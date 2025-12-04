Domácí

Budoucí opozice vítá Babišovo oznámení, naplnění podle nich je nutné kontrolovat

ČTK ČTK
před 33 minutami
Politici budoucích opozičních stran ocenili, že se předseda ANO Andrej Babiš veřejně vyjádřil k tomu, jak chce řešit svůj střet zájmů pro případ jmenování premiérem. Současně ale uvádějí, že s ohledem na dřívější zkušenosti s Babišem bude nutné bedlivě sledovat, zda skutečné kroky budou tomuto řešení odpovídat. Babiš totiž podle nich v minulosti prokazatelně opakovaně lhal.
Archivní foto. Andrej Babiš a Petr Fiala (ODS).
Archivní foto. Andrej Babiš a Petr Fiala (ODS). | Foto: TV Nova

"Je dobře, že Andrej Babiš konečně představil nějaké řešení střetu zájmů. Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil," sdělil premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla měl Babiš na řešení roky. "Teď v tlaku oznamuje změny, jejichž detaily se budeme dozvídat až za pochodu. A opět jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal. Bude proto na místě důsledná kontrola každého jeho kroku," uvedl Havel.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan napsal, že Agrofert bude spravovat nezávislý správce, kontrolovat nezávislý protektor a ty bude vybírat opět někdo nezávislý. "A dotace, předpokládám, bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle. Formálnost dle zákona může být naplněna, ale důvěryhodnost za mě určitě ne. Proto budeme i nadále pečlivě sledovat, jak bude vláda Agrofert dotovat," uvedl.

Slepý fond, který výhledově přejde na děti, v sobě pořád může skrývat důvod činit rozhodnutí ve prospěch Agrofertu, míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib. "Jediný způsob, kterým by (Babiš) střet zájmů 'nadobro' a čistě vyřešil, je prodat Agrofert, nebo nebýt premiér," uvedl na síti X. Postup je podle Hřiba nutné detailně prověřit. "Andrej Babiš umí velmi dobře obcházet pravidla tak, aby měl nakonec finální prospěch hlavně on sám. A také je velmi dobrý ve lhaní," dodal.

Předseda lidovců Marek Výborný je rád, že se Babiš konečně vyjádřil. "Na první pohled se zdá, že tímto krokem podmínky zákona naplní, je ale důležité, aby to posoudili experti," řekl Výborný. Důležité podle něj bude pohlídat, aby se oznámené kroky staly realitou. "Opakovaně jsme byli svědky, že něco řekl a stalo se to jinak, nebo vůbec," podotkl.

Výborný také upozornil na to, že nezaznělo, kdy Babiš k oznámeným krokům přistoupí. Je to důležité i z pohledu ministerstva zemědělství, které Výborný v demisi vede. Krok navíc nemaže střet zájmů v minulosti. Babiš by do vlády podle Výborného odcházel se skutečně čistým štítem, kdyby vrátil neoprávněně vyplacené dotace z minulosti a stáhl žaloby proti ČR.

Babiš ve čtvrtek uvedl, že s firmou Agrofert nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů. Prezident Petr Pavel podmiňoval Babišovo jmenování premiérem veřejným oznámením řešení střetu zájmů.

 
