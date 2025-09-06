Doktore, poraďte! Jak přežít otravu houbami? Spolkněte deset tablet živočišného uhlí

Myslel si, že hází na pánev holubinky. Jenomže omyl. Jednaosmdesátiletý senior z Valašska do jídla přimíchal muchomůrku zelenou. Po několika hodinách kvůli tomu začal kolabovat - do nemocnice ho koncem letošního srpna přivezli s úpornými bolestmi břicha.
Podobných případů se ročně stanou desítky - podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky se houbami přiotráví až 400 lidí. "V průměru jeden člověk ročně umře," říká.
Nejčastěji se lidé přiotráví muchomůrkou tygrovanou, kterou si spletou s jedlou šedivkou nebo růžovkou - tedy s takzvaným masákem. "Častá je ale i záměna bedly či žampionu za muchomůrku zelenou," říká Šonka. Problém podle něj může způsobit i jakákoliv jedlá houba, pokud ji lidé špatně skladují - uloží ji například do igelitového pytlíku, ve kterém se zapaří.
Schovejte si zbytek jedovaté večeře
Pokud taková situace nastane, měli by lidé podle Petra Šonky okamžitě zareagovat. "S prvními příznaky hned volejte pomoc - buď záchranku, nebo toxikologické centrum," nabádá. Záchranářům je podle něj třeba nahlásit nejenom jméno houby, kterou postižený pravděpodobně snědl, ale také věk otráveného člověka a jeho váhu. "Popište i příznaky a dobu, jaká od jídla uplynula," dodává Šonka.
"Sami mezitím vyvolejte u postiženého zvracení," radí lékař. Otrávená osoba by navíc měla sníst několik tablet živočišného uhlí - klidně i deset. "Zabrání se díky tomu vstřebávání jedů v zažívacím ústrojí," vysvětluje Šonka. Důležité je i zachovat zbytek jídla na případný toxikologický rozbor.
