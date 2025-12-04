Domácí

Vzdám se Agrofertu, oznámil Babiš. Holding se mu nevrátí ani po odchodu z politiky

Aktualizováno před 1 hodinou
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ve čtvrtek uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

Prezident Petr Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým střet zájmů vyřeší. Ve čtvrtek ráno Pavel uvedl, že jmenování by se mohlo odehrát příští týden, v následujícím týdnu by se pak mohli funkcí ujmout zbývající členové kabinetu, který skládá ANO s SPD a Motoristy.

"Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády," řekl Babiš.

Ve videu svůj střet zájmů Babiš označil za domnělý. "Jasně jsem již před volbami slíbil, že ho vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva," uvedl.

Dodal, že o jeho budoucnosti rozhodli voliči, kteří se jednoznačně vyjádřili, koho chtějí za předsedu vlády. "Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život, nebo ANO mohlo jmenovat na premiéra někoho jiného. Jsem ale přesvědčen, že byste to brali jako zradu," řekl.

Šéf ANO dodal, že se rozhodl udělat krok, o kterém si nikdy nemyslel, že ho učiní. "Rozhodl jsem se nevratně vzdát firmy Agrofert, se kterou nebudu už mít nic společného. Už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu," uvedl. Doplnil, že krok pro něj nebyl snadný, protože firmu budoval půl života.

Nezávislý protektor

Řešení podle Babiše navrhli nezávislí odborníci. "Akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur," dodal Babiš.

Podmínkou je to, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, osoba jakkoliv spojená s Agrofertem nebo závislá na firmě či Babišovi.

"Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak moje děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv a čerpat finanční prospěch," dodal Babiš.

Nevratné řešení

Jde o nevratné řešení, akcie se Babišovi nikdy nevrátí. "Agrofert moje děti získají až po mé smrti," konstatoval.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc.  Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.

Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.

Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. V investiční skupině Hartenberg Holding drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

 
