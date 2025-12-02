Smířlivý k Babišovi. Expertka popisuje, co dalšího může Kubu vynést na vrchol

Poslední dva roky před volbami se tady dlouhodobě mluvilo o tom, že existuje poptávka nebo prostor pro vznik nové politické strany, která by mohla odčerpávat nespokojené voliče stran, jež tvořily vládu Petra Fialy. Je projekt Martina Kuby právě tím, na který tito voliči případně čekají?
Na základě našeho posledního dotazování si tím nejsem zcela jistá.
Proč?
Protože právě mezi voliči koalice Spolu najdeme největší podíl těch, kteří udávají, že si jsou schopni na politické scéně vybrat. Pokud tady tedy dlouhodobě schází nějaká strana, po které by mohla být poptávka, můžeme spíše říct, že jde o nějakou liberální stranu středového ražení.
Nicméně těžko říct - možná to může být něco takového, s čím přichází Martin Kuba. Zejména vzhledem k tomu, jak formuloval své prohlášení z minulého týdne, ve kterém uvedl, že chce hledat smířlivou politiku. To ale vyznívá tak, že to bude spíše smířlivá politika vůči hnutí ANO. Je ale otázka, zda je to právě ta věc, která by tento segment voličů oslovila.
Zkusím to ještě obráceně: je případný celostátní projekt Martina Kuby něco, co může ohrozit jeho původní stranu - tedy ODS?
Já se domnívám, že to bude pro ODS hrozba především v jeho domovském kraji - v jižních Čechách. Protože tam byl ten jeho loňský úspěch opravdu fenomenální. Získal sedmačtyřicet procent hlasů. Bylo to založeno na jeho dlouhodobé každodenní práci právě na této krajské úrovni. Pro vstup do sněmovny by ale potřeboval výrazně více - pro představu, jeho zisk z krajských voleb odpovídá jen asi 1,5 procenta zisku v parlamentních volbách.
A je otázka, co by byla ta témata, která by Martin Kuba dokázal nabídnout na úrovni celostátní. Taková témata, která by nějakým způsobem oslovila také voliče a voličky mimo jeho kraj. Domnívám se totiž, že jeho podpora vychází výhradně z projektů na úrovni kraje. Navíc by se musel nějakým způsobem vymezit proti projektu STAN, který vznikal trochu podobným způsobem.
Takže je otázka, jaké bude případně celkové směřování jeho nového hnutí. Tedy kromě toho, že by to byla strana, která je ochotná vyjednávat také s hnutím ANO.
Faktem ale je, že si Martin Kuba svou sílu nejprve otestuje v komunálních volbách, které se uskuteční příští rok na podzim. A tam lze nejspíš čekat, obzvlášť pokud jde o větší města v jižních Čechách, že uspěje…
Ano, to si také myslím. Tam je šance na úspěch podobná jako ve volbách krajských. Například v Českých Budějovicích může zopakovat úspěch, který se mu podařil v rámci celého kraje. V jeho regionu ho mají lidé očividně dobře zapsaného, a tudíž nevidím důvod, proč by neměl uspět.
Lidé ho tam volí kvůli jeho osobnosti a kvůli týmu lidí, který má kolem sebe. Ale znova: nemyslím si, že to je něco, co by oslovilo třeba voliče z Moravskoslezského kraje. Pro ně je to příliš vzdálené. A témata, kterými tam lidé žijí, jsou jiná než témata, která řeší lidé v jižních Čechách.
Jak vlastně vnímáte jeho apel na smířlivější nebo pragmatičtější přístup k hnutí ANO? Ptám se proto, že vzniká vláda, jejíž hlavní silou bude právě strana Andreje Babiše, což může způsobit postupnou ztrátu jeho podpory. Není v tomto ohledu čas, který si Martin Kuba zvolil, takřka ideální?
Ano, tady vidím potenciál větší. Pokud by mohl někoho na svou stranu získat, jsou to možná nějací současní voliči hnutí ANO, kteří se nijak silně s touto stranou neztotožňují. Třeba proto, že jim vadí postava Andreje Babiše. Nebo se jen vlažně ztotožňují s politickým směrem, který hnutí ANO reprezentuje.
Mohou to být i lidé, kteří jsou dlouhodobě nerozhodnutí, nebo kteří nevidí nikoho, kdo by je v politice reprezentoval. Pokud se Martinu Kubovi podaří zkrátka nabídnout nějakou "vyvažovací" značku, může jistou část voličů oslovit. Ostatně podobně to zkoušeli Motoristé se svým heslem "Ukončíme Fialu a pohlídáme Babiše".
Pokud tedy půjde Martin Kuba tímto směrem, mohlo by se mu to podařit. Současně ale nepředpokládám, že se mu mimo Jihočeský kraj nějak zásadně podaří oslovit voliče z vládního bloku stran, které tvořily kabinet Petra Fialy.
Mezi těmi, kteří volili STAN nebo Piráty, sice častěji najdeme ty, kteří váhají, koho volit, nebo kteří nevidí na politické scéně stranu, která by reprezentovala jejich názory, je ale otázka, zda je Kuba ta alternativa, kterou hledají. Zejména v případě voličů Pirátů je pak překryv s tím, co by ve svém programu patrně mohl nabízet, spíše malá.
A dokážete na základě vašich dat kvantifikovat, kolik je tady vlastně lidí, kteří sice deklarují účast ve volbách, zároveň ale tvrdí, že si nemohou vybrat?
Z celkového počtu bych řekla, že se může jednat třeba o nějakou třetinu lidí. Ti voliči tvrdí, že nenacházejí stranu, která by je reprezentovala. Ale my také víme, že těchto lidí je méně mezi voliči hnutí ANO nebo Spolu. Navíc je tady minimum lidí, jejichž podpora se přelévá mezi vládním a opozičním táborem. Také proto se obávám, že místo, které se snaží Martin Kuba zaujmout, je do nějaké míry obsazené.
Navíc bude potřebovat politicky výrazné osobnosti napříč republikou…
Do sněmovních voleb je daleko. Nevíme, co se stane. Co ale můžeme říct už teď, je to, že má slušnou šanci uspět za rok ve volbách komunálních. Obzvlášť ve svém regionu.
Možná existuje varianta, že uspěje i jinde. K tomu bude ale potřebovat jistý typ zastřešujícího projektu, musel by se spojit s jinými regionálními projekty. Typicky se to nabízí třeba v Královéhradeckém kraji, ale tím se pro něj opět otevírá potřeba nějak se odlišit od STAN. Jinak řečeno: Martin Kuba opustil jednu koalici a takto by musel vytvořit jinou.