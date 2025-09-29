Babiš po schůzce u Pavla: na důležité otázky neodpověděl. O důvodech propadu má jasno

"Dobré ráno, dámy a pánové, omlouvám se za zpoždění, ale byl jsem teď u pana prezidenta hodinu," začínal Andrej Babiš svůj první pondělní mítink po půl desáté ráno v Kralupech nad Vltavou. Babiš je známý tím, že se snaží jezdit na všechna předvolební setkání přesně na minutu - ale tentokrát se zpozdil o pět minut. A nejdříve řekl pár slov ke schůzce, která byla pro něj velmi důležitá.
Prezident Petr Pavel totiž dával dosud najevo, že chce vědět, jak by Babiš řešil svůj možný střet zájmů, protože jako majitel Agrofertu nemůže být kvůli zákonu o střetu zájmů členem vlády. "Prezident mě pozval, byl jsem strašně rád," podotkl Babiš a později na otázku Aktuálně.cz, jak konkrétně schůzka proběhla, odkázal na tiskové prohlášení prezidenta.
"Prezident republiky Petr Pavel dnes v 08:00 hodin ráno jednal s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem," stojí v úvodu prohlášení s tím, že to bylo proto, aby Pavel požádal Babiše o vyjasnění, "jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády". Jak tato vyjasnění vypadala, však v prohlášení není. Pouze v něm stojí, že prezident se také dotazoval na to, "jak se předseda hnutí staví k možnému vydávání v souvislosti s kauzou Čapího hnízda". Ale opět ale chybí, co Babiš prezidentovi řekl.
Podrobnosti šéf ANO neprozradil ani na opakované dotazy Aktuálně.cz. "V prohlášení Hradu je všechno napsáno. Já si toho vážím, že mě pozval, vysvětlil jsem mu všechny ty věci, víc vám k tomu neřeknu," reagoval Babiš.
"Bylo to příjemné hodinové setkání; o projevu Trumpa, o Valném shromáždění OSN, o NATO, o tom, co se děje v Izraeli. Proběhlo to absolutně v pohodě," doplnil a následně se věnoval svým voličům, kteří stáli frontu na jeho podpis i společnou fotku.
Po skončení mítinku se Aktuálně.cz zeptalo Babiše, zda se prezidenta zeptal, jestli by ho tedy případně pověřil sestavením vlády, či jmenoval premiérem - protože to je klíčová věc. "Není důvod, aby mě nejmenoval," řekl. A na doplňující dotaz, jestli mu toto prezident sdělil, odpověděl: "Nechci prozrazovat tyto věci. Ještě tam nejsme, uvidíme."
Pokud jde o střet zájmů, Babiš sdělil, že dal Pavlovi podkladové materiály. "Bavili jsme se o tom, jak to vyřeším. A vyřeším to podle zákonů. Je tam x řešení. My se samozřejmě připravujeme na všechny varianty. Bylo to příjemné jednání, vždy máme příjemné jednání. Dlouho jsme si povídali," řekl předseda ANO.
Pokud jde o samotný mítink, Babiš si dvakrát postěžoval na snižující se preference ANO v průzkumech veřejného mínění, byť ANO pořád jasně vede. "My musíme mobilizovat naše voliče, protože podle průzkumů naše preference nerostou. Já tomu nerozumím, čím více průšvihů má tato vláda, tím více má procent. Je to zvláštní," podivil se.