Za vraždu dvou prodavaček v Hradci Králové dostal mladistvý deviant devět let vězení

Odsouzený zaútočil nožem na dvě prodavačky v obchodě 20. února krátce po otevření provozovny. Ženám bylo 19 a 38 let. I přes okamžitou pomoc na místě zemřely. Mladík vyslechl rozsudek bez projevu jakýchkoli emocí. Mladistvému obžalovanému hrozilo maximálně deset let odnětí svobody.
Státní zástupkyně Lucie Žabková navrhla pro obžalovaného trestní opatření při horní, desetileté hranici zvýšené trestní sazby a detenci. Trestní opatření se ukládá mladistvým zločincům.
Podle spisu jednal sám, v minulosti neměl problémy se zákonem a oběti si vybral náhodně. Mladík, kterému bylo v době spáchání činu 16 let, bezprostředně po útoku utekl, zásahová jednotka jej zadržela asi kilometr od místa činu. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly negativní. Chlapec se následně k činu přiznal, u soudu nevypovídal.
Ze závěru soudních znalců vyplynulo, že oběti si sice vybral náhodně, ale roli v tom sehrála zmíněná deviace související s touhou zabíjet a být v tom úspěšný. Proto zaútočil na ženy, u kterých byla z jeho pohledu větší pravděpodobnost, že ve svém počínání uspěje. Před samotným činem podle státní zástupkyně nic nenasvědčovalo tomu, že trpí sexuální deviací a že chce zabíjet.
Podle znalců se zároveň s deviací u obžalovaného rozvíjela i smíšená porucha osobnosti, což vyloučilo uložení ochranné léčby, protože by nebyla účinná. Proto soud nařídil obžalovanému zabezpečovací detenci, kterou by měl nastoupit poté, co si odpyká trestní opatření. V závěrečné řeči před vynesením rozsudku chlapec podle státní zástupkyně řekl, že "je s tím připraven něco dělat, ale neví jak". Jinak nevypovídal. Když předseda senátu krajského soudu Petr Mráka při odůvodnění rozhodnutí četl úryvky textů písniček, které měl obžalovaný rád, mladík se lehce pousmál. Texty obsahovaly odkazy na brutální násilí.
Krajský soud projednával případ za přísných bezpečnostních opatření. Obžalovaného v neprůstřelné vestě vodila do jednací místnosti eskorta za přítomnosti členů vězeňské služby v kuklách a se samopaly.