Gang vyděračů zinscenoval několik vražd. Domnělé komplice obral o desítky milionů

Foto - koláž: Aktuálně.cz/Štefan Novák, Deník, Archiv Policie ČR, Shutterstock

Třicet let sloužil dnes sedmašedesátiletý Robert jako hasič. Zachránil desítky lidských životů. Poslední tři roky byl však přesvědčený, že je spolupachatelem vraždy. Na vlastní oči viděl, jak jeho obchodní partner v noci v autě zastřelil dodavatele cigaret. A to si chtěl původně jen přivydělat bokem. Proto se do byznysu pustil.

Vše začalo v listopadu 2018 na lesní cestě u vesnice Hosov kousek od Jihlavy. Dosavadní Robertův život se divoce zdramatizoval. "Počural jsem se strachy. Jako hasič jsem viděl mrtvých mnoho, ale tohle bylo něco úplně jiného," popisuje dnes sedmašedesátiletý muž.

Členové gangu Libor Hladký a Milan Chládek v Jihlavě provozovali vymahačskou firmu Loki Finance. | Foto: Shutterstock

Jenže: Skutečnost byla jiná. Vražda se nikdy neodehrála, bylo to jen divadlo. Pravdu se Robert dozvěděl teprve minulý týden. Od reportérů Hospodářských novin a Aktuálně.cz. "Mně to nikdo neřekl. Já jsem si doteď myslel, že ho zabili. O žádném figurantovi nic nevím," divil se hasič ve výslužbě. Reportéři ho zastihli v jeho jihlavském bytě. Právě o ten se ho fingovanou vraždou pokoušel připravit gang vyděračů.

Robert je pouze jednou z obětí, na něž se gang v průběhu posledních sedmi let zaměřil. Gangsteři policistům z Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří vyděrače nyní stíhají, přiznali sedm případů, které se odehrály podle podobného scénáře. Podle obvinění si tak přišli na desítky milionů korun. Kolik obětí muži skutečně mají na svědomí, ale není jasné. Je totiž dost dobře možné, že postižených bude víc, ti se však z obavy, že půjdou za spolupachatelství domnělých vražd do vězení, nemuseli přihlásit dodnes.

Libor Hladký | Foto: Aktuálně.cz / Deník

Činnost gangu detektivové označují za extrémně závažnou. Vyděrači se zaměřovali na lidi ze svého okolí, o nichž zjistili, že mohou mít peníze.

Mezi oběťmi skupiny tak je například instalatér, kterého připravili o 150 tisíc korun. Dále realitní agentka, již kontakt se skupinou přišel na 780 tisíc. Nebo finanční poradce, z něhož se falešnými obchody s kokainem, ve skutečnosti nabalíčkovaným cukrem, pokoušeli vytáhnout 3,2 milionu.

Aktuálně.cz a HN mrazivý příběh jihlavského gangu zrekonstruovaly za pomoci vyprávění svědků i policejních dokumentů. Tento text se věnuje třem vydíraným mužům. Jména jsou změněna.

Odřezaná hlava, zapálené tělo

Obchodními partnery zmiňovaného hasiče Roberta byli Libor Hladký a Milan Chládek, podle policie ústřední postavy gangu, kteří v Jihlavě provozovali vymahačskou společnost Loki Finance. Na dnes již nefunkčním firemním webu se označovali za renomovanou společnost. "V oblasti pohledávek máme bohaté zkušenosti sahající až do roku 1994. Jsme tým kvalifikovaných expertů, kteří mají praxi v oboru i z jiných firem specializujících se na vymáhání dluhů," nabízeli své služby.

Dnes už nefunkční webové stránky vymahačské firmy Loki Finance. | Foto: archive.org

Hladký s Chládkem v minulosti skončili za mřížemi kvůli jedné z nejbestiálnějších sérií vražd 90. let minulého století. Soudy o nich v rozsudcích uvedly, že jejich opětovné začlenění do společnosti je prakticky nemožné

Hladký v roce 1998 vyfasoval 14 let za to, že svého komplice dvakrát střelil. Pak mu odřezal ruce a hlavu. Posléze tělo polil benzínem a zapálil. Chládek měl v rozsudku uveden trest dokonce ve výši 25 let vězení. Jako člen takzvaného Biedermanova gangu, který měl na svědomí pět vražd. Když se po zhruba patnácti letech oba vrátili na svobodu, usadili se v Jihlavě

Hasič Robert se na muže obrátil, aby mu pomohli vyřešit spor ohledně nákupu pozemku. A oni mu skutečně pomohli. Tím si získali jeho důvěru. A vlákali ho do pasti. Hladký z Roberta vymámil peníze s tím, že částku při obchodu s cigaretami zdvojnásobí. Vyšlo to. Dvakrát. Vyneslo mu to několik tisíc. A tak mužům poskytl 1,1 milionu v hotovosti. A objevil se zádrhel. "Obchodní partneři" mu namluvili, že dodávku se zásilkou kuřiva zabavila policie. Neshody s dodavatelem, který peníze "odmítal" vrátit, skončily onou domnělou vraždou.

