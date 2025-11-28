Domácí

Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 21 minutami
Generální ředitelka Finanční správy České republiky Simona Hornochová si při nástupu do funkce v roce 2023 kladla za cíl zlepšit pověst celé instituce. Teď říká, že jí to snad daří.
Video: Petra Jaroměřská

"Na finančních úřadech je spousta lidí, kteří opravdu tvrdě pracují, jsou velmi vstřícní a pomáhají našim poplatníkům. Nezaslouží si pověst, která se vytvořila někdy kolem roku 2016 nebo 2017," řekla Hornochová v rozhovoru pro pořad Spotlight News.

Právě v tomto období a následujících letech přibylo do českého slovníku slovo "zakleknout", připomíná.

Ve zmíněných letech přitom ministerstvo financí spravovalo hnutí ANO. Nejprve šéfoval resortu předseda hnutí Andrej Babiš, pak v roce 2017 jen sedm měsíců Ivan Pilný a následně až do roku 2021 vedla ministerstvo financí Alena Schillerová.

"Byla to situace, kdy nastala určitá fáze represe místo klientského přístupu a pomoci poplatníkům," dodala Hornochová.

Tentokrát prý podobný přístup nehrozí. A to i navzdory tomu, že nová vláda pod taktovkou hnutí ANO slibuje vybírat víc peněz na daních.

Pro případy, kdy někdo skutečně daně platit nechce a podvádí, je samozřejmě potřeba mít k dispozici odpovídající invazivní nástroje. "Nemůžeme je ale nadužívat," konstatuje Hornochová. V konstelaci, která v minulosti nastala, byla ztráta pověsti úřadu velmi snadná, dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:06 Daří se zlepšit pověst finanční správy a čím byla v minulosti poškozena? Jak Hornochová zpětně hodnotí případy firem, kterým úřad neoprávněně obstavil prostředky, a pak je úřad musel vracet, často až po jejich zániku?

05:06-10:21 Pokud stál za problematickými zásahy vyšší tlak na výběr daní, nehrozí podobná situace znovu? Mají v sobě Češi zakořeněnou neochotu platit daně?

10:21-16:05 Daří se dnes lépe odhalovat daňové optimalizace velkých korporací, které jsou už za hranou zákona? Jak se finanční správě spolupracuje s bankou Revolut? Jak funguje doměřování daně lidem, u nichž je rozdíl mezi přiznanými příjmy a nabytým majetkem?

16:05-19:41 Může stát nedoměřenými daněmi přicházet o miliardy korun? Má ještě šanci projít zákon o zabavování majetku s vysokou pravděpodobností protiprávního původu, který před volbami spadl pod stůl?

19:41-24:56 Je stát nedostatečně vybaven k tomu, aby dokázal účinně postihovat nelegálně nabytý majetek? Vybraly se díky nové organizaci navíc miliardy korun? Je opětovné zavedení systému elektronické evidence tržeb správný krok?

24:56-30:43 Jaký reálný potenciál dodatečného výběru daní EET má? Dává smysl u EET uvažovat o výjimkách pro nejmenší podnikatele?

30:43-36:19 Konzultovala nominantka na ministryni financí Alena Schillerová s Hornochovou plán na znovuzavedení EET? Jak se finanční správa dívá na rozhodnutí, že i příjmy z dobrovolné prostituce podléhají zdanění? V jakých oblastech Češi nejčastěji úmyslně podvádějí na daních?

36:19-39:27 Posunou připravované technologické projekty finanční správu plně do 21. století? Budou Češi dostávat předvyplněná daňová přiznání? Lze v České republice dosáhnout tak jednoduchého systému daní jako třeba v Estonsku?

 
Mohlo by vás zajímat

"Soudruh Zůna je velmi dobře připraven." Babišův ministr byl politruk už jako student

"Soudruh Zůna je velmi dobře připraven." Babišův ministr byl politruk už jako student

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. "Byl to politický teleshopping," vysvětluje

Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil

Delegace na shromáždění NATO nakonec pojede, Okamura ji po výměně členů povolil

Velký kritik Fialy, jenž je spojován s jihočeským kmotrem. Kdo je odpadlík z ODS Kuba

Velký kritik Fialy, jenž je spojován s jihočeským kmotrem. Kdo je odpadlík z ODS Kuba
7 fotografií
domácí Aktuálně.cz Obsah finance ekonomika Daňové přiznání Alena Schillerová

Právě se děje

teď

Přeživší na tom byli hůř než mrtví. Za únikem smrtícího plynu stála lidská hamižnost

Přeživší na tom byli hůř než mrtví. Za únikem smrtícího plynu stála lidská hamižnost
Prohlédnout si 14 fotografií
V noci z 2. na 3. prosince 1984 se indickým Bhópálem bez varování prohnal smrtící mrak. Únik jedovatého plynu z místní chemičky způsobil řetězec chyb, úspor na špatném místě a především lhostejnosti.
před 14 minutami

Mohl z toho být hotel, naštěstí tu "spí krása". Jedinečné patinovky Škody mají domov

Mohl z toho být hotel, naštěstí tu "spí krása". Jedinečné patinovky Škody mají domov
Prohlédnout si 41 fotografií
Nový depozitář rozšiřuje expozici Škoda Muzea.
Vystavuje se tu aktuálně 23 aut.
před 21 minutami
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36

Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy

Generální ředitelka Finanční správy Hornochová si při nástupu do funkce kladla za cíl zlepšit pověst celé instituce. To se jí prý snad daří.
před 21 minutami
"Soudruh Zůna je velmi dobře připraven." Babišův ministr byl politruk už jako student

"Soudruh Zůna je velmi dobře připraven." Babišův ministr byl politruk už jako student

Zůna se kandidátem na člena KSČ stal už na gymnáziu, na akademii ve Vyškově pak u své jednotky působil jako zástupce velitele pro věci politické.
před 6 hodinami
Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Český koncert. Šulc a Karabec pomohli Lyonu k drtivé výhře v Evropské lize

Olympique Lyon rozdrtil v 5. kole fotbalové Evropské ligy Maccabi Tel Aviv 6:0.
před 6 hodinami
Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Maduro tvrdí, že Venezuela čelí ze strany USA psychologické válce

Autoritářský vůdce tím odkázal na navýšení americké vojenské přítomnosti v Karibiku, kterou Washington odůvodňuje bojem proti pašerákům drog.
před 6 hodinami
Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Sparta uspěla na hřišti Legie, rozhodl sváteční střelec. Slaví i Olomouc

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy na hřišti Legie Varšava 1:0.
Další zprávy