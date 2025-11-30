"Je to samý Babiš, Babiš, Babiš," cupuje ODS Kuba. Přestal věřit, že stranu změní

Jak to vypadá se zájmem lidí poté, co jste ve čtvrtek oznámil úmysl založit nové hnutí?
Chodí mi spontánně strašná spousta SMS zpráv a e-mailů od lidí z různých koutů republiky, kteří se chtějí na hnutí podílet. To mi dělá radost. To hnutí ale zatím není nijak registrované, takže to musíme teď připravit, dát tomu nějaký systém a všem se ozvat. Za zájem lidí jsem ale určitě rád.
Začal jste oslovovat i vy sám některé lidi mimo své spolupracovníky na jihu Čech? Hejtman Jihomoravského kraje za lidovce Jan Grolich se zmínil, že jste s ním o novém hnutí mluvil.
Po krajských volbách jsme se spolu bavili o tom, jestli by takový projekt mohl mít smysl. Pak jsme se dlouho neviděli, až asi před měsícem - a ten hovor byl teď už spíš o tom, jak kdo z nás po prohraných volbách vidíme budoucnost našich stran. To, že já zvažuji i tuto vlastní cestu, Honza věděl a myslím, že on teď vidí budoucnost v lidové straně.
Občas slyším, že nebude jednoduché s vámi něco budovat. Že prý musí být hodně po vašem…
Nevím, kdo vám to říkal, ani jestli ti, kterých jste se ptal, se mnou opravdu denně spolupracují. Když chcete být lídrem nějakého týmu, musíte být člověkem, který vnese do týmu svou jasnou představu a musí ji být ochotný prosazovat. Musí vědět, co a proč chce realizovat. Možná právě proto jsme rozhýbali jako tým Jihočeský kraj, protože já z některých věcí neustupuji, mám představu, proč je chceme dělat, často si na ně nechám zpracovat i analýzy a průzkumy. A potom za tím jdu.
Vybudovat nějakou stranu s velkým ambicemi ale bude vyžadovat velkou spolupráci.
My ale v našem týmu na jihu Čech spolupracujeme, diskutujeme, děláme řadu kompromisů. Respektuji své kolegy, protože vím, že jsou silní ve svých oblastech. Ale je fakt, že já jsem ten, kdo chodí s myšlenkami, co bychom v které oblasti v našem kraji měli dělat. Pak si to doladíme a už za tím jdeme.
Co píšete lidem, kteří se vám ozvou, o novém hnutí?
Na to ještě nebyl vůbec čas. Teď se teprve začneme všem ozývat.
Kdo mě zná, ví, jakou dělám politiku
Ale základní představu asi máte. Středopravicová strana, jasné prozápadní směřování, silný ekonomický program, jednoznačná podpora Ukrajiny…
Ano, to je jasné. Určitě ale spousta lidí vidí, jakou politiku na jihu Čech děláme, moje názory jsou také známé, takže podle toho si můžou udělat základní představu. Jsem přesvědčený, že většina lidí, co mi píše, toto ví.
Zkuste říct alespoň základní obrysy.
Jsem pro to, abychom podporovali lidi, kteří jsou schopni a ochotni se o sebe postarat, ale zároveň musíme být společností, která je schopná určité skupině lidí pomoci. K tomu ale potřebujeme mít peníze a abychom je měli, musí fungovat ekonomika a vláda musí mít jasnou národohospodářskou strategii podporovat oblasti, ve kterých jsme my Češi schopni uspět.
Postupně přitom ztrácíme průmysly, které vybudovaly bohatství, v němž žijeme. Na základě ideologického Green Dealu, který bohužel neodpovídá ekonomické realitě, jsme se vydali cestou, kdy využíváme dekarbonizační technologie, které se často vyrábějí v Asii, a my na nich necháváme ty státy bohatnout.
A co navrhujete vy?
