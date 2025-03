Toxické vody v zavřené ostravské huti rychle přibývá. Snad už nebude pršet, doufá šéf

Před třemi měsíci Aktuálně.cz upozornilo na obří ekologické riziko, které se rodí u odstavených koksoven uzavřené hutě Liberty Ostrava. U nefunkčních provozů se hromadí velké objemy jedovaté vody. Minulý týden na jednání hutních odborů dokonce zaznělo, že záchytné nádrže jsou "už skoro zaplněné". Pomoct zatím nemůže ani ostravská čistička, kterou poničily loňské povodně.

Byl to jeden z řady nevratných kroků, pro nějž se loni ve spěchu rozhodlo vedení krachujícího podniku Liberty Ostrava. Ovšem následky se řeší dodnes. Havarijní odstavení koksovny znamenalo nejen to, že zde už nepůjde obnovit výroba, ale také začátek tikající ekologické bomby.

Kolem narychlo vypnutých koksárenských baterií, tedy závodu číslo 10, se hromadí toxické fenolčpavkové vody. Pokud by se dostaly do podzemních zdrojů nebo potoků, způsobily by katastrofu. Řeka Lučina je přitom od koksoven vzdálená jen několik desítek metrů.

A kritická situace v posledních dnech graduje. "Máme dvě nádrže na znečištěnou vodu s obsahem šest tisíc kubíků, které jsou už skoro naplněné - zbývá jedna desetina v jedné nádrži," cituje ředitele koksáren Kamila Kičmera zápis ze zasedání výboru zaměstnaneckých odborů, které proběhlo 6. března.

Složení toxické směsi "Obsahují nadlimitní koncentrace kyanidových a amonných iontů, fenolů, dehtovitých a dalších látek, které mohou způsobit zásadní zhoršení kvality vody, zvýšit riziko úhynu ryb a organismů vázaných na vodní prostředí." Daniel Grůza, oblastní ředitel České inspekce životního prostředí v Ostravě

"Čekáme, až budeme tuto vodu moci posílat na Ostravské vodárny a kanalizace," dodal Kičmer s tím, že čistička stále nedokáže vstřebávat kontaminovanou směs z Liberty. Loni v záři totiž zařízení zasáhla rozsáhlá povodeň a vyřadila ji z provozu, měsíce tekly veškeré splašky do řeky Odry. Do plného provozu se má čistička vrátit do června.

"Řešíme i další varianty. Zaplachtováváme kondenzaci číslo 1, aby nám tam nepřibývala voda z dešťů, hledáme jinou technologii chemické úpravy vod," popsal ředitel.

Doufáme, že nebudou velké srážky

Informace z odborářského zápisu Kičmer potvrdil i pro Aktuálně.cz. V úterý 11. března prý kvůli hromadící se vodě jednal s vedením Ostravských vodáren a kanalizací. Chtěl zjistit, kdy od nich čistička začne přijímat toxickou směs. "Do té doby doufám, že kapacita (jímek) bude dostačující a dešťové srážky nebudou tak velké," prohlásil Kičmer.

"Když začne pršet, voda stéká po kontaminovaném zařízení," přiblížil už dříve Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí Liberty Ostrava, jak se jedovatá směs hromadí. Aby se nedostala dál, v areálu ji zachytávají právě do bezodtokových jímek.

"Probíhají intenzivní jednání mezi našimi společnostmi," potvrdila mluvčí vodáren Radka Vanková. "Ústřední čistírna odpadních vod je ve stavu rozběhu biologického čištění. V současné době je možné navážet pouze odpadní vody do vyhnívacích nádrží. Jedná se o vody podléhající rezervačnímu systému (tuky, výpalky, kvasnice, vody z potravinářství)," doplnila.

Když čistička zatím nemůže jedovatý koktejl z Liberty zpracovávat, hutě musí za likvidaci platit firmě FCC ČR. Její třicetikubíková cisterna prý jedenkrát týdně toxickou vodu z jímky odváží. To však něco stojí a jak už ředitel Petr Baranek dříve řekl Aktuálně.cz, zkrachovalé firmě jednou dojdou peníze a bude muset odvoz zastavit.

Krajský úřad se neangažuje

Žádné rychlé řešení situace nemá ani ostravský krajský úřad. Byl to přitom hejtman Josef Bělica (ANO), kdo loni v září právě kvůli ohrožení životního prostředí toxickými vodami podal na vedení hutě trestní oznámení.

"Krajský úřad se ve věci nad rámec zákonných postupů neangažuje. Povinnost likvidovat znečištěné vody náleží společnosti Liberty Ostrava," reaguje mluvčí hejtmanství Miroslava Chlebounová.



Jak už dříve řekl insolvenční správce Liberty Ostrava Šimon Peták, k definitivnímu odstranění toxických vod by bylo třeba 90 milionů korun. Ty ale zkrachovalý podnik nemá, poslední majitel Sandžív Gupta veškeré peníze vyvedl.

Kompletní očista zamořeného a rozsáhlého území po huti přitom spolkne miliardy korun. Půda kolem koksoven je plná dehtu, kontaminované jsou i plochy pod odstavenými provozy.

