A nezavolal byste tatínkovi? Seniorky na Plzeňsku stály fronty na fotku s Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se může nadále spoléhat na svou největší voličskou skupinu - na seniory a seniorky. Aktuálně.cz se o tom přesvědčilo v tomto týdnu, když během jediného odpoledne navštívil hned tři městečka na Plzeňsku. Starší voliči se na něj už evidentně těšili a věří, že za něj jako staronového premiéra budou vyšší důchody a sníží se hranice pro odchod na penzi.

"My rozhodně voliči Babiše nejsme," vystřelí na mě okamžitě manželský pár Kočkových, který potkávám na náměstí v Blovicích na Plzeňsku. Přijíždím do tohoto městečka dvě hodiny předtím, než má na zdejším náměstí vystoupit na předvolebním setkání s voliči šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Schválně s předstihem, abych měl možnost alespoň trochu poznat městečko i návštěvníky mítinku.

Václav a Marta Kočkovi procházejí náměstím jen proto, že si přijeli nakoupit z nedaleké vesnice, kde v posledních letech bydlí. Nejsou místní, jak mi vysvětlují, původně žili v Praze, ale rozhodli se přestěhovat do zdejší krásné a tiché krajiny, ve které je starousedlíci považují i po několika letech za náplavu. Jsou hodně aktivní, pořádají různé akce, hodně sledují kulturní i společenské dění.

"Neumí vést vůbec dialog, neumí naslouchat druhým, neustále vytahuje lži a snaží se je denunciovat, neodpovídá na otázky a naopak všechny diskuse rozbíjí, nedá dohromady kloudnou větu. Jakmile cítí, že někdo je protivník, tak ho jenom shazuje, skáče do řeči," vyjmenovává výhrady Václav Kočka a jeho žena přikyvuje. "A nemluvě o tom, kolik kauz je na něj nabalených," dodává.

Když namítnu, že přibližně 30 procent voličů by s nimi asi nesouhlasilo, protože Babiše volí, odpovídají, že se tomu počtu ani nediví. "Základní umění populistů je prostě vystihnout, co ten obecný lid chce slyšet. Když populista cítí, že lidé mají z něčeho mindrák, tak to hned využije a tvrdí, jak lid někdo nějak odírá, a tvrdí jim, že za něho bude líp," říká pan Václav.

Víc postávajících lidí zatím na malém náměstí nevidím, do Babišova příjezdu pořád zbývá více než hodina, jdu si tedy popovídat s lidmi do obchodů. Je jich tady několik a díky nim je přece jen cítit na náměstí život. Postupně se dozvídám, že městečko má veškeré zázemí a služby nutné pro život, práci je možné poměrně snadno získat, jen je nutné počítat s tím, že platy nebudou mnohdy vyšší než je 30 tisíc hrubého. "Záleží samozřejmě na profesi, jsou práce, kde jsou lidé rádi i za 20 tisíc," říká jedna z prodavaček.

Většina chce zůstat v anonymitě, nepřejí si ani focení, ale povídání jim nevadí. Pokud je něco opravdu trápí, je to úbytek zákazníků. Ať proto, že hodně jich bere nedaleký supermarket, nebo proto, že zejména mladší lidé upřednostňují nákupy přes internet. "Proto už bohužel některé krámky skončily. A bojím se, že nejsou poslední," přiznává další prodavačka a rukou ukazuje, co kde kdo nabízel. "Tam byla stará Peroutková s Peroutkou, měli drogerii, která je tam dodnes. Tam to holičství patřilo panu Zdráhalovi, ten ještě žije, má přes devadesát. A paní Šmolíková, ta má hračkářství. A tam to bylo řeznictví, které patřilo Mayerovi," vysvětluje.

