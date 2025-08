Rušno v centru Prahy. Lipavský čelil propalestinským demonstrantům

Za běžných okolností by úterní předvolební akce ministra zahraničí Jana Lipavského v Praze patrně nevyvolala výraznější zájem. Jenže okolnosti byly nyní podstatně dramatičtější. Propalestinské i neziskové organizace totiž zesilují kritiku na adresu české vlády, protože jsou přesvědčeny, že mlčí k dění v Pásmu Gazy, kde mnoho lidí umírá i trpí hladem.

Hned od začátku předvolební akce Jana Lipavského a koalice Spolu, za niž coby nestraník kandiduje v říjnových sněmovních volbách, bylo zřejmé, že na pražské Kampě nepůjde o běžné setkání politika-kandidáta s voliči. Na místě bylo už před příchodem Lipavského mnoho policistů v uniformách i v civilu - a zejména také propalestinští demonstranti, vybavení megafonem a také hesly a transparenty na podporu Palestiny. Záhy poté, co se na místě objevil šéf české diplomacie, spustili hlasité protesty, s kterými vydrželi po celou dobu předvolebního mítinku - tedy přibližně dvě hodiny, a to navzdory hustému dešti, který se spustil v druhé polovině akce.

"Izrael chce anektovat celé Pásmo Gazy a vyvraždit palestinský lid! A my říkáme ne! My říkáme ano solidaritě! Ano svobodě Palestiny!" křičel do megafonu mladík, ke kterému se přidávali další z řad protestujících. Někteří měli v rukou také fotografie podvyživených dětí z Gazy a snažili zapříst debatu s Lipavským.

"Mé hlavní přání je, aby tady na Kampě proběhlo všechno v poklidu. Jsme na veřejném prostranství, takže se debatě nebráním. Věřím, že bude slušná a věcná," sdělil Aktuálně.cz. Na následné dotazy opáčil, že mu záleží na humanitární pomoci lidem v Pásmu Gazy.

"Dávali jsme tam pomoc historicky a dáváme ji i nyní. Připojili jsme se také k celé řadě iniciativ Evropské unie, což neznamená, že se připojíme úplně ke všemu - Izrael je náš strategický partner," prohlašoval.

Když se za ním někteří z demonstrantů vydali, pustil se s nimi do debaty, v níž hájil postoj české vlády. Zdůrazňoval, že pokud jde o humanitární krizi v Pásmu Gazy, Česko se snaží Palestincům pomáhat. Zároveň ale také hájil politiku Izraele - argumentoval, že je to jediný demokratický stát v regionu.

Jen několik hodin před Lipavského předvolební akcí na Kampě tři největší české humanitární organizace zveřejnily dopis adresovaný členům vlády.

"Vážený pane premiére, vážení členové vlády, jako zástupci tří největších humanitárních organizací v České republice denně sledujeme rozsah utrpení, kdy v Pásmu Gazy podle údajů OSN přesáhl celkový počet obětí 60 tisíc lidí, z toho je 18 tisíc dětí, zraněných je evidováno téměř 150 tisíc," píší v dopise z úterý 5. srpna zástupci Českého červeného kříže, Člověka v tísni a Lékařů bez hranic.

"87,3 procenta území Gazy, která svou rozlohou odpovídá Praze, se nachází v militarizované zóně či podléhá příkazům k vysídlení. Téměř dva miliony lidí se tak tísní na méně než 13 procentech území," stojí také v dopise s poukazem na to, že za tuto situaci nese velkou odpovědnost Izrael. Přitom ostře kritizují postoje české vlády, která je dlouhodobě na straně Izraele.

"Postoj české vlády, která se vyhýbá pojmenování příčin výše popsaného utrpení, je nepřijatelný a neslučitelný s jejími deklarovanými hodnotami. Odsouzení nerozlišujících a nepřiměřených vojenských operací, dehumanizace civilistů a plošné ničení civilní infrastruktury nejsou projevem zaujatosti ani popřením práva na sebeobranu," píší neziskové organizace.

Zároveň žádají členy české vlády, aby jednoznačně odsoudili porušování mezinárodního humanitárního práva v Gaze a podstavili se proti izraelským plánům na nucené přesídlení obyvatel Gazy do třetích zemí. "Apelujeme na vládu, aby okamžitě podpořila ukončení blokády Gazy a obnovení funkčního systému nezávislé a nestranné humanitární pomoci pod koordinací OSN s důrazem na její spravedlivé rozdělování a s opatřeními zamezujícími jejímu zneužití," končí zmiňovaný dopis.

Vláda dlouhodobě podporuje Izrael, ale zároveň přichází v poslední době i s jeho kritikou. Ministr Lipavský v minulých dnech kritizoval výzvy některých izraelských politiků na obsazení Pásma Gazy Izraelem.

"Česko se ve své zahraniční politice opírá o mezinárodní právo. Jakákoli anexe či nucené přesuny obyvatelstva jsou z našeho pohledu nepřijatelné. Podpora žádné země není bezpodmínečná. Stejně jako kritizujeme násilné akce osadníků na Západním břehu, odmítáme i extremistickou rétoriku, která podkopává šanci na spravedlivé a trvalé řešení konfliktu," tvrdí šéf české diplomacie.

Česko také oznámilo, že poskytne lidem v Gaze potravinovou a nutriční pomoc prostřednictvím Světového potravinového programu. Podle ministerstva zahraničí Česko pošle miliony korun na nákup potravin pro Gazu.

Kvůli riziku hladomoru v Pásmu Gazy začaly v posledních dnech některé evropské země shazovat obyvatelům regionu potravinovou pomoc z letadel. Například Německo, Francie a Španělsko se připojily k Jordánsku, Spojeným arabským emirátům či Egyptu. Záměr přidat se k iniciativě oznámila i Itálie.