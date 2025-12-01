Domácí

Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 25 minutami
Odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS po více než dvaceti letech stranu zasáhl v citlivém okamžiku. Nejde však jen o další spor uvnitř Občanské demokracie. Krok výrazné regionální osobnosti totiž otevírá starou debatu o tom, proč se v české pravici opakovaně vrací stejné příběhy - a proč se většina odštěpeneckých projektů nakonec ukázala jako slepá ulička.
Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál

Novou epizodu podcastu Politická šikana si už nyní můžete pustit ve všech podcastových aplikacích.

"Minulý týden přišlo… já nevím, jestli nečekané, já bych řekla, že spíš očekávané povolební oznámení Martina Kuby," říká Michaela Nováčková. Kuba, který v jižních Čechách dosáhl historického výsledku 47 procent hlasů, dlouhodobě upozaďoval značku ODS a politickou identitu stavěl primárně na sobě samém. Vratislav Dostál navíc připomíná, že jeho kritika vůči straně mířila především na "přílišnou kompromisnost" občanských demokratů a neustálé vymezování se vůči Andreji Babišovi místo předkládání vlastního programu. 

Nová jihočeská TOP 09?

Kuba si sice buduje novou politickou značku, ale dosud bez jasnějších celostátních kontur. V jeho okolí se zatím objevují zejména jihočeští spojenci, žádná velká jména zatím nepadla. "Mám pocit, že to bude spíš taková jihočeská TOP 09," dodává Nováčková.

Ačkoliv někteří komentátoři varují před možnou hrozbou pro ODS, Dostál mírní očekávání: zatím neexistují data a Česko už navíc zažilo desítky podobných pokusů. Téměř všechny skončily buď rychlým vyhořením, nebo potichu zmizely z politické mapy.

Pamatujete si na Zemanovce nebo LEV 21?

Související

"Jako šéf ODS chci stínovou vládu a voliče ANO." Kupka mluví i o případných socích

Čerstvý kandidát na předsedu ODS Martin Kupka v rozhovoru s Aktuálně.cz v pátek 24. října 2025
4:28

Historie přitom nabízí řadu příkladů. Rok 1998 a Unii svobody, která se odtrhla po krizi uvnitř ODS a krátce slavila úspěch, ale dlouhodobě se neudržela. Příběh Václava Klause mladšího a Trikolory, která se zrodila s velkým rozmachem, ale rychle se vytratila z pozornosti voličů. Nebo Petr Mach a jeho Svobodní - strana, která dokázala vybojovat europoslanecký mandát, ale ve sněmovních volbách se nikdy neprosadila.

"Česká pravice dlouhodobě trpí roztříštěností," upozorňuje Dostál a připomíná, že z jednotlivých odštěpenců skutečně uspěla pouze TOP 09, a to díky výjimečné kombinaci osobností Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga. 

Na opačném konci spektra pak stojí příběhy, které se proměnily v podivné politické epilogy. Třeba Jiří Paroubek a jeho projekt LEV 21, který "se úplně vytratil ze dne na den" a nakonec skončil jako bizarní odbočka v dějinách sociální demokracie.

Kongres ODS je za rohem

Nabízí se otázka, zda Kuba skutečně dokáže překročit hranice jižních Čech, nebo zda jeho projekt skončí jako další regionální epizoda, byť s unikátně silnou startovní pozicí. 

Jeho krok však může mít dopad i na samotnou ODS. Kongres se blíží a Dostál připomíná, že odchod tak výrazné figury může některé uvnitř strany "donutit se chytnout za nos" a znovu otevřít debatu o tom, jak má vypadat moderní pravicová politika.

Zda se tak skutečně stane, ukážou následující týdny. Stranu totiž čeká nejen změna vedení, ale také rozhodování, zda se vrátí k ostřejší pravicové identitě, nebo bude pokračovat v dosavadní linii, kterou část voličů považuje za nevýraznou.

Pokud vás zajímá celý kontext a širší souvislosti, pusťte si celou epizodu Politické šikany. Najdete ji na Aktuálně.cz i ve všech podcastových aplikacích.

 
Mohlo by vás zajímat

Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi

Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Fanoušci uráželi ve vlaku romské děti, policie je teď vyšetřuje kvůli hanobení národa

Fanoušci uráželi ve vlaku romské děti, policie je teď vyšetřuje kvůli hanobení národa

Pražskou zoo povede dočasně Machek, nový ředitel vzejde z konkurzu v únoru

Pražskou zoo povede dočasně Machek, nový ředitel vzejde z konkurzu v únoru
domácí Aktuálně.cz Obsah Politická šikana Podcasty Aktuálně.cz Martin Kuba ODS Spolu Martin Kupka politika

Právě se děje

před 7 minutami
Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

Kapela Judas Priest se příští rok vrátí do Česka. V srpnu vystoupí v Ostravě

Jejich chystané evropské turné bude mít 14 zastávek. Kromě Ostravy vystoupí například ve Francii, Španělsku či na Slovensku.
před 25 minutami
Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři
20:58

Politická šikana: Kuba může ODS vymazat z mapy, má to ale háček, hodnotí komentátoři

Odchod hejtmana Kuby z ODS po více než dvou dekádách stranu zasáhl v citlivém okamžiku. Poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.
před 48 minutami

Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou

Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
59:20
před 1 hodinou
Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Čeho se rozhodčí na Spartě bál? A kde byl VAR? Tak se nikam neposuneme, říká Šenkeřík

Dvojnásobný mistr fotbalové ligy hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz senzaci na Letné, hru Slavie s Ch+Ch v sestavě či prokletí Bohemians.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík

Trpišovský a reprezentace? Tohle je věcí také majitele klubu, prohlásil Tvrdík

Jaroslav Tvrdík považuje za neakceptovatelné chování reprezentantů po kvalifikačním utkání s Gibraltarem v Olomouci.
před 1 hodinou
Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi

Utratit obří hotovost je problém, říká advokát Sokol. Naznačil, co by radil klientovi

"Vysvětlení, jak se tam peníze dostaly, bývá ze strany orgánů činných v trestním řízení vnímáno kriticky," říká právník ke kauze Správy železnic.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných

ŽIVĚ
Ruská armáda ráno zaútočila na Dnipro, po úderu zůstali čtyři mrtví a 22 zraněných

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy