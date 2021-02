Exstarosta Prahy 1 čelí stíhání. Pod cenou prodal byt, jejž získala žena miliardáře

Bývalý starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (dříve TOP 09) čelí obvinění, že svou městskou část připravil o více než tři miliony korun. Vyplývá to ze zjištění Aktuálně.cz. Kriminalisté ho obvinili ze dvou trestných činů. Podle policie prodal byt, ačkoliv jeho převod schválilo zastupitelstvo za výrazně vyšší částku. Byt nakonec skončil u firmy manželky miliardáře Pavla Tykače. Exstarosta vinu odmítá.

"Mohu potvrdit, že v této věci bylo zahájeno trestní stíhání pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku," potvrdil zjištění Aktuálně.cz šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek, jehož lidé vyšetřování kauzy dozorují. Lomecký proti obvinění podal stížnost. "Dosud o ní nebylo rozhodnuto," podotkl Lelek.

Trestní příběh Lomeckého se začal odvíjet v říjnu 2012, kdy zastupitelstvo Prahy 1 schvalovalo prodej několika bytů. Lomecký byl tehdy uprostřed svého prvního období starosty. Představitelé samosprávy se u bytu v Opletalově 15 shodli na prodejní ceně 18,949 milionu korun. Potvrdili tak výsledek výběrového řízení, v němž zmíněnou částku nabídla dcera Ivany Tykač Olga Grillová.

V dubnu následujícího roku však Lomecký coby starosta rozhodl jinak. Kontrakt na převod bytu podepsal s Karolínou Čelikovskou, která ve výběrovém řízení skončila na pátém místě. Přišla v něm s nabídkou méně než poloviční, než byla vítězná částka. Praha 1 od ní inkasovala 7,1 milionu korun.

Udělal to svévolně bez vědomí zastupitelstva

"Toto provedl svévolně, ačkoli musel z pozice své funkce starosty vědět, že má zákonnou povinnost záměr spočívající v uzavření výše uvedené smlouvy předložit ke schválení zastupitelstvu městské části, přesto toto rozhodnutí uzavřít smlouvu učinil bez vědomí a souhlasu zastupitelstva. Tímto jednáním navíc způsobil škodu na majetku svěřeném městské části," stojí v obvinění, jež Aktuálně.cz získalo.

Policie obvinila Lomeckého ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Pokud se kauza dostane k soudu, v případě uznání viny by bývalý starosta čelil hrozbě trestu ve výši až 10 let vězení. Usnesení o zahájení trestního stíhání si Lomecký převzal v prosinci loňského roku.

Způsobenou škodu kriminalisté vypočítali na základě znaleckého posudku, jímž nechali byt ocenit. Expertizu vypracovala firma Equity Solutions Appraisals. Její závěr se s cenou schválenou zastupitelstvem rozchází, hodnota bytu podle znalců byla 10,362 milionu korun. Lomecký tak z pohledu policie připravil svou městskou část o 3,352 milionu.

Je to vykonstruované, tvrdí Lomecký

Ještě před zásahem Lomeckého se dcera Ivany Tykač bytu vzdala. Když ji úřad vyzval k podpisu smlouvy, nereagovala. Další tři uchazeči v pořadí mezitím vysoutěžili jiné byty z fondu Prahy 1, na ten v Opletalově proto ztratili nárok. Vyplývalo to z regulí výběrového řízení. Další na seznamu byla zmíněná Karolína Čelikovská. Policie má za to, že Lomecký se s ní do jednání bez vědomí zastupitelů pouštět nesměl.

"Nelze proto dospět k závěru, že automaticky při odmítnutí koupě bytové jednotky vítězným uchazečem za vysoutěženou cenu, (…), a jiném uspokojení dalších tří uchazečů v pořadí by byl zastupitelstvem schválen prodej (…) páté uchazečce za nabídnutou cenu, která byla ve zřejmém nepoměru nejen k hodnotě prodávané bytové jednotky, ale zejména k ceně, za niž byl prodej (…) odsouhlasen usnesením zastupitelstva," píše policie.

Kvůli bytům policie stíhá desítky zastupitelů Současná Lomeckého kauza vychází z vyšetřování, v němž policie obvinila více než tři desítky politiků Prahy 1 včetně právě Oldřicha Lomeckého či místostarosty Daniela Hodka (ČSSD). Na trestní kauzu tehdy upozornily Seznam Zprávy. Loni v lednu státní zástupce stíhání zrušil, v září policie obvinila politiky znovu. V případu jde o několik výběrových řízeních na prodej desítek bytů. Protože příběh bytu v Opletalově 15 byl Lomeckého svévolným zásahem specifický, kriminalisté ho z případu vyčlenili k samostatnému trestnímu řízení. Loni v prosinci dospěla policie k závěru, že je na místě bývalého starostu stíhat i v této kauze.

Protože se transakce odehrála mimo běžný postup, bytu se před prodejem Čelikovské nedostalo řádného ocenění. Podle policie přitom bylo Lomeckého povinností zjistit, zda je částka 7,1 milionu odpovídající. Neudělal to. "Nechránil tak majetek městské části, ačkoliv jako starosta městské části měl povinnost svou funkci vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a řídit se zákony," uvádí v usnesení kriminalisté.

Bývalý starosta řídil Prahu 1 osm let (2010-2018), trestní odpovědnost v této kauze odmítá. Nechce komentovat ani její podrobnosti. "Je to policejním oddělením vykonstruovaná záležitost. Mají to v ruce mí právníci, kteří proti tomu podali stížnost. Počkáme si na vyjádření státního zástupce, případně soudu. Do té doby se k tomu zásadně nebudu vyjadřovat," řekl Aktuálně.cz Lomecký.