Když po této události dcera Roberta zadala do internetového vyhledavače jména Hladkého a Chládka, dočetli se o jejich zločinné minulosti. Utvrdilo je to v přesvědčení, že obchodník s cigaretami skutečně skončil s projektilem v hlavě. Vylekaný hasič tu noc střelci slíbil, že zločin, kterého byl svědkem, nikomu neprozradí. Fakticky se tak stal domnělým spolupachatelem.

"Dostal jsem pětasedmdesát pochval za záchranu života a teď jsem žil s tím, že přede mnou někdo někoho zabil. Držel jsem to dlouho v sobě. Dva až tři měsíce. Nakonec jsem to šel nahlásit na policii," popisuje dnes. Dosud netušil, že si tím zachránil část majetku. Totiž: gang ho chtěl krom úspor připravit i o byt, v němž žije se svou přítelkyní. Když se jim zmínil o policii, stáhli se.

Zdroj: YouTube

Krvavá vražda v garáži

Takové štěstí neměl provozovatel několika obchodů Karel. I jemu redakce kvůli ochraně identity změnila jméno. Když dnes šestašedesátiletý muž o svých zážitcích v jedné z provozoven, kde sám prodává, mluví, chvěje se. Od roku 2016 postupně přišel o nemovitosti v hodnotě až 15 milionů korun.

Jmenovaní zločinci chodili jako zákazníci do jeho prodejny v létě 2016, vždy si přátelsky poklábosili. Karel netušil, že je to jen začátek přes tři roky trvajícího psychického vypětí, obav a rozvratu dosavadního života. Důvod, proč skončil ve spárech vyděračů zrovna on, byl mrazivě prostý. Vyděrači z katastru nemovitostí jednoduše vyčetli, že vlastní v Jihlavě několik bytů, pozemky či chatu.

"Libor Hladký nepracoval, on tady jenom pořád jezdil kolem a slídil. Tipař. Já jsem byl jednoduše lovná zvěř. Pro lva jsem byl antilopa," hodnotí Karel.

Snímek je ilustrační. | Foto: Shutterstock

Podle nynějšího přiznání Hladkého členové gangu Karlovi nabídli, že může ve svých obchodech prodávat bylinné cigarety, které prý dostali místo peněz při své profesi vymahačů. A pak se rozjelo divadlo podle osvědčeného scénáře. "Dodavatel nesplnil dohodu a musí se mu rázně domluvit." Muži Karla přizvali na schůzku u garáží v jihlavské Havlíčkově ulici.

"Přivezli v kufru auta svázaného člověka. Do obličeje mu nebylo vůbec vidět. Hladký ho vytáhl. Říkal: 'Pojď ty zmrde, tady ho Milane máš.' Otevřel garáž a hodil ho tam Milanovi Chládkovi. Viděl jsem živou bytost a jak krutě s ní zacházejí," vypráví podnikatel.

Z garáže byly slyšet údery a zoufalé výkřiky. Trvalo to děsivých pět minut. "Nakonec Chládek vylezl, byl celý od krve a říká: 'On na mě vzal pilník, tak já na něj vzal šroubovák a vrazil mu ho do krku.' Říkal jsem jim, že to musíme řešit, zavolat záchranku, policii. Hladký to odmítl s tím, že na to už je pozdě," popisuje Karel.

Milan Chládek | Foto: Aktuálně.cz / Archiv Policie ČR

Tehdy ještě netušil, že údajně zavražděným byl další člen skupiny Milan Marko. Krev, kterou se Milan Chládek potřísnil, patřila praseti a gangsteři si ji dovezli v termosce. Karla přiměli zajet do nákupního centra pro nářadí, které potřebovali na zahrabání těla. Tím z něj udělali komplice. Rovněž mu vrátili třicet tisíc z "nepovedeného obchodu". Bankovky byly potřísněny krví. "Aby si vzal peníze od člověka, který byl zabit, a tím se co nejvíc vtáhl do příběhu," vysvětlil později policistům u výslechu Libor Hladký.

