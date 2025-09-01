Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

"Už jsme to ukončili," popisuje do telefonu Rastislav Lindák, jednatel slovenské firmy Niltex. Úlevně tak reaguje na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz, jak dopadla zakázka na dodávku 800 jednoduchých batohů, které měla společnost za 1,04 milionu korun dodat české armádě. Že české ozbrojené síly komplikovanou zásilku napodruhé skutečně přijaly, potvrdila v pondělí i Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu.
"Chceme být korektní, tak jsme to vyřešili velmi rychle," tvrdí Lindák. Když totiž tlumoky po dlouhých peripetiích a se zpožděním dorazily na konci července do logistického centra v Brně, armáda je odmítla převzít. Vojenské velení vysvětlovalo, že komerčně dostupné batohy vyrobené v Číně nemají takové přezky a ramenní popruhy, jaké byly objednány.
"Vyšli jsme jim vstříc," komentuje to nyní Lindák. Sám tvrdí, že problém prý byl v barvě některých speciálních spon UTX Duraflex a zapínání bederního popruhu tlumoku. "Není to obyčejná plastová přezka, museli jsme objednat nové. Výroba trvá 20 až 25 dní," pokračuje jednatel slovenské firmy Niltex s tím, že součástky na batozích už vyměnili.
A i když má vojsko k dispozici již všech 800 tlumoků, je otázkou, jestli a jaké penále nakonec bude dodavatel platit. Dle smlouvy si může generální štáb říct až o 1560 korun za každý den prodlení - prvních 600 tlumoků totiž do Česka dorazilo s více než měsíčním zpožděním.
"Penále budeme řešit, s českou armádou se zkusíme dohodnout," reaguje Rastislav Lindák. Sám by prý uvítal, kdyby ozbrojené síly od pokuty ustoupily. Co na to generální štáb, není jasné, jeho mluvčí Magdalena Dvořáková do vydání článku redakci Aktuálně.cz neodpověděla.
Rusové vlak odstavili
Kontrakt na 800 jednoduchých batohů určených především pro výcvik za celkových 1,04 milionu korun byl se slovenskou firmou Niltex podepsán letos 9. května. Prvních 600 kusů měla armáda získat do 20. června. To se ovšem nepodařilo.
Jak deník Aktuálně.cz informoval v polovině června, dodavatel místo námořní trasy využil železnici a zásilka tlumoků vyrobených v Číně se zasekla v Rusku. "Vytipují si vlak kvůli něčemu, co jim bude podezřelé, odstaví ho bokem a pak to může trvat třeba i týden (než ho pustí)," přiblížil Lindák práci ruských úředníků a celníků v realitě Putinovy války na Ukrajině.
Byť nejde o kdovíjak velkou zakázku, před prázdninami se dostala i na program sněmovního výboru pro obranu. Některým zákonodárcům vadí nejen trasa zásilky přes nepřátelské ruské území, ale i to, že si vojáci pořizují výbavu v Číně, před níž setrvale varují tajné služby včetně Vojenského zpravodajství.
"Pořízení batohů je pro morálku vojáků zásadnější než pořízení těch hlavních a strategických projektů," bránil tehdy zakázku Miroslav Hlaváč, první zástupce náčelníka generálního štábu.