Musíme definovat oblasti, ve kterých bychom mohli uspět, což jsou IT technologie, v nichž jsou české firmy extrémně šikovné, umělá inteligence (AI) a další podobné věci. Co budeme dělat, pokud opustíme všechny tradiční průmysly? Málokdo si uvědomuje, že pokud ztratíme ekonomickou kompetenci, ztratíme možnost udržet stabilní společnost. A upřímně, chudá společnost nebude nakonec mít ani na tu enviromentální politiku.
Nikdo neviděl, že běhám nejrychleji, důležitější bylo kamarádství
Nevěnuje se ale tomuto právě ODS?
Já mám pocit, že všechny strany, včetně ODS, se zapomínají věnovat tomu, jak dostat peníze do rozpočtu, jak maximálně podporovat ekonomiku. To nemůže určovat jen úředník v Bruselu nebo nějaká bruselská strategie, to musí být bytostným zájmem každého státu, aby měl národohospodářskou strategii a podporoval perspektivní oblasti ve svém státu. Podle mě se toto z české politické scény vytrácí.
Opravdu? Vláda Petra Fialy přece v Bruselu bojovala za automobilky a celkově stále více zaznívá v Evropě varování před oslabováním evropského průmyslu.
Já jsem neslyšel, že by ODS měla zmapovaný potenciál sektorů, ve kterých můžeme uspět, a vysloveně se věnovala tomu, aby se firmy v těchto sektorech mohly rozvíjet. Že by měli jasně definováno, že umělá inteligence je oblast, kde můžou naše firmy uspět i ve světovém měřítku. Že IT technologie, třeba v oblastech antivirových programů a podobných věcí, jsou něčím, kde budeme usilovat o to, abychom do České republiky přitáhli centra firem, které se tomuto věnují. Neviděl jsem to od naší vlády, ale ani od Andreje Babiše a dalších.
Řekněte mi, co byla pověstná poslední kapka, po které jste si řekl: Odcházím z ODS? A uvažoval jste vůbec v nějaký okamžik, že byste šel do boje o předsedu ODS?
Nebyla žádná poslední kapka, byl to spíše soubor posledních měsíců i let, kdy jsem si uvědomoval, že já a vedení ODS se díváme na politiku každý jinýma očima.Prostě jsem cítil, že mě to už v ODS nebaví. A mně už není 30, abych mohl zabíjet čas tam, kde mě to nebaví. Když jsme spolu mluvili v posledních letech, tak jsem vám popisoval, jaké pocity jsem míval na jednání výkonné rady ODS…
Pamatuji si, že jste často říkal, že jste se svými názory osamocený. Také jste několikrát varoval, že se ODS se svou politikou žene do dalších volebních porážek.
Já jsem mluvil o úplně jiném světě než oni, každý jsme vnímali zcela jinak i průzkumy veřejného mínění, které dlouhodobě ukazovaly, že ODS má slabou podporu. Říkal jsem, že musíme změnit to, jakou děláme politiku a jak komunikujeme. Když jsme na jihu vyhráli naprosto jednoznačně krajské volby, nabízel jsem, abychom se tímto úspěchem inspirovali, ale vždycky mi bylo řečeno, že prý naši voliči to tak nechtějí, že to tak nejde.
Takže jste přestal usilovat o to, že zkusíte ODS změnit?
Měl jsem občas pocit kluka, který chodí do běžeckého klubu, kde se běhá, on sice běhá nejrychleji, ale všichni se tváří, že tomu tak není, protože nejste kluk, se kterým by se kamarádili. Jakoby to kamarádství bylo důležitější než výsledky.
Ale nezměnilo se v ODS nic po tom, co prohrála volby a odchází do opozice?
Ne. Do poslaneckého klubu byli zvoleni lidé, kteří reprezentovali filozofii koalice Spolu, tedy společnou politiku s KDU-ČSL a TOP 09. Něco takového jsem já nepodporoval. Dobře víte, že jsem dlouho mluvil o tom, že ODS sama musí dělat politiku, aby získala co nejvíce hlasů, a ne, že bude spoléhat na to, jak bude lepit své výsledky za pomoci dalších stran. I po volbách bylo zřejmé, že noví poslanci budou těžko mentálně měnit tuto filozofii.
Byl jste rozhodnutý odejít už před volbami?
Zvažoval jsem to už tehdy, ale nechtěl jsem to udělat, abych ODS před volbami nepoškodil.
Nemohl jsem hájit vládu Petra Fialy, nebyl bych autentický
Přesto jste to ale oznámil až skoro dva měsíce po sněmovních volbách. Skutečně jste si ještě nemapoval terén, jestli byste neměl šanci vyhrát volbu předsedy ODS?
Víceméně ne. Dění po volbách jen potvrzovalo, že lidé, kteří stojí nyní ve vedení ODS, a budou v něm stát i po volbách předsedy, nemají zájem o to, abych se na směřování ODS podílel.
Proč si to myslíte?
Po volbách se například se mnou vůbec nikdo z vedení ODS nespojil, nikdo se mě nezeptal, jestli se nechci zapojit do toho, jak budeme dělat politiku nyní.
Nebylo to ale logické, jestliže jste se nijak nezapojil do kampaně před sněmovními volbami? Od některých členů ODS cítím vůči vám hořkost, myslí si, že kdybyste pomohl, tak kandidáti ODS a koalice Spolu mohli mít lepší výsledky. Minimálně v Jihočeském kraji.
Ale já jsem přece od začátku říkal, že nejsem ztotožněný se vším, co vláda Petra Fialy dělá, a nemůžu za to nést odpovědnost. Omlouvám se, ale nechtějte po mně, abych se za něco takového stavěl a za to bojoval. Stejně jako jsem nechtěl po vedení ODS, aby se stavěli za to, co jsem já dělal a dělám jako hejtman. Nechtěl jsem po Petrovi Fialovi, aby se za mě postavil a říkal: "Volte Martina Kubu, protože je ve stejné straně jako já." Chtěl jsem, aby mě Jihočeši volili na základě výsledků mé práce.
Ale přece jen to byla vláda s vaší ODS v čele.
Ale sama vláda a poslanci ODS se měli voličům zodpovídat za to, co čtyři roky dělali. Já jsem u toho nebyl, neměl jsem na to vliv, nepodílel jsem se na tom žádným svým rozhodováním. A pokud nejsem o něčem přesvědčený, že se za to můžu postavit, tak to nedělám. Nemohl bych být autentický, kdybych v kampani hájil politiku vlády, když jsem ji čtyři roky ne vždy vnímal jako úplně šťastnou. To by přece nedávalo smysl.
Možná ale toto nahrává těm, kteří o vás tvrdí, že nejste zrovna týmový hráč, že hrajete hlavně na sebe.
Říkají to lidé, kteří za mnou nikdy nepřijeli, nepřišli se zeptat, jak funguje tým, který jsem tady na jihu Čech vytvořil. Tým, který dokázal v krajských volbách zvítězit tak, jak nikdo jiný nikde nevyhrál. Když mě chce někdo kritizovat, tak vždy tvrdí: "On není týmový hráč. On se domluví s Andrejem Babišem."
Je to samý Antibabiš
K Andreji Babišovi se ještě dostaneme…
Ale já už to nemůžu poslouchat, vždyť je to úplně absurdní. My jsme jediný kraj, kde jsme ho a jeho hnutí ANO porazili tak, že můžeme vládnout úplně sami. A já tyto absurdní nesmysly o sobě a o Babišovi slyším od lidí, kteří nejsou schopni nad Babišem zvítězit. I z toho je ale vidět, jak v ODS chybí racionální debata. Já jsem vytvořil tým, který na volebním lístku ODS získal 47 procent hlasů, ale pořád bude někdo vymýšlet, co dělám špatně. Místo toho, aby se v ODS zamysleli, jestli náhodou nedělám něco dobře. Prostě je to absurdní.
Tipuji, že pod vašim vedením byste ale nechtěl, aby ODS svolávala mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů a spoustu příspěvků na sítích věnovala Babišovi.
