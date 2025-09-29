Domácí

Babiš po schůzce u Pavla: na důležité otázky neodpověděl. O důvodech propadu má jasno

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 3 hodinami
I když si předseda hnutí ANO Andrej Babiš pochvaluje pondělní ranní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem, stále není jasné, zda by ho Pavel v případě vítězství ANO ve volbách jmenoval premiérem. A kdyby jmenoval, zda by měl nějaké podmínky. Jak to vyřešíte s Agrofertem? zeptal se Babiše napřímo. Ten Aktuálně.cz sdělil, že odcházel ze schůzky s dobrým pocitem a pochvaloval si vztahy s hlavou státu.
Aktuálně.cz se zachytilo začátek mítinku Andreje Babiše po jeho schůzce s prezidentem, a zeptalo se ho, co si řekli ke střetu zájmů. | Video: Radek Bartoníček

"Dobré ráno, dámy a pánové, omlouvám se za zpoždění, ale byl jsem teď u pana prezidenta hodinu," začínal Andrej Babiš svůj první pondělní mítink po půl desáté ráno v Kralupech nad Vltavou. Babiš je známý tím, že se snaží jezdit na všechna předvolební setkání přesně na minutu - ale tentokrát se zpozdil o pět minut. A  nejdříve řekl pár slov ke schůzce, která byla pro něj velmi důležitá.

Související

Jak to vyřešíte s Agrofertem? ptal se Babiše napřímo prezident Pavel

Petr Pavel Andrej Babiš

Prezident Petr Pavel totiž dával dosud najevo, že chce vědět, jak by Babiš řešil svůj možný střet zájmů, protože jako majitel Agrofertu nemůže být kvůli zákonu o střetu zájmů členem vlády. "Prezident mě pozval, byl jsem strašně rád," podotkl Babiš a později na otázku Aktuálně.cz, jak konkrétně schůzka proběhla, odkázal na tiskové prohlášení prezidenta.

"Prezident republiky Petr Pavel dnes v 08:00 hodin ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem," stojí v úvodu prohlášení s tím, že to bylo proto, aby Pavel požádal Babiše o vyjasnění, "jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády". Jak tato vyjasnění vypadala, však v prohlášení není. Pouze v něm stojí, že prezident se také dotazoval na to, "jak se předseda hnutí staví k možnému vydávání v souvislosti s kauzou Čapího hnízda". Ale opět ale chybí, co Babiš prezidentovi řekl.

Podrobnosti šéf ANO neprozradil ani na opakované dotazy Aktuálně.cz. "V prohlášení Hradu je všechno napsáno. Já si toho vážím, že mě pozval, vysvětlil jsem mu všechny ty věci, víc vám k tomu neřeknu," reagoval Babiš.

"Bylo to příjemné hodinové setkání; o projevu Trumpa, o Valném shromáždění OSN, o NATO, o tom, co se děje v Izraeli. Proběhlo to absolutně v pohodě," doplnil a následně se věnoval svým voličům, kteří stáli frontu na jeho podpis i společnou fotku.

Související

Poslední průzkum průzkumů: Studená sprcha pro Babiše. Ve hře je i velká koalice

Poll of Polls 2025-28-9 - Ikona, poutak

Po skončení mítinku se Aktuálně.cz zeptalo Babiše, zda se prezidenta zeptal, jestli by ho tedy případně pověřil sestavením vlády, či jmenoval premiérem - protože to je klíčová věc. "Není důvod, aby mě nejmenoval," řekl. A na doplňující dotaz, jestli mu toto prezident sdělil, odpověděl: "Nechci prozrazovat tyto věci. Ještě tam nejsme, uvidíme."

Související

"Z vlády Babiše s Okamurou a Konečnou máme strach," svěřovali se lidé na "Staromáku"

Jeden účastníků akce Milionu chvilek pro demokracii proti účasti SPD a Stačilo ve vládě, který přijel z Těšínska.
10:03

Pokud jde o střet zájmů, Babiš sdělil, že dal Pavlovi podkladové materiály. "Bavili jsme se o tom, jak to vyřeším. A vyřeším to podle zákonů. Je tam x řešení. My se samozřejmě připravujeme na všechny varianty. Bylo to příjemné jednání, vždy máme příjemné jednání. Dlouho jsme si povídali," řekl předseda ANO.

Pokud jde o samotný mítink, Babiš si dvakrát postěžoval na snižující se preference ANO v průzkumech veřejného mínění, byť ANO pořád jasně vede.  "My musíme mobilizovat naše voliče, protože podle průzkumů naše preference nerostou. Já tomu nerozumím, čím více průšvihů má tato vláda, tím více má procent. Je to zvláštní," podivil se. 

 
Mohlo by vás zajímat

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik
1:49

Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje

Šikana v Zoo Praha. "Otřesné," říká Bobkův předchůdce. Primátor věc zlehčuje

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš Volby do sněmovny 2025 politika volby ANO 2011 Petr Pavel střet zájmů Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 3 minutami
Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

Trump s Netanjahuem probere mírový plán pro Gazu, dohoda se blíží, míní Bílý dům

Dosažení dohody mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás je velmi blízko.
před 33 minutami
Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik
1:49

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

Historik ukazuje, jak se z patrona české země stal i nástroj nepřátelské propagandy
před 35 minutami
To musíte vidět, abyste uvěřili. Blond Alcaraz ohromuje hrou na hraně geniality

To musíte vidět, abyste uvěřili. Blond Alcaraz ohromuje hrou na hraně geniality

"Byl to nejlepší poslední game, který jsem kdy odehrál," prohlásil Carlos Alcaraz v japonském Tokiu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

Noskové vzdala zápas olympijská šampionka. Skrečovat ovšem musel i Menšík

Tenista Jakub Menšík kvůli problémům s levou nohou vzdal za stavu 1:4 čtvrtfinále turnaje v Pekingu proti Australanovi Alexi de Minaurovi.
před 1 hodinou
"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

"Tyhle momenty nejsou jednoduché." Krejčíková musela oznámit nepříjemnou změnu plánů

Česká tenistka kvůli zranění levého kolena předčasně ukončila asijskou část sezony a odcestovala do Evropy.
před 1 hodinou
Překvapení, Slunce se místo útlumu nečekaně probouzí. Vědci zatím netuší proč

Překvapení, Slunce se místo útlumu nečekaně probouzí. Vědci zatím netuší proč

Podle nové studie to vypadá, že Slunce nepřechází do období nízké aktivity, jak se původně čekalo. Naopak, nastal překvapivý zvrat.
Aktualizováno před 1 hodinou
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy