Podrží Zelenského i přes korupční průšvih? Vládní zmocněnec vysvětluje

Jak hodnotíte jednání mezi Ukrajinci a Američany v Ženevě?
Jako velmi potěšující pro Ukrajinu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bezprostředně po ukončení těch jednání řekl, že to bylo zatím nejlepší jednání, které mezi Spojenými státy a Ukrajinou proběhlo.
A ano, četl jsem v médiích, že Trump měl zase nějaké ostřejší vyjádření směrem k Ukrajině, ale to mě vlastně nerozhazuje, protože je to taková vyjednávací taktika. Aby nikdo nic moc nezdržoval.
Klíčové je, že americký ministr zahraničí řekl, že výsledky těch jednání jsou velmi konstruktivní. Takže mnichovský moment nenastává.
Víme, k jakým změnám došlo v tom plánu?
Nevíme. Víme jen, že reflektují ukrajinské pozice natolik, že se za ně okamžitě postavila ukrajinská strana. To samo o sobě asi naznačuje, že ty klíčové body - jako výrazné omezení stavu ukrajinské armády a odevzdání doposud Ukrajinci držené části Donbasu - tam zahrnuty asi nebudou.
Já to celé beru jako psychologickou hru, kdo to dříve odmítne. Proto jsem velmi rád, že nyní to vypadá, že Ukrajinci jsou ti konstruktivní, kteří říkají: "Nám se tento plán líbí."
Kdyby to pro Ukrajinu nakonec dopadlo tak, že opravdu bude muset odevzdat tu dosud neokupovanou část Doněcké oblasti, je to politicky průchodné?
Spíš než o politickou průchodnost se bojím o strategickou průchodnost. Ukrajina by tím přišla o nejsilnější opevněný pás, který brání Rusku před další invazí. Před nástupem na - z topografického hlediska - jednoduší část území, tedy pláně směrem k řece Dněpr.
Ale není to tak, že Ukrajincům stejně nic jiného nezbývá, protože při současném vývoji na frontě je jen otázkou času, kdy o to území přijdou?
Tady je klíčová otázka bezpečnostních záruk. To chápe kdokoliv, kdo má nějakou zkušenost s Ruskem.
Bezpečnostní záruky učiní ukrajinskou obranu schopnou, aby buď odstrašila Rusko před další agresí, anebo se ubránila. Žádná slova, žádné prohlášení, že Evropa se o něco postará, žádného Ukrajince rozhodně nepřesvědčí.
Ukrajincům samozřejmě nezbývá než bojovat dál. I kdyby to byly dva roky, než padnou další velká města v Doněcké oblasti, tak jsou to dva roky, během kterých mohou budovat další opevnění. A jsou to dva roky, které si kupují pro vlastní obranu.
Je Evropa schopná nahradit případný výpadek pomoci Spojených států - v oblasti zbraní, munice a zpravodajských informací?
Máme celkem přesně spočteno, že nenahraditelných zůstává cca 15 až 20 procent pomoci. To jsou systémy, které prostě nedokáže dodat žádná jiná země, žádný jiný obranný průmysl než ten americký.
Především se jedná o systémy protivzdušné obrany. A samozřejmě zpravodajské informace, ať už pro obranu, anebo pro zacílení na objekty v hloubce Ruska.
Jak moc celou situaci ovlivňuje, že Zelenskyj čelí korupčnímu skandálu, do kterého jsou namočeni někteří jeho velmi blízcí spolupracovníci?
Z hlediska Evropy moc ne. Dostali jsme se do situace, kdy většina evropských lídrů chápe, že to není prázdná fráze, že Ukrajina bojuje za nás. Dneska nenarazíte na žádného náčelníka generálního štábu v rámci aliance, který by nesdílel poznatky o tom, že se Rusko připravuje na nějakou agresi vůči aliančním státům.
Říkám to kvůli tomu, že v takovémto kontextu podpora Ukrajiny nevychází primárně z toho, jestli si to zaslouží, ale z toho, že to my sami potřebujeme.
Myslím si, že v tomto ohledu máme štěstí, že máme v Evropě takové lídry - především v pozicích prezidenta Francie, premiéra Británie a kancléře Německa - kteří toto chápou a kteří se ani takto závažným skandálem nenechají zviklat.
Ale při tom budou zároveň samozřejmě dále tlačit na Ukrajinu, aby německé, francouzské, britské a další evropské investice byly chráněné a nebyly předmětem praktik, kterých se korupční skandál týká. Ale nemyslím si, že by to nějak zásadně ovlivnilo to, že evropské státy zkrátka potřebují, aby Ukrajina byla úspěšná.
A vnitropoliticky to Zelenského oslabuje?
Zelenského podpora mezi Ukrajinci byla obrovská a pak klesala - až do momentu, kdy navštívil oválnou pracovnu na začátku tohoto roku. Potom najednou raketově vystoupala, protože národ se za ním sjednotil. To ponížení od Trumpa mu přidalo sympatie. A od té doby zase trošku klesá.
Stále existuje minimálně jeden člověk, možná až tři, kteří by ho v prezidentských volbách porazili. Ale v tuto chvíli jeho politickou pozici neohrožuje nic, protože jsme v době válečného stavu. V momentě, kdy se vyhlásí volby, tak se mu to samozřejmě nepřičte k dobru a posílí tím pádem opoziční kandidáti.