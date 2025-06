"Vojáky netrápí F-35, ale batohy." Armáda vysvětluje, proč koupila výstroj v Číně

Jak před několika dny upozornil deník Aktuálně.cz, Rusko na své železnici zadrželo vlakovou soupravu, ve které jsou i stovky batohů vyrobených v Číně pro českou armádu. Zakázka už se dostala i na jednání sněmovního výboru pro obranu. Miroslav Hlaváč, první zástupce náčelníka generálního štábu, poslancům sdělil, že nákup tlumoků je pro morálku vojáků zásadnější než pořízení moderní techniky.

"Jestliže chceme mít to nejlevnější zboží, nemůžeme si diktovat, kde má být udělané," prohlásil František Šulc, první náměstek ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Reagoval tak na údiv některých poslanců, kteří chtěli vědět, proč si české ozbrojené síly pořizují stovky batohů za milion korun právě z Číny, když ji sami označují za bezpečnostní riziko.

Robert Bielený, šéf ministerské logistiky, k tomu uvedl, že pokud by si česká armáda nadiktovala batohy vyrobené v tuzemsku, jejich cena by byla přinejmenším pětinásobná. A tak si prý obrana z pěti nabídek vybrala na začátku letošního května tu nejlacinější od slovenské firmy Niltex, která každý jeden z osmi stovek čínských sportovních batohů dodá za 1300 korun včetně daně.

"Poslední nové tlumoky byly příslušníkům armády dodány koncem roku 2009, snažíme se tyto dluhy z minulosti napravit," vysvětloval náměstek Šulc. Jenže kvůli tomu, že zásilku z Číny zadržely ruské úřady, budou batohy dodány později, než vojsko potřebovalo. Zatím se mluví o konci letošního července.

Poslanec Lubomír Wenzl (ANO) v té souvislosti podotkl, že ministerstvo obrany si mělo vymínit, že zboží půjde z Číny jinou cestou, aby se vyhnulo území Ruské federace. Ta je nyní hlavním bezpečnostním rizikem pro západní svět. "Ve výběrovém řízení si dopravu nemůžeme diktovat," opáčil Bielený s tím, že pokud firma Niltex batohy v červenci nedodá, bude po ní obrana vymáhat penále.

A byť se v kupní smlouvě píše, že účelem nákupu je zabezpečit výstroj vojáků "pro plnění úkolů jak na území České republiky, tak i v zahraničí," podle Roberta Bieleného budou batohy z Číny určené jen pro výcvikové kurzy ve Vyškově. "Jde o běžně dostupný komerční batoh, se kterým můžete bez problémů běhat po horách," upřesnil Bielený před poslanci.

Armáda: Chyba není na naší straně

"Pořízení batohů je pro morálku vojáků víc zásadnější než pořízení těch hlavních a strategických projektů," upozornil Miroslav Hlaváč, první zástupce náčelníka generálního štábu. "Vojáky netrápí, kdy přijde nové bojové vozidlo pěchoty nebo kdy sem přiletí F-35. Oni chtějí vidět to, co potřebují ke své dennodenní činnosti," dodal jedním dechem.

A stejně jako si na velmi dlouhou pořizovací dobu v zásadě běžného zboží, jako jsou tlumoky, stěžoval Karel Řehka, zkritizoval ji nyní i Hlaváč. "Batoh pořizujeme více než pět let, je to tristní. Chyba není na straně armády, musíme se podívat, jak některé firmy fungují, jak jsou nespolehlivé," oznámil Hlaváč, aniž by konkretizoval.

Pravděpodobně měl na mysli firmu Husky, která v dubnu 2021 získala rámcovou zakázku za 274 milionů korun na desítky tisíc batohů. Ovšem už po roce musel být obchod stornován, protože společnost obraně oznámila, že za vysoutěženou cenu nedokáže tlumoky dodat. I tak se od ní nyní vojenská bagáž za desítky milionů pořizuje.

Podle Hlaváče je nutné nakoupit v úhrnu 40 tisíc nových batohů. Tři čtvrtiny z nich pro profesionální vojáky, 10 tisíc kusů pro příslušníky aktivních záloh. Některé zakázky už jsou v běhu, podle Lubomíra Koudelky, vrchního ředitele obranného vyzbrojování, je před uzavřením nákup dvaceti tisíc malých a dvaceti tisíc větších batohů.

Člen branného výboru Jan Hofmann (ODS), který téma čínských tlumoků zadržených v Rusku v úterý ve sněmovně provázel jako zpravodaj, řekl deníku Aktuálně.cz, že téma na poslaneckou schůzi zařadil Lubomír Metnar (za ANO), bývalý ministr obrany a předseda výboru.