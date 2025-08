České armádě dorazily první čínské batohy z Ruska. Vojáci je ale odmítli převzít

Kontroverzní kontrakt na dodávku stovek batohů pro výcvik, na nějž deník Aktuálně.cz upozornil před několika týdny, graduje. První dodávka 600 kusů, kterou zastavily ruské úřady na své železnici, konečně poslední červencový den dorazila do Česka. Jenže komerčně dostupné tlumoky vyrobené v Číně se prý liší od těch, které si armáda původně objednala. Vojáci proto batohy odmítli.

"Dodávku jsme nepřevzali," potvrdila Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu, deníku Aktuálně.cz. "Dodavateli teď běží třicetidenní lhůta," doplňuje. To znamená, že slovenská firma Niltex buď může šest stovek batohů opravit tak, aby splňovaly požadované parametry, nebo dodat úplně nové.

Problém je prý v tom, že komerčně dostupné batohy vyrobené v Číně mají nakonec takové přezky a ramenní popruhy, které neodpovídají kupní smlouvě.



Jenže sama slovenská firma s něčím takovým nesouhlasí. Její jednatel Rastislav Lindák reportérovi deníku Aktuálně.cz sdělil, že už proto vedení české armády poslal dopis. "Podle nás ty dodané batohy odpovídají smlouvě," prohlásil stroze.

Zpoždění dodávek? Patnáct set korun za každý den

Kontrakt na osm stovek jednoduchých batohů určených především pro výcvik za celkových 1,04 milionu korun byl se slovenskou firmou Niltex podepsán letos 9. května. Prvních šest set jich měla armáda získat do 20. června. Ovšem to se nepodařilo.

Jak deník Aktuálně.cz informoval v polovině června, zásilka tlumoků vyrobených v Číně se zasekla na ruské železnici. Dodavatel totiž využil vlakovou cestu místo námořní. "Není to nic vážného, problém je v dopravě," popsal tehdy Rastislav Lindák, jednatel Niltexu.



"Vytipují si vlak kvůli něčemu, co jim bude podezřelé, odstaví ho bokem a pak to může trvat třeba i týden (než ho pustí)," přiblížil tehdy Lindák způsob, jakým nyní v realitě Putinovy války proti Ukrajině pracují ruští úředníci a celníci.



Vlak se nakonec po měsíci pohnul a první zásilka do brněnského logistického centra dorazila ve čtvrtek 31. července. Ovšem v jiné kvalitě, než prý česká armáda požadovala.



Dle podmínek kupní smlouvy teď může generální štáb po firmě Niltex požadovat penále. Pokud jde o zpoždění první dodávky, tam může jít maximálně o 1560 korun za každý den prodlení. Dokumentace ke kontraktu pak mluví i o jednorázové pokutě ve výši 50 tisíc korun "za ukončení smluvního vztahu z důvodů nikoliv na straně kupujícího".