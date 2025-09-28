"Z vlády Babiše s Okamurou a Konečnou máme strach," říkali lidé na "Staromáku"

"Hrozně jsem stála o to tady být už delší dobu, všechny jsem přemlouvala a nakonec jsem tady s taťkou. Považovala jsem za důležité dát najevo nesouhlas s extremisty a ukázat, že stojíme o svobodu a demokracii," usmívala se mladá Skautka z Velehradu, která si napsala na transparent slova exprezidenta Václava Havla: Lhostejnost otevírá dveře zlu.
"Přišla mi tato jeho slova velmi důležitá, protože mnoha lidem je lhostejné, co se děje, což potom vytváří prostor pro ty, kteří nás chtějí ovládat," vysvětlovala s tím, vždycky byla vede k demokratickým hodnotám, jak doma, tak právě ve Skautu i ve škole. "Jde mi o to, aby naše země zůstala svobodná a demokratická," upozorňovala.
Podobně mladých lidí bylo na Staroměstském náměstí mnoho. Ale dorazili lidé všech generací, například senioři, z nichž jeden měl na tričku nápis: Bez Babiše a Okamury bude nejlíp! "Na rozdíl od nich mají demokratické strany program, který neublíží mým dětem a mým vnoučatům," vysvětloval. A na otázku, proč strany Babiše (ANO) a Okamury (SPD) nepovažuje za demokratické, odpovídal, že v nich rozhodují jenom oni dva jako předsedové a zakladatelé.
Hodně pozornosti přitahoval i sedmdesátiletý senior pan Jindřich, který držel v jedné ruce transparent proti Babišovi a v druhé proti zástupcům SPD a Stačilo! "Přijel jsem z Těšínska, protože, když jsem slyšel programy extremistů z SPD a Stačilo! a pana Babiše, bylo mi z toho hodně špatně. Slibují samé lži, proto je potřeba podpořit demokratické strany," uvedl a v programu hnutí Stačilo! kritizoval například návrhy směřující proti církvi.
Mnozí účastníci demonstrace si vzali od organizátorů lístky se slovem NE, které během akce často zvedali nad hlavu, aby dali najevo, že říkají NE možné vládě extremistů - za kterou považují právě případnou vládu ANO s SPD a Stačilo! Mnozí demonstranti se přitom rozcházeli s tím, že určitě osloví své známé a příbuzné, aby zmiňované strany nevolily, a byli přesvědčeni, že volby nakonec vyhrají strany nynější vládní koalice s Piráty.