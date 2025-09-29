Poslední průzkum průzkumů: Studená sprcha pro Babiše. Ve hře je i velká koalice

Téměř všechny letošní volební modely spojovala jedna jistota: tedy že výsledek opozičního hnutí ANO bude začínat trojkou. Ovšem tahle jistota teď o víkendu padla. V pátek přišla agentura STEM s předpovědí, že projekt Andreje Babiše získá 28 procent hlasů. A v neděli tento propad potvrdila, jen zmírnila jeho razanci s tím, že ANO by mělo obdržet 29,3 procenta hlasů.
Okamura jako partner nestačí
Při pokusu o sestavení většinové vlády se tak Babiš bude nejspíš muset smířit nejen s tím, že k tomu bude ve většině scénářů potřebovat hnutí SPD Tomia Okamury, ale i s tím, že bude muset vyjednat podporu u třetího partnera.
Z přepočtů průzkumu průzkumů dále vyplývá, že jakákoli trojkoalice na půdorysu současné opozice bude muset zahrnovat vedle ANO právě SPD, mezi jejímiž poslanci mohou být i politici Svobodných, Trikolóry a strany PRO. A ti mohou mít na řadu věcí jiný názor než šéf Okamura a jeho lidi. Nadto platí, že mezi lídry menších opozičních stran panuje animozita a některé dvojice (například Motoristé a Stačilo!) už předem vzájemnou spolupráci vylučují.
Pokud se predikce průzkumu průzkumů sestaveného datovou redakcí Aktuálně.cz vyplní, bude muset příští stabilní vláda vzejít z opozičního tábora. Současné vládní strany k tomu totiž nebudou mít dost sil. Úbytkem voličů trpí především koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), které by zisk 20,4 procenta hlasů přinesl 45 poslanců namísto stávajících 72. Kabinet v současném složení by měl ve sněmovně podporu 67 hlasů, spolu s Piráty 85 - tedy pořád silně nedostačující počet k alespoň "stojedničkové" většině.
Příliš malá velká koalice
Spolu s tím, jak změny v preferencích voličstva zužují Babišův potenciální manévrovací prostor, se v posledních týdnech čím dál častěji spekuluje o velké koalici. V takovém scénáři by se ANO pokusilo rozbít koalici Spolu a vyjednat podporu svého kabinetu u "odloupnuté" ODS.
Jenže ani toto málo pravděpodobné spojení dvou nejsilnějších antagonistů by nemuselo k většině stačit. Pokud ANO získá 71 poslaneckých křesel, jak mu přisuzuje nejnovější průzkum průzkumů, musela by ODS dodat dalších 30. To jsou dvě třetiny očekávaného přídělu pro koalici Spolu. Po posledních volbách přitom občanští demokraté obsadili méně než polovinu křesel, které v koalici s TOP 09 a lidovci vybojovali. Pokud bude i letos poměr podobný, musel by "velkou" koalici ANO s ODS podpořit ještě třetí subjekt, například Motoristé sobě.
Průzkumy vidí jen minulost
Při odhadování výsledků voleb je třeba počítat s tím, že volební modely - a spolu s nimi i průzkum průzkumů - pracují s omezeným počtem respondentů (většinou 1000 až 1500) a jsou zatížené časovým zpožděním. U průzkumů, které agentury zveřejnily v posledních dnech, probíhal sběr dat v první polovině září, u některých dokonce ještě během srpna. O to důležitější je sledovat nejnovější trendy a protáhnout křivky alespoň o dva týdny do budoucnosti.
To ostatně při stanovování sázkových kurzů dělají bookmakeři. Díky tomu už tuzemské sázkové kanceláře před několika týdny předpokládaly, že Motoristům sobě se podaří pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do sněmovny, prolomit. V případě hnutí ANO pak posunuly nejnižší kurzy - tedy nejpravděpodobnější výsledek - do intervalu 30 až 31 procent. Ještě před pár dny přitom očekávaly, že ANO získá více než 31 procent hlasů.
Kakofonická sněmovna
Koalice Spolu podle bookmakerů Tipsportu, Fortuny, Chance a Kingsbetu odejde z voleb s 20 až 21 procenty hlasů, hnutí SPD bude mít 12 až 13 procent, zisk hnutí STAN se bude pohybovat mezi 10 a 11 procenty, Piráti ukořistí 9 až 10 procent, hnutí Stačilo! získá přibližně šest procent a Motoristé skončí těsně nad pěti procenty, míní experti ze sázkových kanceláří. Ve všech případech to jsou hodnoty blízké tomu, co říká průzkum průzkumů z dílny Aktuálně.cz.
I když budou ve finále procentuální zisky jednotlivých soupeřů trochu jiné, příští sněmovna bude nebývale roztříštěná - dost možná nejvíc v historii samostatné České republiky. Mohou za to nepřiznané koalice, za které kandidují politici z devíti různých stran. K nim je třeba připočítat přiznanou koalici Spolu tvořenou třemi stranami a pak také dva subjekty, které kandidují samostatně: Motoristy a ANO.
Ironií osudu je, že pokud se předpovědi naplní, mohlo by jak hnutí SPD (na kandidátce mají i zástupce Trikolóry a PRO), tak Piráti (na jejich kandidátkách jsou zástupci Zelených) vytvořit s menšími spřízněnými stranami standardní (přiznanou) koalici. Volební kvorum pro dvoukoalici je totiž osm procent, pro koalici tvořenou více stranami 11 procent, tedy méně než očekávaný výsledek obou skrytých koalic.
Jak model počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů. Čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.
