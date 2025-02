Na Přerovsku vykolejil nákladní vlak. Kvůli úniku benzolu hoří pět vagonů

V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku vykolejil v pátek krátce před polednem nákladní vlak, z poškozené železniční cisterny začal unikat benzol, hořlavá a toxická kapalina. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního poplachu, na síti X uvedli, že kvůli úniku benzolu hoří pět vagonů. Provoz na trati je podle Českých drah zastaven.

Podle hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO) nebyl nikdo při železniční nehodě a požáru zraněn. Kvůli úniku nebezpečné látky k požáru míří inspekce životního prostředí, řekl. Okleštěk také v České televizi uvedl, že zatím nebylo zjištěno překročení povolených limitů škodlivin ovzduší, jehož stav tam monitoruje pojízdná laboratoř. Požár doprovázely podle očitých svědků až dvacetimetrové plameny a hustý černý dým.

Hasiči z Jihomoravského kraje poslali na pomoc letecké záchranáře na palubě policejního vrtulníku, kteří už zahájili letecké hašení. "Výhodou při zásahu jsou vodní plochy v okolí, ze kterých můžeme čerpat vodu," uvedla policie. Obyvatelé v okolí dostali SMS, aby nevětrali a nezdržovali se venku. "Probíhá hašení, povoláváme další jednotky. Zřizujeme štáb velitele zásahu. Místo máme rozděleno na několik úseků," doplnila mluvčí hasičů Lucie Balážová.

"Hoří několik vagonů a lokomotiva. Na místě už zasahují hasiči Olomouckého kraje a Správy železnic. Podle informací od velitele hoří několik vykolejených cisteren," uvedl mluvčí drážních hasičů Martin Kavka s tím, že nákladní vlak vykolejil v katastru stanice Hustopeče nad Bečvou.

Policisté na sociální síti sdělili, že místo uzavřeli a zjišťují okolnosti události. Nehoda se stala před polednem, podle svědků byly z velké dálky vzápětí vidět velké plameny. "Hasiči nás informovali, že prostřednictvím rozhlasu budou obyvatelé upozorněni, že nemají větrat. Teď už to není tak hrozné, jak to bylo, zpočátku to byl dým a vysoké plameny odhadem 15 až 20 metrů. Nádraží je od obytné zóny vzdálené zhruba 500 metrů, kouř však nejde přímo na vesnici, na obydlenou část," řekl místostarosta obce Zdenek Vahala.

Podle informací Českých drah na síti X je aktuálně přerušen provoz na trati Hranice na Moravě - Horní Lideč v úseku Hustopeče nad Bečvou a Lhotka nad Bečvou. "Dispečink pracuje na zajištění náhradní autobusové dopravy," uvedly dráhy. Vzhledem k očekávané delší době přerušení provozu České dráhy cestujícím doporučují, aby při cestě na Slovensko využili spoje přes Ostravu.

Zvláštní stupeň požárního poplachu je vyhlášen v Olomouckém kraji u Hustopečí nad Bečvou. Hoří 5 železničních vagonů Benzolem. pic.twitter.com/8Wojqe4VN5 — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 28, 2025

Jízdní doklady vydané pro vlaky Českých drah na Slovensko a ze Slovenska přes Horní Lideč je možné využít i pro vlaky přes stanici Čadca. "U jízdenek vázaných na vlak se vazba ruší. Platí to pro cesty do/ze Žiliny a dále a také pro stanici Púchov. Cestující budou přepraveni bez doplatku jízdného," uvedly dráhy.

Benzol je čirá, zdraví škodlivá a hořlavá kapalina. Vzniká při koksování. Skládá se z benzenu, toluenu, xylenů a dalších sloučenin. Dříve se látka využívala jako složka palivových směsí pro spalovací motory. Kavka v České televizi uvedl, že hašení je komplikované proto, že látky v cisternách je hodně, musí se použít pěna a hasiči musí mít dýchací techniku. "Může dojít k částečnému výbuchu, hasiči musejí být obezřetní, musejí používat pěnu," uvedl Kavka.

Benzol unikl z poškozené cisterny nákladního vlaku také v lednu 2017 ve Studénce na Novojičínsku, tehdy však nevzplanul. Zastavil však na hodinu a půl dopravu na hlavní železniční trati spojující Ostravu a Prahu.