Babiš je proti nám čajíček, odmítá Kupka kritiku. Fiala podle něj šéfa ANO zastíní

Když si Andrej Babiš v pátečním podvečeru sedl na kašnu holešovského náměstí a osvěžil se vodou, bylo na něm patrné, že je rád za chvilku klidu a odpočinku.
"Jen se potřebuji trochu osvěžit, ale necítím se nějak unavený," tvrdil. Už za chvíli si povídal s posledními příznivci, kteří za ním přišli i ke kašně. Přestože se po hodinovém mítinku v tomto městečku ve Zlínském kraji ještě dlouho s lidmi fotil, evidentně byli pořád další zájemci o setkání s ním.
Babiš ale působil spokojeně. Mimo jiné ho popohání to, že si v médiích přečetl v těchto dnech články a podcasty, jejichž autoři ho za předvolební nasazení chválili a tvrdili, že jasně zastiňuje hlavního rivala, premiéra Petra Fialu a jeho koalici Spolu. "Posloucháme to a dobře se u toho bavíme," smál se Babiš.
Holešov byl v pátek už jeho šestým mítinkem. Občas jich za den zvládne i sedm, ve středu dokonce absolvoval rekordních osm zastavení. I tento týden pokračuje v podobném tempu. V úterý a ve středu má v plánu sedm mítinků, ve čtvrtek šest a v sobotu se chystá na Lysou horu.
Babišova aktivita, ke které se přidávají i takřka každodenní mítinky lídra ANO v Praze Karla Havlíčka, vyniká o to více, že lídr Spolu a premiér Fiala je v posledních dnech na dovolené a přestávku v kampani si vzala i řada dalších politiků jeho koalice.
Aktuálně.cz proto zajímalo, jak je možné, že vládní politici v kampani takto ztrácejí, co se kolem toho v jejich táboře děje a jak chtějí Babišovi čelit.
Z odpovědí vzešlo, že lidé z vládní koalice si nepřipouští, že by v kampani ztráceli. Opakovaně namítají, že oni jedou kampaň podobně usilovně, jen ji dělají jinak, než že by zatím objížděli městečko po městečku jako Babiš. Byť i na to prý ale dojde.
Politici i jejich spolupracovníci z volebního štábu se spíše zlobí na média, protože jsou přesvědčeni, že aktivitu Babiše zvýrazňují a Fialovu naopak potlačují.
Podle nich premiér Fiala absolvuje kampaň v podobném i větším tempu, akorát je shodou náhod teď na dovolené.
"Babišovy dovolené před několika týdny si nikdo tolik nevšímal. Přitom v té době dělal premiér celou sérii debat, začal s nimi už 15. května, kdy vystupoval vedle Ivy Pazderkové, a všechny se setkaly s velkým zájmem lidí. Nechápeme, co se to nyní odehrává, když je Babiš tolik chválený," sdělil jeden ze spolupracovníků Petra Fialy, který si nepřál být jmenovaný.
"Teď jde o všechno!"
Ve volebním štábu Spolu mají k dispozici také statistiky, podle kterých zájem o Fialovy debaty předčil vystupování Babiše, příspěvky z debat získaly obrovské množství lajků a dalších pozitivních reakcí.
V tomto duchu mluví i mluvčí ODS Jakub Skyva, který má k dispozici přesná čísla.
"V první fázi naší kampaně 'Teď jde o všechno!' jsme během dvou měsíců do této doby uskutečnili 232 akcí. Velmi úspěšnou součástí byla roadshow Petra Fialy napříč Českem, na kterou navázala společná grilování s voliči, kde osobně oslovil tisíce lidí. Další miliony pak zasáhl obsah z debat na sociálních sítích," sdělil mluvčí.
Lidé ze Spolu poukazují i na to, že Spolu má v terénu mezi potenciálními voliči podstatně více kandidátů, zatímco v ANO přitahuje pozornost hlavně trojice Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová.
"Část naší letní kampaně v regionech byla v režii krajských týmům a lídrů. V některých regionech pořádají grilování, debaty na náměstích, účastní se festivalů i komunitních akcí. Jinde volí přímý kontakt formou door to door nebo menší sousedská setkání," tvrdí mluvčí Skyva.