"Psala policie. Chtějí deset milionů"

Útrapy oběti ale měly teprve začít. O několik týdnů později se v Karlově poštovní schránce objevilo CD. Když si ho přehrál, našel na něm oficiálně vypadající protokol z policejního sledování skupiny, přepisy svých telefonních hovorů a video z logem elitního policejního útvaru, které ho zachycovalo při překládání krabic s cigaretami.

Materiál byl doplněný zprávou, že policisté o jejich činnosti vědí a mají kontaktovat připojené mobilní číslo. Hlas v telefonu zastřený měničkou se mu pak představil jako policista a za zahlazení kauzy si řekl deset milionů korun. Na druhé straně linky byl samozřejmě další člen gangu. To Karel pochopitelně nevěděl.

„Hladký mi vyhrožoval: Půjdeš sedět, já mám známý ve věznicích, a když tě tam rovnou nikdo nezabije, tak tam budeš mít peklo.“

Kumpáni ho zastrašovali. Že prý špatně skončí, pokud jim nedá třímilionový podíl na úplatek. Tolik peněz v hotovosti ovšem neměl. "Hladký mi vyhrožoval: Půjdeš sedět, já mám známý ve věznicích, a když tě tam rovnou nikdo nezabije, tak tam budeš mít peklo. A kdybych prý náhodou vylezl, tak že mě dobije, že prostě skončím se životem," svěřuje se podnikatel. Odsouzený vrah ho později přímo v prodejně i chytil pod krkem a roztrhl oblečení.

Podnikatel nakonec souhlasil, že jeho domnělí spolupachatelé si pro něj půjčí miliony od známého. A ač měly jít peníze na úplatek policistů, gang ho nechal půjčku písemně stvrdit oficiální směnkou.

Zbraně, které policisté nalezli při domovní prohlídce u odsouzeného Vraha Hladkého. | Foto: Aktuálně.cz

Do hry vstupuje právník Havlíček

Hladký Karlovi navrhl, aby si na splátku peněz půjčil od majitele jihlavské štěrkovny Jana Prchala. Ten společně s místním advokátem Janem Havlíčkem stojí za firmou Finance Agency, která podle svého webu poskytuje půjčky lidem v problémech a vyplacení z exekucí. Havlíček krom toho působí jako rozhodce několika mezinárodních rozhodčích soudů a v pětimiliardové arbitráži s českým státem zastupuje švýcarského podnikatele Sebastiana Pawlowského.

Až do tohoto momentu se aktéři, se kterými redaktoři mluvili, případně jejichž policejní výpovědi četli, ve výkladu příběhu více méně shodují. Rozpor nastává ve chvíli, kdy u advokáta a jeho spolupracovníka postupně končí téměř všechny Karlovy nemovitosti - například byt, v němž bydlel jeho syn, byty, které pronajímal, nebo dům po jeho dědečkovi. Vše je zdokladované podepsanými kupními smlouvami.

Karel ale tvrdí, že zamýšlel podepsat jen smlouvy zástavní a peníze si od dvojice pouze vypůjčit. Místo toho ovšem dostal k podpisu kontrakty o prodeji. Dnes říká, že podepsal v šoku a pod nátlakem. A že šlo o podvod. Peníze, které podnikatel Karel prodejem získal, obratem odevzdával Hladkému s Chládkem, kterým splácel neexistující dluh za mlčení údajných policistů.

Web společnosti Finance Agency, která nabízí půjčky. | Foto: www.financeagency.cz

Advokát Jan Havlíček ale odmítá, že by se na činnosti gangu jakkoliv podílel. Byl to prý pro něj obchod v mezích zákona. Policisté uvádějí, že částky v kupních smlouvách byly výrazně pod tržní cenou. Havlíček s Prchalem následně některé nemovitosti prodali až za trojnásobek uvedených částek, což dokládá katastr nemovitostí.

"Koupě nemovitostí od pana Karla nebyla podvodem. Celou dobu věděl, že nejde o úvěr nebo půjčku, ale že se jedná o prodeji nemovitostí. Pan Karel je zkušený obchodník, desítky let podniká a investuje do nemovitostí. Není tedy možné, že by si neuvědomil, o čem jedná a jaký dokument podepisuje,” argumentuje ale Havlíčkův advokát Oldřich Chudoba. Podle něj listiny byly jasně nadepsané jako kupní smlouva.

