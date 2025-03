Hustopeče zjišťují ekologické škody po havárii vlaku s benzenem. Ryby jsou v pořádku

Hustopeče nad Bečvou postupně zjišťují ekologický dopad nedávné havárie vlaku převážejícího benzen. Toxická látka silně znečistila místo havárie a kvůli silným dešťům hrozilo, že proteče do nedalekých jezer. První testy ale zatím neodhalily přítomnost látky v mase ryb z jednoho z nich. Experti také zjišťovali, jak moc je znečištěná půda přímo v kolejišti, kde vlak havaroval. Jasno bude za tři dny.

Testy ryb ulovených v pískovně blízko Hustopečí nad Bečvou neprokázaly přítomnost benzenu v rybím mase. Na síti X o tom v pondělí informoval ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Testy měly vyloučit případné toxické postižení ryb kvůli úniku 1020 tun benzenu při nehodě vlaku. Nákladní vlak vykolejil a začal hořet.

Inspektoři Státního veterinárního ústavu testovali dva kapry a cejna vylovené v jezeře, které je nejblíž místa havárie a odborníci u něj soustřeďují řadu sanačních opatření, aby zabránili kontaminaci. "Testy na benzen jsou negativní," napsal Výborný.

Rybáři negativní výsledky očekávali, podle nich je příliš brzy na to, aby se případné toxické postižení prokázalo. "Bylo dohodnuto, že analýzy ryb budou prováděny v časových intervalech tři týdny až jeden měsíc," uvedl k tomu na stránkách hustopečského rybářského svazu Stanislav Pernický.

Během tří dnů by mělo být poté mělo být známo, v jakém rozsahu zasáhl jedovatý benzen podloží kolejiště. Kontaminovaný svršek by se měl začít odtěžovat pravděpodobně do konce tohoto týdne, uvedl v pondělí předseda místní rybářské organizace Stanislav Pernický na webu rybářů.

Odborníci nadále podnikají kroky, které mají ochránit jezero vzdálené od místa havárie jen několik desítek metrů. Podle České inspekce životního prostředí jsou v něm kvůli dešťům zvýšené koncentrace benzenu.

Nehoda se stala v pátek 28. února kolem poledne, vlak s benzenem před vykolejením překročil rychlost přibližně o 50 kilometrů za hodinu. Z cisteren hasiči zachytili 360 tun látky, zbytek shořel, nebo unikl. Oblast kolem nehody je silně znečištěná, sanace podle odhadů potrvá minimálně dva roky.

Hustopečští rybáři už dříve označili nehodu za tragédii, toxická látka podle nich ohrožuje dvě blízká jezera.

Odhad škod na životním prostředí činí asi sto milionů, dalších přibližně 125 milionů korun je škoda na infrastruktuře a vlaku a chemička DEZA, ze které benzen vlak vezl, odhadla škodu na desítky milionů. Sanace podzemních vod a hornin v místě nehody zabere nejméně dva roky.

