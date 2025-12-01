Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři

Novou epizodu podcastu Politická šikana si už nyní můžete pustit ve všech podcastových aplikacích.
"Minulý týden přišlo… já nevím, jestli nečekané, já bych řekla, že spíš očekávané povolební oznámení Martina Kuby," říká Michaela Nováčková. Kuba, který v jižních Čechách dosáhl historického výsledku 47 procent hlasů, dlouhodobě upozaďoval značku ODS a politickou identitu stavěl primárně na sobě samém. Vratislav Dostál navíc připomíná, že jeho kritika vůči straně mířila především na "přílišnou kompromisnost" občanských demokratů a neustálé vymezování se vůči Andreji Babišovi místo předkládání vlastního programu.
Nová jihočeská TOP 09?
Kuba si sice buduje novou politickou značku, ale dosud bez jasnějších celostátních kontur. V jeho okolí se zatím objevují zejména jihočeští spojenci, žádná velká jména zatím nepadla. "Mám pocit, že to bude spíš taková jihočeská TOP 09," dodává Nováčková.
Ačkoliv někteří komentátoři varují před možnou hrozbou pro ODS, Dostál mírní očekávání: zatím neexistují data a Česko už navíc zažilo desítky podobných pokusů. Téměř všechny skončily buď rychlým vyhořením, nebo potichu zmizely z politické mapy.
Pamatujete si na Zemanovce nebo LEV 21?
Historie přitom nabízí řadu příkladů. Rok 1998 a Unii svobody, která se odtrhla po krizi uvnitř ODS a krátce slavila úspěch, ale dlouhodobě se neudržela. Příběh Václava Klause mladšího a Trikolory, která se zrodila s velkým rozmachem, ale rychle se vytratila z pozornosti voličů. Nebo Petr Mach a jeho Svobodní - strana, která dokázala vybojovat europoslanecký mandát, ale ve sněmovních volbách se nikdy neprosadila.
"Česká pravice dlouhodobě trpí roztříštěností," upozorňuje Dostál a připomíná, že z jednotlivých odštěpenců skutečně uspěla pouze TOP 09, a to díky výjimečné kombinaci osobností Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga.
Na opačném konci spektra pak stojí příběhy, které se proměnily v podivné politické epilogy. Třeba Jiří Paroubek a jeho projekt LEV 21, který "se úplně vytratil ze dne na den" a nakonec skončil jako bizarní odbočka v dějinách sociální demokracie.
Kongres ODS je za rohem
Nabízí se otázka, zda Kuba skutečně dokáže překročit hranice jižních Čech, nebo zda jeho projekt skončí jako další regionální epizoda, byť s unikátně silnou startovní pozicí.
Jeho krok však může mít dopad i na samotnou ODS. Kongres se blíží a Dostál připomíná, že odchod tak výrazné figury může některé uvnitř strany "donutit se chytnout za nos" a znovu otevřít debatu o tom, jak má vypadat moderní pravicová politika.
Zda se tak skutečně stane, ukážou následující týdny. Stranu totiž čeká nejen změna vedení, ale také rozhodování, zda se vrátí k ostřejší pravicové identitě, nebo bude pokračovat v dosavadní linii, kterou část voličů považuje za nevýraznou.
