Domácí

Jak to vyřešíte s Agrofertem? ptal se Babiše napřímo prezident Pavel

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Prezident Petr Pavel se v pondělí ráno sešel s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádal ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025.
Prezident Petr Pavel (vlevo) a Andrej Babiš při setkání na Pražském hradě, 29. září 2025. | Foto: Tomáš Fongus / Kancelář prezidenta republiky

Na webu to  oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Babiš sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu. K Čapímu hnízdu předal Pavlovi veškeré dokumenty, aby si podle něj mohl udělat obrázek o účelovosti celé kauzy.

Pavel do voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu, neplánuje žádné další jednání s předsedy stran. O chystané schůzce s Babišem informoval prezident zhruba před dvěma týdny, termín ale nechtěla ani jedna ze stran odkrýt.

Související

Poslední průzkum průzkumů: Studená sprcha pro Babiše. Ve hře je i velká koalice

Poll of Polls 2025-28-9 - Ikona, poutak

Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. "Pana prezidenta jsem ujistil, že dostojím jak českým, tak evropským zákonům a v případě, že nám lidé dají důvěru a budeme skládat vládu, tak údajný střet zájmů určitě problémem nebude," uvedl dnes bývalý předseda vlády.

Hlava státu se podle Hradu dotazovala Babiše také na to, jak se expremiér staví k možnému vydání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Vrchní soud v Praze zrušil na konci června rozsudek, kterým pražský městský soud loni v únoru Babiše osvobodil. Konstatoval, že v jednotlivých krocích v případu spatřuje znaky trestných činů. Městský soud se bude případem muset znovu zabývat, odvolací senát ho svým právním názorem zavázal. Sněmovna by Babiše musela případně znovu zbavit poslanecké imunity.

"K Čapímu hnízdu jsem předal panu prezidentovi veškeré dokumenty, aby si mohl udělat obrázek o účelovosti celé kauzy," řekl Babiš.

Pavel se podle prezidentské kanceláře zajímal také o Babišovy zvažované kroky v případě volebního vítězství a o to, kde bude hledat podporu pro případný kabinet. "Panu prezidentovi jsem také řekl, že naším cílem je jednobarevná vláda s co možná nejsilnějším a ideálně většinovým mandátem," dodal Babiš.

Hnutí ANO dlouhodobě vylučuje spolupráci se subjekty současné vládní koalice, tedy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím STAN, a také s Piráty. V průzkumech se na třetím či čtvrtém místě umisťuje SPD, která kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO. Šanci dostat se do dolní parlamentní komory podle průzkumů mají také Stačilo! a Motoristé sobě.

Spotlight moment: Okamura už musí ukázat voličům, co umí, jinak mu to příště nehodí, komentuje Šídlo | Video: Tým Spotlight
 
