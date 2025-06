"Nepřekonatelná překážka." Česká armáda si objednala batohy z Číny, uvízly jí v Rusku

Není to tak dávno, co si Karel Řehka veřejně postěžoval, že nakoupit tak běžnou věc, jako jsou batohy, trvá obraně stejně dlouho jako pořízení stíhaček. Teď se jeho slova znovu potvrdila. Ministerstvu se totiž zasekl nákup stovek batohů za milion korun. Slovenský dodavatel tvrdí, že zboží z Číny uvízlo v Rusku. Železniční doprava přes nepřátelské území je prý rychlejší než transport po moři.

Jestli se něco ministerstvu obrany dlouhodobě nedaří, jsou to nákupy výstroje pro české vojákyně a vojáky. Byť úředníci a politici tvrdí, že se situace ve skladech vylepšuje, sami vojáci to vidí jinak. Řadu věcí si musí sami shánět ve sportovních prodejnách. Buď prý proto, že jde o kvalitnější věci, nebo jednoduše z toho důvodu, že jsou vojenské výdejny prázdné.

Oslovení příslušníci Armády ČR se shodují na tom, že "výstavním" příkladem neschopnosti nákupčích jsou už mnoho let batohy. "Věci jdou šíleně pomalu. Například nakoupit batohy trvalo šest let. Je to skoro stejné jako kupovat nadzvukový letoun," prohlásil letos v únoru náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka.

Situaci má řešit několik menších urychlených nákupů. Jedním z nich je zakázka za milion korun, již podle Registru smluv uzavřelo ministerstvo obrany se slovenskou firmou Niltex letos 9. května. Podle kontraktu má podnik ze Sládkovičova dodat českým vojákům v úhrnu osm stovek batohů "pro plnění úkolů jak na území České republiky, tak i v zahraničí." Každý jeden kus v průměru vyjde na 1300 korun.

První dodávka šesti stovek tlumoků měla proběhnout do letošního 20. června, zbylých dvě stě pak do 15. října 2025. Jenže to neklapne.

"Není to nic vážného, problém je v dopravě," popisuje Rastislav Lindák, jednatel Niltexu. S odkazem na "mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku" by první zásilka tlumoků měla do Česka dle dodatku ke smlouvě dorazit až v polovině letních prázdnin.

Jak vyšlo najevo během rozhovoru reportéra Aktuálně.cz s Lindákem, batohy pro výcvik českých vojáků se vyrábějí v Číně. Odtud do Evropy putují v nákladních vagonech přes území Ruska, které už déle než tři roky vede útočnou válku proti Ukrajině. A právě v zemi, která je nyní hlavní hrozbou pro Evropu a obecně i celou Severoatlantickou alianci, se důležitá dodávka pro českou armádu zasekla.

"Rusové si vytipují vlak a pak jej odstaví"

Poměrně paradoxně jsou tak nyní čeští vojáci závislí na tom, jak a kdy o průjezdu železniční soupravy se zbožím rozhodne režim Vladimira Putina.

"Vytipují si vlak kvůli něčemu, co jim bude podezřelé, odstaví ho bokem a pak to může trvat třeba i týden (než ho pustí)," přibližuje Lindák způsob, kterým pracují ruští úředníci a celníci.

Jednatel slovenského Niltexu jedním dechem dodává, že ani cesta po moři by nebyla rychlejší či jednodušší, neboť transport nákladu je "nyní komplikovaný celkově a doprava se zdržuje celkově". Zároveň přiznává, že takový problém řeší poprvé. Upozorňuje i na to, že české ministerstvo obrany stanovilo poměrně přísné termíny.

První batohy chtělo mít už čtyřicet dnů od podpisu kontraktu, což je nejspíš důsledek toho, nakolik nedostatkovým zbožím brašny na záda v české armádě nyní jsou.

"Problémy v zabezpečení některými výstrojními součástkami vyplývají z minulosti, z nízkých objemů finančních prostředků pro pořízení dostatečných zásob vojenské výstroje," uvedl už dříve pro Aktuálně.cz Robert Bielený, šéf logistiky ministerstva obrany.

Petr Matouš, vojenský poradce ministryně obrany, o schopnostech české armády (16. 5. 2024)