Havlíček podle svého právníka neměl tušení, jakému tlaku podnikatel ve skutečnosti čelí. A že dluh je v podstatě fiktivní. "To vše zjistil až z vyšetřovacího spisu," dodal Chudoba.

Bál se, že zabijí i jeho právníka

Jinak to ale policistům vykreslil Milan Hladký. Jakmile ho policisté zadrželi, "najel" na model, který se mu v minulosti osvědčil, aby se vyhnul přísnějšímu trestu. Přiznal se a obšírně vypovídal. Nyní usiluje o status spolupracujícího obviněného, musí tedy rozkrýt nejen svou trestnou činnost, ale pomoci usvědčit i další pachatele.

Podle jeho výpovědi to byl právě advokát Jan Havlíček, který vymýšlel, koho a jak obrat, připravoval materiály, které měly vypadat jako části policejního spisu a jež pak posloužily k vydírání. Vyšetřovatelé především jeho výpovědí argumentují, proč Havlíčka i s jeho spolupracovníkem Janem Prchalem začali stíhat. Advokáta vedou jako hlavu celé organizované skupiny.

"Policejní orgán dospěl k závěru, že trestní stíhání je třeba zahájit i proti těmto dvěma osobám, jelikož výpověď obviněného Libora Hladkého vyhodnotil jako věrohodnou, s odkazem na výslechy dalších osob a další zjištění," uvádějí detektivové.

Dosud třináctkrát trestaný vrah Hladký jako klíčový spolupracující obviněný či svědek vystupoval už víckrát. Z toho minimálně jednou soud konstatoval, že při výpovědích účelově lhal, aby pomohl sám sobě. Podle Havlíčka lže i nyní.

Redakce měla možnost seznámit se s výpověďmi dalších svědků i s dalším policejním pátráním. Ze spisu vyplývá, že o Havlíčkově roli v kauze nemluví vyjma Hladkého žádný z dalších stíhaných členů gangu - ti se přitom povětšinou přiznali. I podnikatel Karel redaktorům sdělil, že Havlíček s Hladkým o ničem podobném nikdy nemluvili.

O Havlíčkovi jako členovi skupiny hovoří například přítelkyně Hladkého, jež se sama na akcích podílela a dosud není obviněná. Nebo Hladkého kumpán, který však podává svědectví takzvaně z doslechu. Havlíček tvrdí, že se s Hladkým seznámil až při obchodu s podnikatelem Karlem, ovšem nedokáže vysvětlit, proč dva svědci uvedli, že jim jeho služby doporučoval Libor Hladký již o několik let dřív, než k popisovaným událostem došlo.

Jihlavská automyčka napsaná na Hladkého družku. Právě zde se odehrávala část fiktivních vražedných scénářů. | Foto: Christine Havranová

Vydíraný podnikatel nakonec vše oznámil na policii. Po třech letech, v létě 2019. "Přiznal jsem se, že jsem neposkytl pomoc a byl jsem svědkem vraždy," vykládá dnes s tím, že počítal, že půjde do vězení. Ale už to nemohl déle vydržet.

„Několik let jsem si myslel, že toho muže zabili a že já jsem mu neposkytl pomoc. Nejdříve jsem šel za známým právníkem mu to říct, ale bál jsem se, že ho taky zabijou.“

"Několik let jsem si myslel, že toho muže zabili a že já mu neposkytl pomoc. Nejdříve jsem to chtěl říct známému, který je právník, ale bál jsem se, že ho taky zabijou. Tohle je mafie, uřezali oběti hlavu. Měl jsem takový strach," vypráví po letech. A nepochybuje, že obětí je víc, jen to dodnes nenahlásily. Krátce před ním, na jaře 2019, se odhodlal na policii vypovídat i hasič Robert.

Známý z vězení přišel o 9,2 milionu korun

V době, když už policisté o činnosti gangu věděli, si podobnou otřesnou zkušeností procházel další muž, říkejme mu Marek. Po něm chtěli vyděrači peníze ještě v roce 2020. Detektivové totiž Libora Hladkého obvinili a zadrželi až na konci roku 2021. Dozorující žalobkyně Eva Žďárská se redakcím nevyjádřila s tím, že o kauze "nechce mluvit". Pořadu Záhady Josefa Klímy, který se případu také věnoval, ale potvrdila, že muži trestné činy páchali od roku 2015 až do jara roku 2021.

