Češi mohou do světa, nejsnáze přes Rakousko. Musejí však počítat s výdaji za testy

Spolu se zrušením zákazu volného pohybu osob v Česku vláda otevřela i hranice. Češi tak od pátku mohou legálně opustit republiku, aniž by potřebovali zvláštní důvod či výjimku. Ve skutečnosti ale zatím není mnoho míst, kam by se vydat mohli, a každá cesta za hranice představuje příplatek několika tisíc na hlavu nebo čtrnáctidenní karanténu.

Kdo se chce vydat za hranice, může, oznámila vláda na čtvrteční tiskové konferenci. Ač je pro část Čechů podstatné, že už nežijí v zemi, kde jim policisté brání v překročení hranic státu, mnoho dalšího se zatím ve skutečnosti nezměnilo. Což přiznává i premiér Andrej Babiš.

"Cestování do zahraničí je pouze teorie. Nepustí vás. My jsme v rámci rozvolnění museli podle platných zákonů teoreticky rozvolnit cesty do zahraničí. Prakticky se nedostanete nikam. Nikdo tam nelétá, nebo vás tam nepustí," zdůraznil předseda vlády.

Letecká osobní přeprava je z větší části stále mimo provoz a silnice a dálnice jsou tak hlavní možností, jak hranice překročit. Ať už při cestě vzduchem nebo po asfaltu, sehraje největší roli to, zda cílová země o české návštěvníky aktuálně stojí, či nikoliv. Problém je totiž v tom, že většina evropských států si podobně jako Česko stále hlídá, kdo na jejich území vstoupí, a cizince nijak nevítají. A platí to i pro naše sousedy.

"Například Polsko nebo Slovensko kromě výjimek cizince na své území nepouštějí, Rakousko pouze po předložení negativního testu na covid-19," říká Zuzana Štíchová, mluvčí ministerstva zahraničí. Bez vážného důvodu nelze překročit ani hranice s Německem.

To je ostatně jedním z důvodů, proč ministerstvo cesty za hranice Čechům stále rozmlouvá. Jediným státem, do kterého může zdravý Čech reálně vycestovat autem, je vlastně pouze Rakousko. V případě leteckých spojů se nabízí více možností, několik jich každý týden poletí z Prahy například do Irska či Švédska, tedy do zemí, které zákaz cizinců ještě nevyhlásily.

Kdo se však za hranice rozhodne vydat, musí na to připravit svou peněženku. Například při překročení česko-rakouských hranic se totiž bude muset v obou směrech prokázat negativním testem RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2. Kdo test mít nebude, toho Rakušané na své území nepustí, nebo ho při návratu do Česka čeká čtrnáctidenní karanténa, kterou budou ostře sledovat hygienici.

Rychlotesty nestačí, musíte mít PCR

Test na na přítomnost koronaviru v těle musí být navíc ve chvíli překročení hranic zpět do Česka maximálně čtyři dny starý. Jak už bylo uvedeno, musí to být PCR test, nestačí tedy na hranicích předložit například rychlotest. Podle ministerstva vnitra také není možné nechat si udělat test až po návratu.

V úvahu tedy připadají dvě možnosti. Podstoupit test v Česku před odjezdem a stihnout se vrátit do čtyř dnů, nebo se nechat otestovat v cizině pár dní před návratem. Jinak musí cestovatel do dvoutýdenní karantény.

PCR test přitom není zrovna nejlevnější, v Česku za něj pacient bez doporučení lékaře zaplatí přibližně tři tisíce korun. Kolik stojí v zahraničí, zdá se, nikdo neví. "Ministerstvo zahraničních věcí nemá centrální informace o ceně testů v jednotlivých zemích mimo Českou republiku," uvedla Štíchová. Odpověď na tuto otázku neposkytlo ani ministerstvo vnitra, ani ministerstvo zdravotnictví.

Ministr Vojtěch ale v pátek ještě připustil možnost, že kdo nebude mít PCR test a bude muset po návratu z ciziny do karantény, bude ji moct ukončit, jakmile si test udělá. "Umožníme, aby si lidé, kteří se vrací ze zahraničí a nemají test na covid-19, udělali test v Česku, a mohli tak opustit karanténu, pokud bude test negativní," uvedl Vojtěch.

Dovolená by se teď citelně prodražila

Vláda dala navíc jasně najevo, že Čechům se sháněním testů pomáhat nijak nebude. "Každý občan, který vyjede do zahraničí a nespadá do stanovených výjimek, ve kterých testy nebudou vyžadovány, si test musí zajistit sám. Musí zvážit, zda je cesta do zahraničí natolik důležitá, aby si v rámci ní ještě zajistil příslušný test, nebo nastoupil na čtrnáct dní do karantény," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

I jeho výrok tak napovídá, že se vláda snaží Čechy od cestování za hranice spíše odradit a rozhodně nebylo jejím cílem cestovní ruch obnovit. Otázkou navíc je, kdo by za stávajících podmínek vycestovat chtěl. Obzvláště s přihlédnutím k částkám, které by za to musel zaplatit. Například týdenní návštěva rakouských Alp by aktuálně čtyřčlennou českou rodinu jen na testech vyšla na 24 tisíc korun.