Ano, toto bych rozhodně nepodporoval. Ale ne proto, že bych chtěl dělat s Babišem koalici, ale protože jsem přesvědčený, že se dá porazit úplně jinak. Já jsem v krajské kampani ani jednou nevyslovil slovo Babiš, ani třeba Piráti. Prostě jsem nemluvil o žádném jiném subjektu, než o našem a o tom, co chceme pro Jihočechy dělat. A tvrdím, že takto se má dělat politika.
Jaký je tedy váš recept, jak porazit Babiše?
Opoziční politika musí být postavena na tom, že lidem nabízíte pro jejich každodenní život lepší řešení než vláda. Musíte to lidem umět sdělit a vysvětlit, aby oni vás považovali za toho, s kým chtějí svět kolem sebe tvořit. Připadá mi, že toto se z politiky úplně ztrácí. Přitom ODS byla v minulosti stranou, která měla ekonomickou kompetenci, která měla národohospodářskou strategii. A teď, když se podíváte na její sociální sítě, tak je to samý Babiš, Babiš, Babiš. Antibabiš. To přece vůbec neříká, co ta strana chce dělat pro národ.
Rozumím, ale Andrej Babiš tady je, jeho střet zájmů je reálný a vy jako patrně budoucí předseda nové strany k němu a jeho hnutí budete muset zaujmout nějaký postoj. Jaký bude?
Naše hnutí musí přesvědčit co nejvíce lidí v České republice, že nabídne program, aby zlepšovalo jejich životy. To mě bude zajímat, na to se soustředíme. Soustředím se na naši vizi a budu chtít pro ni nadchnout co nejvíce lidí. A budeme se samozřejmě snažit všechny soupeře v politice porazit, abychom je nepotřebovali v koalici.
Kuba zažil vzestupy i pády, jeho profesí není jen politika
Dvaapadesátiletý Martin Kuba je sice v posledních letech známý především jako hejtman Jihočeského kraje za ODS, ovšem on vždy dával najevo, že mu politika ODS za vedení Petra Fialy není nijak moc blízká. A to přesto, že patřil k těm, kteří Fialu podporovali, když byl v lednu 2014 zvolený předsedou ODS.
Vyznat se v Martinu Kubovi není jednoduché, má řadu příznivců i kritiků, v politice si prošel pády i vzestupy a nelze ho vnímat jen jako politika. Kuba je původní profesí lékař, pracoval na Zdravotnické záchranné službě a byl anesteziolog na oddělení kardiochirurgie Nemocnice České Budějovice. Do toho se věnoval a věnuje podnikání, s jeho jménem jsou spojené různé firmy. V posledních letech je známý především jako většinový podílník ve společnosti OIG Power, která se zabývá výrobou a instalací bateriových úložišť.
Pokud jde o samotnou politiku, pohyboval se především ve svém kraji, kde výrazně uspěl poprvé roce 2008 - byl zvolený za ODS náměstkem hejtmana Jihočeského kraje. Hvězdnou politickou chvíli zažil v roce 2011, kdy si ho tehdejší premiér a předseda ODS Petr Nečas vybral za ministra průmyslu a obchodu. O rok později povýšil i v ODS, když v boji o post 1. místopředsedy jasně porazil Miroslavu Němcovou.
Jenže za pár měsíců přišla pro ODS politická pohroma, policejní zátah na Nečase znamenal pád pro Nečase, ODS i Kubu. Chvíli sice vedl jako Nečasův zástupce ODS (než ho nahradil Petr Fiala), ale brzy se vrátil zpět na jih Čech, kde zažil v roce 2020 velký návrat. Získal post hejtmana, který v roce 2024 naprosto přesvědčivě obhájil. Jeho kandidátka získala 47, 51 procent hlasů, což byl fantastický úspěch. Teď se uvidí, jestli zažije úspěch i jako předseda nově tvořené strany, se kterou má ambici uspět po celé zemi.