Chládek a Hladký se kdysi s Markem seznámili ve věznici na plzeňských Borech. Věděli, že jeho rodina u Plzně zdědila rozsáhlé pozemky v restitucích. A postupně ho připravili o 9,2 milionu korun. Marek doplatil na to, že se již v roce 2015 na Hladkého obrátil s prosbou o vymožení dluhu. Nabídli mu pak investice do svých obchodů s cigaretami.

A opět to bylo jen naoko. Nejprve zásilku zadrželi fiktivní policisté a za kauci pro spolupachatele, který by se ve vězení mohl rozmluvit, po Markovi požadovali 400 tisíc korun. Se zfalšovanými dokumenty ke kauci přijel na schůzku údajný advokát z Humpolce.

„Ten nemá zuby, a ten zas vypadá debilně, tak Libor Hladký vybral jednoho, který uměl alespoň mluvit, to byl nějaký zedník a ten se oblékl a vypadal jako advokát.“

"Ten nemá zuby a ten zas vypadá debilně, tak Hladký vybral jednoho, který uměl alespoň mluvit, a ten dělal advokáta. Byl to nějaký zedník, oblékl se, takže košili, pěknou koženou tašku a tak dále," interpretovali později policisté Hladkého výpověď.

Najatý člen gangu pokračoval v roli i "po propuštění" z neexistující vazby. Na schůzku v kavárně přišel se dvěma listy papíru. Na prvním měl napsané, že udělal všechno sám a jeho kumpáni o ničem nevědí. Na druhém, že za vše mohou jen Marek s Liborem Hladkým a on byl jen řidič. Za to, že policii předá to "správné" přiznání, požadoval 1,4 milionu korun. I tentokrát oběť zaplatila polovinu částky.

Pak do hry vstoupil Milan Chládek, který angažoval Marka jako řidiče při vymáhání pohledávek. A při jedné z nich pak znovu nafingoval vraždu. Včetně vynášení rozřezaného těla do kufru auta a zakopávání v lese. Marek u toho asistoval, nevěděl však, že další spolupracovníci gangu vše zpovzdálí natáčí.

Snímek je ilustrační. | Foto: Shutterstock

Podle nynějšího Hladkého tvrzení záznam sestříhal advokát Havlíček a opatřil ho logem Národní protidrogové centrály. Fiktivní policisté pak záznam Markovi poslali na flash disku a požadovali deset milionů. Čtyři miliony sehnal Markův bratr, milion dal dohromady sám. Gangu bankovky předal v igelitce.

Další peníze si Marek napůjčoval od své přítelkyně i sestry. Zadlužil se i v bance. Ani tím to nemělo skončit. Zločinci si vyhlédli i jejich rodinné pozemky. V červnu 2017 si skupina najala muže, který se vydával za bratra zavražděného, představil se jako Polášek, a ten Markovi namluvil, že s pomocí soukromého detektiva celý případ rozkryl a požadoval třináct milionů za mlčení.

Na další schůzku s sebou Polášek přivezl v autě špinavého a svázaného Chládka. Sehráli to na Marka zkušeně. Třetí setkání skončilo jeho vlastním únosem, svázáním a výboji paralyzérem do těla. Když ho únosce pustil, Marek podepsal směnku na osm milionů korun.

Vyděrač propuštěn z vazby

Zatímco Libor Hladký skončil ve vazbě v září minulého roku, Milan Chládek rok předtím zemřel. Policisté konstatovali, že přirozenou smrtí. Stíhají tak jen zbylých sedm lidí, kteří podle nich gang tvořili

„Myslel jsem si, že je už nikdy nezavřou. To trvalo tak dva roky.“

Podnikatel Karel až do letošního policejního zásahu měl za to, že policie s nahlášenými trestnými činy mnoho nedělá. "Myslel jsem si, že je už nikdy nezavřou. To trvalo tak dva roky," vykládá dnes. Mezi tím sledoval, jak advokát Havlíček s Prchalem nemovitosti po jeho příbuzných dál přeprodávají. "O tom, že jsem byl na policii, jsem nemohl mluvit," objasňuje. Zda nemovitosti ještě někdy získá zpět, netuší

Soud Hladkého v létě propustil z vazby. Reportéři HN a Aktuálně.cz ho před několika dny zastihly doma. O činnosti gangu se však bavit odmítl. Na otázku, jak se staví k traumatům lidí, které přesvědčil, že byli spolupachateli vraždy, jen suše odvětil: "Mějte se, nashle," a zavřel dveře. Advokát Havlíček opustil vazbu letos v srpnu. Má pozastavenou advokátní činnost a bojuje za svou nevinu.