Firma Ivany Tykač ušetřila osm milionů

Ačkoliv byt dcera Ivany Tykač odmítla, přesto do rodiny oklikou zamířil. V konečném důsledku za něj firma Ivany Tykač Property & Invest Praha zaplatila ve srovnání s cenou původně schválenou zastupitelstvem více než o osm milionů méně. Jak plyne z několika smluv, které má Aktuálně.cz k dispozici, společnost za něj dala 10,28 milionu korun.

Čelikovské patřil byt o něco déle než měsíc. Kontrakt na jeho koupi podepsala 3. dubna 2013, aby ho 16. května prodala advokátovi Adamu Zlámalovi. Advokát ho pořídil za 9,7 milionu korun, Čelikovská na transakci vydělala 2,6 milionu. Se ziskem se bytu zbavil i advokát Zlámal. Smlouva s Property & Invest Praha z 20. prosince 2013 na 10,28 milionu korun mu přinesla 580 tisíc korun.

Transakci tak rámují výnos pro dočasné majitele bytu a znatelné ušetření pro rodinu Tykačových. Deník Aktuálně.cz chtěl od advokáta vědět, s jakým motivem od Čelikovské byt kupoval a zda při tom už měl v plánu prodat ho firmě Ivany Tykač. "Je to živá kauza, do vyřešení této věci policií nebudu k tomu dávat žádné informace," řekl Aktuálně.cz advokát.

Čelikovská policii řekla, že se bytu zbavila vzhledem k nastalé životní situaci. Další aktéři transakce už s kriminalisty nesdíleli ani slovo. Výpověď odepřeli dcera Ivany Tykač Olga Grillová, advokát Zlámal a jednatelka firmy Property & Invest Praha Božena Nováková. Nevypovídala ani tehdejší vedoucí příslušného odboru Zdeňka Tomíčková, s níž Lomecký prodej bytu projednal.

Že byt skončil u Ivany Tykač, dává smysl. Nákup zapadá do jejích byznysových aktivit, v centru Prahy patří mezi nejvýraznější podnikatele poskytující krátkodobé pronájmy. Soustředí se primárně na turisty. Vlastní zhruba 250 ubytovacích kapacit s tisícovkou lůžek. Svůj záběr z Prahy 1 rozšířila také na Žižkov, Vinohrady a Smíchov.

"Plánujeme budovat celé nájemní domy. Aktuálně v Praze 2 a v Praze 3 stavíme tři rezidenční projekty. Jsou to rekonstrukce stávajících domů," řekla Tykač deníku E15 ke svému byznysu v listopadu 2018. Ve stejném prostředí se pohybuje i její dcera Olga Grillová. S vlastní firmou Empirent provozuje ubytovací služby, pro svou matku za tímto účelem spravuje třeba její dům v Jindřišské ulici.

Je to satisfakce, říká muž, který na prodej upozornil

Na okolnosti prodeje bytu upozornil v září 2018 současný zastupitel Prahy 1 a předseda kontrolního výboru David Bodeček (Piráti). Tehdy vystoupil na plénu zastupitelstva coby řadový občan, zastupitelem ještě nebyl. Už však figuroval na druhém místě pirátské kandidátky do podzimních komunálních voleb.

"Byť ctím presumpci neviny, ale už to, že došlo k zahájení trestního stíhání, je podle mého názoru důvod, abych cítil zadostiučinění za to, na co jsem v září 2018 upozornil při své interpelaci na zasedání zastupitelstva. I když mě to v lidské rovině vůči panu Lomeckému netěší, jsem rád, že se ukázala pravda," řekl Aktuálně.cz zastupitel Bodeček.

Coby občan se dostal do střetu s radnicí Prahy 1 už roku 2016. Tehdy projevil zájem o koupi bytu v Karlově ulici, ve výběrovém řízení podal nejvyšší nabídku. Poté prodal svůj stávající byt, aby měl peníze na koupi nového. Po zásahu starosty Lomeckého však zastupitelstvo soutěž, jejíž součástí byla vedle "Bodečkova" bytu i řada dalších, zrušilo.

Bodeček se proto rozhodl, že bytovou politiku Prahy 1 prověří. Prošel předchozí čtyři výběrová řízení na prodej desítek bytů. Zkontroloval usnesení zastupitelstva, vyžádal si smlouvy. Zjistil, že několik bytů se prodalo i za poloviční cenu, než nabízel on za ten v Karlově ulici. Také objevil, že byt v Opletalově 15 neskončil za 18,9 milionu u Olgy Grillové, ale za podstatně menší cenu u někoho jiného.

Když na tyto nesrovnalosti opakovaně veřejně upozornil, starosta Lomecký i tehdejší předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ho nařkli z politického boje. Za jeho motivací údajně stálo zklamání z neúspěšné snahy získat byt a jeho další nízké pohnutky. "Před volbami jsem byl takto osočovaný několikrát, jistě to působilo i na voliče. Takže jsem nyní rád, že se má podezření potvrdila a že z mé strany nešlo o politickou šarvátku," podotkl Bodeček.

Nynější vedení Prahy 1, koalici tvoří ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ANO a uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), je o Lomeckého stíhání zpraveno. Radnice se coby poškozená k trestnímu řízení dosud nepřipojila. "Právní jednání, která vyžadují schválení rady nebo zastupitelstva, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení," řekl Aktuálně.cz Petr Bidlo z tiskového odboru k aktuální praxi radnice ohledně prodeje majetku.