Jedeme podle plánu
Z posledních dní konkrétně jmenuje třeba akci Spolu s ministrem zahraničí Janem Lipavským v Praze na Kampě a ve Strašnicích, setkání kandidátů v Jablonci nad Nisou či Českých Budějovicích nebo výstup na Radhošť v Moravskoslezském kraji.
Ministr dopravy Martin Kupka Aktuálně.cz ujišťoval, že v koalici Spolu rozhodně nevládne pocit, že by v kampani za hnutím ANO nějak zaostávali, protože podle něj jede Spolu přesně podle předem stanoveného plánu a svou aktivitu bude dál a dál zvyšovat.
"Naše kampaň je postavená na přesné analýze stejně jako před čtyřmi lety, kdy jsme volby vyhráli. Víme, koho a kdy musíme před volbami především oslovit. Ať jde o naše stálé voliče nebo ty, kteří váhají, zda nás volit, či takové, kteří jsou z našeho vládnutí zklamaní. Tomu odpovídá i naše strategie," říká Kupka.
Návrat ve velkém stylu
On i další vládní politici vycházejí z toho, že lidé v tomto období na přelomu července a srpna dovolenkují a nemají na politiku pomyšlení. Už velmi brzy se ale podle něj koalice ke kampani vrátí, a to ve velkém stylu. Například Kupka už ve středu představí kampaň ve svých domovských středních Čechách, do které se potom naplno pustí.
"Začneme ke konci srpna, kdy se lidé vracejí z dovolené. Naše kampaň v kraji bude tak intenzivní, jako ji nikdo jiný nemá. V porovnání s tím je kampaň Andreje Babiše slabý odvar, čajíček. A to co do intenzity, počtu navštívených míst i co do výtlaku, jak moc lidí oslovíme," avizuje ministr dopravy.
"Pojedeme za voliči pět až šest náročných etap na kole, budeme splavovat Berounku i Sázavu a vyrazíme i v historickém autobuse. Hrozně moc se těším," dodává Kupka.
Pokud jde o samotného premiéra Fialu, ten naskočí do pokračování kampaně od pátku 22. srpna. Během šesti dní ho čeká jedenáct akcí, ať už v osvědčeném formátu debat s Ivou Pazderkovou nebo právě s Kupkou či dalšími kandidáty Spolu.
Fiala začne na Vysočině, ale objeví se také v severních Čechách, ve středních Čechách a nejvíce na jihu Moravy, kde kandidátku vede. Tam ho podle zatím zveřejněného kalendáře mohou lidé potkat od 11. do 25. září v Brně, ve Vyškově, v Tišnově, Modřicích a Kyjově.
Další fáze kampaně
Start finální části kampaně ale fakticky začne už 20. srpna, kdy Spolu za účasti všech svých špiček představí základní pilíře volebního programu a další fázi kampaně.
"Přinese nejen vlnu nových setkání s občany, ale i konkrétní témata a jasnou vizi pro budoucnost České republiky," avizuje mluvčí Skyva s tím, že koalice chce nejvíce stavět na osobním kontaktu s lidmi.
K porovnání předvolebních aktivit Spolu a hnutí ANO lze využít kromě jejich sociálních sítí weby s kalendářem akcí, které průběžně doplňují.
Kalendář Spolu mimo jiné ukazuje v době psaní tohoto článku rozdílnost v množství akcí třeba lídra v Plzeňském kraji Martina Baxy, který jich má mnoho, a lídra v Moravskoslezském kraji Zbyňka Stanjury, který zve na jednu akci na konci srpna - byť se v médiích zmínil o tom, že Spolu v kraji navštíví všechny obce.
Jenže Babiš, který je lídrem ANO právě na severu Moravy, projíždí skrz naskrz tento kraj už řadu týdnů. V porovnání se Stanjurou je jeho aktivita mnohem větší, byť zároveň může těžit z toho, že Stanjura má mnoho povinností i jako ministr financí.
Z kalendáře ANO zároveň vyplývá, že v terénu má nejen zmiňovanou trojici Babiš, Schillerová a Havlíček, i další lídři jsou v terénu velmi často. Mluvčí ANO Martin Vodička nepochybuje, že Babiš a další jsou v kampani aktivnější než Spolu. "Pan Babiš měl volno velmi krátce, kampaň dělá dlouhé měsíce, počet jeho setkání s voliči je rozhodně větší než koalice Spolu," míní.
