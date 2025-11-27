ČNB doporučila bankám zpřísnit limity pro hypotéky na investiční nemovitosti

Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent, maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.
Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. DTI i limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zůstávají deaktivované. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.
Člen bankovní rady Jakub Seidler zdůraznil, že zpřísnění se týká relativně malé části hypotečního trhu. "Jeho cílem je preventivně omezit některá vznikající rizika již ve své počáteční fázi. Tímto krokem se zároveň snižuje potenciál pro další kumulaci systémových rizik, na něž by bylo nutno reagovat znovuzavedením ukazatelů DTI a DSTI," řekl.
Seidler upozornil, že podíl hypoték pro investiční nemovitosti se v posledních letech zvyšuje. Zároveň jsou tyto hypotéky pro banky rizikovější než hypotéky pro vlastní bydlení. V případě zhoršení situace na trhu může náhlý prodej těchto nemovitostí vyvolat ztráty v bilancích bank. Současné opatření by mělo toto riziko snížit.