na podzim menší výběr z míst, kde se budou moci nechat naočkovat. Krajští koordinátoři upozorňují, že s tím, jak se snižuje věková hranice, pro kterou je vakcinace určená, si lidé více vybírají, kde se nechají naočkovat. Zatímco senioři se většinou registrovali na nejbližší místo, mladí více kalkulují s tím, kde se dostanou dříve na řadu, a jsou ochotní kvůli vakcinaci cestovat dále.

Na termín se čeká i týden

Stránky ministerstva zdravotnictví zobrazují, kolik lidí čeká ve frontě u jednotlivých očkovacích center a kolika lidem přišla v posledním týdnu SMS zpráva s tím, že si mohou vybrat termín. Zatímco podle propočtů na stránkách Opendatalab dostanou lidé možnost si vybrat termín takřka okamžitě, někde musí počkat i týden.

Někteří proto ruší své rezervace a přihlašují se na místa, kde si budou smět dříve vybírat termín. To je i případ třicetileté Michaely, která se zaregistrovala do nemocnice v Jablonci nad Nisou. Po zhruba týdnu čekání na termín se přehlásila do pražského O2 universa a kód obdržela do dvou dnů.

"Nevím, jakou politiku mají jiná očkovací centra. My však otevíráme termíny na očkování vždy pouze týden dopředu, podle toho, kolik nám dorazí vakcín, abychom si byli stoprocentně jistí, že všichni, kteří si zarezervují termín, vakcínu dostanou. Již několikrát se stalo, že nám snížili dodávky vakcín," vysvětlila mluvčí jablonecké nemocnice Jana Válková s tím, že víc než týden na druhý kód nutný k rezervaci termínu určitě nikdo nečeká.

Osmdesátníci čekají, dvacátníci spěchají

Koordinátor očkování v Královéhradeckém kraji Jaroslav Malý vysvětluje, že různá doba čekání je způsobena především dodávkami vakcín a tím, že v jednotlivých regionech není o očkování stejně velký zájem. To, jak rychle někdo dostane termín, je podle Malého dáno tím, kolik slotů otevřou jednotlivá očkovací centra.

"Otevírají se podle toho, jaký je tlak na očkování. Například dneska jsme měli ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové asi 6500 lidí před takzvanou závorou a k dnešnímu dni jsme otevřeli 4200 slotů, takže třetinu z nich jsme schopni rychle vyočkovat. Ale třeba v Náchodě nemají nikoho před závorou, a kdo přijde, toho okamžitě očkují," popsal Malý.

Podle něj tak celkem běžně dochází k tomu, že se lidé přeregistrovávají tam, kde je to podle dat rychlejší. "Čím je člověk mladší, tím je počítačově inteligentnější a více dochází k přeregistracím. Takže se to samozřejmě běžně děje. Osmdesátníci reagovali pokorněji, dvacátníci na to spěchají o trošku více," řekl hradecký krajský koordinátor.

Třeba na Poliklinice Bor na Tachovsku se podle otevřených dat čeká na rezervaci i několik týdnů. Mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová však upozorňuje, že Opendata mívají prodlevu. V kraji je devatenáct očkovacích míst, některá však nefungují samostatně, ale spadají pod jiné zařízení.

"Na Tachovsku očkují zdravotníci z Konstantinových Lázní, kteří pod sebou mají různá očkovací místa a každý den očkují jinde. Takže když si lidé vyberou Polikliniku Bor, samozřejmě čekají déle, protože v Lázních musí vakcíny rozdělit i na jiná místa, nemohou všechny poslat Boru," popsala Mertlová.

Oproti tomu například do plzeňského velkokapacitního centra míří vakcíny rovnou a i díky kapacitě zde mohou naočkovat 1200 lidí denně, v Boru je denní kapacita jen několik desítek lidí. "Takže je jasné, že když si lidé vyberou toto místo, tak musí nějakou dobu čekat. Mohou se ale přeregistrovat do většího centra, kde se tak dlouho nečeká," dodala Mertlová.

Zájemcům o očkování v Pardubicích zase pomůže zorientovat se tzv. očkovací semafor. "V tuto chvíli jsou z více než poloviny aplikovány druhé očkovací dávky, což snižuje počet nově otevíraných termínů pro první dávky. Vzhledem k tomu, že centra vznikala postupně, se liší počet očkovaných druhou dávkou. Uváděný čas od registrace pro rezervaci termínu tak není určující, jelikož centra uvolňují termíny s různě dlouhým předstihem," vysvětlila náměstkyně pardubického hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Očkovací semafor proto teď na webu kraje ukazuje přibližnou dobu od registrace do systému po aplikaci první očkovací dávky. "I tento parametr však ovlivňuje aplikace druhých dávek," dodala Matoušková.

