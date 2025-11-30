Dolejší: Babišův comeback. Chce zápis do „Guinnessovky“, to se ještě nikomu nepovedlo

Jestli byly letošní volby skutečně Babišovy poslední, jak naznačil, s největší pravděpodobností to bude skutečně Karel Havlíček, kdo ho nahradí v čele hnutí ANO, spekuluje host Zuzany Tvarůžkové.
Alena Shillerová je nyní podle Dolejšího ve zvláštní situaci. Ještě na začátku roku ji Babiš kritizoval, že málo chodí mezi ekonomickou komunitu a víc se věnuje natáčení videí, připomíná. "Já měl tehdy dokonce pocit, že jí hrozí, že se ani nestane tou ministryní financí, ale spíš třeba předsedkyní poslanecké sněmovny."
Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:38 Dokáže se Andrej Babiš vymotat z problémů, které ho na cestě k sestavení vlády potkaly? V jaké konstelaci se odehrává předávání politické moci v Česku? Je střet zájmů Babišova slabina? A měl jeho vyřešení připravené, nebo se rodí za pochodu?
05:38-11:31 Proč je pro Andreje Babiše takový problém podělit se s veřejností o to, jak chce svůj střet zájmů vyřešit? Je Karel Havlíček připraven stát se případným náhradníkem na post premiéra? Jaká pozice čeká Alenu Schillerovou?
11:31-15:21 Pokud vláda ANO, SPD a Motoristů skutečně vznikne, jaký vztah s Pražským hradem můžeme očekávat? Jak velké má Petr Pavel k nově vznikající vládě výhrady?
15:21-20:00 Proč jsou Motoristé ohledně Filipa Turka tak neústupní? Může ho prezident jako kandidáta na ministra zahraničí odmítnout? Dá se oddělit to, co psal Turek před lety na sítě, a to, jakou chce dnes prosazovat politiku?
20:00-25:39 Jak velký podíl na moci a jak silné slovo může mít SPD v možné budoucí vládě? Jak silné pouto mezi ANO, SPD a Motoristy vytváří hlasování o vydání Andreje Babiše (potažmo Tomia Okamury) k trestnímu stíhání? Jak unesla koalice Petra Fialy porážku ve volbách?
25:39-30:22 Jak velká očekávání mají Babišovi příznivci od jeho návratu k moci? Dá se očekávat vyšší zadlužování státu?