Do řeznictví si ještě rychle skočím, abych si dal dršťkovou polévku a zároveň se i tam dal do řeči. Jednou ze dvou prodavaček je usměvavá paní Marie, která je oblečená stylově celá v červeném ve stylu řetězce, kterému nyní obchod patří. "Zákazníci pořád chodí, ale už to není samozřejmě to, co to bývalo. Dřív tady sídlily opravdu velké podniky, takže to byly na náměstí davy lidí," říká paní Marie.

Loučím se, je třeba se začít soustředit na příjezd Andreje Babiše. Dodávka, polepená jeho obří fotografií a nápisem "Ano, zase bude líp", už parkuje před radnicí, ale Babiš šel ještě na neveřejné setkání se seniory do místního domova. Mimochodem, tyto domovy navštěvuje často, protože v nich má tradičně spoustu voličů, či spíše voliček.

Na náměstí mezitím přicházejí první senioři, kteří si ho nemohou vynachválit, zatímco pro premiéra Petra Fialu nemají slušné slovo. "Jeho vláda je banda lumpů, strašná havěť, lžou od rána do večera, Babiš je můj člověk, normální chlapík, žádné ochranky, za něho jsme se měli líp. Navíc, řekněte mi, když byste měl takové miliardy jako on, šel byste do té politiky?" ptá se mě jeden z těchto voličů, čímž chce zdůraznit, že Babiš podle něj upřednostňuje zájmy země před svým pohodlným životem.

Namítám, že minimálně podle policie a žalobce získal Babiš neoprávněně 50 milionů korun na areál Čapí hnízdo, za což se zodpovídá před soudem. Stejně jako jinde i tady považují Babišovi voliči tuto kauzu za příliš starou a prý účelově zneužitou proti němu. "Kdyby byl prezident Petr Pavel co k čemu, tak už dal Babišovi milost, řekl by: Už toho bylo dost. Vždyť už byl Babiš viny jednou zproštěný," říká senior ke kauze, kterou odvolací soud vrátil k dalšímu projednání.

Postupně se začneme bavit o pomoci Ukrajině, kterou české vládě vyčítá stále více lidí. Nejinak je tomu v Blovicích, zmiňovaný senior sice tvrdí, že prý zpočátku Ukrajinu podporoval a byl přesvědčený, že tím špatným je ruský prezident Vladimír Putin. Teď už si to nemyslí. "Vždyť o té Ukrajině se také lže. Potkal jsem jednoho vojáka z povolání a ten říkal, že Ukrajinci dělali Rusům na Ukrajině v minulosti hrozná zvěrstva v tom Doněcku a Luhansku, oni je tam upalovali," tvrdí a pokračuje tím, že Ukrajinci už údajně nechtějí proti Rusku bojovat.

"Nedivím se, že nechtějí válčit. Nikdo nechce válčit, to jenom naše vláda," pokračuje ve stížnostech a ostré kritice Fialovy vlády. "Jak může tvrdit, že by nás chtělo Rusko ohrozit? Vždyť to je naprostý nesmysl. Putin nechce žádnou válku," je přesvědčený, navzdory tomu, že Putin zaútočil na Ukrajinu a ohrožuje i některé další země.

Babiš hloupým lidem lže, tvrdí jeho kritik, který si kousek od něj odplivl

Andrej Babiš se objevuje přesně v půl třetí odpoledne, jak uváděl na plakátech na svém facebookovém profilu. Mikrofon má už připravený, ale než se k němu dostane, chvíli to trvá. Stejně jako na další zastávce v Přešticích i tady v Blovicích jsou senioři okamžitě za ním, přátelsky se s ním zdraví, fotí a dávají do řeči. Hned si nechávají podepsat kšiltovky i další volební materiály, které jim nabízeli už dopředu lidé z ANO. I kdyby Babiš do mikrofonu nepromluvil, jeho voličům by to nevadilo, evidentně mají radost už ze samotného setkání.

"Takže, dobré odpoledne, dámy a pánové, já vás vítám, děkuju, že jste se přišli podívat," začíná Babiš mluvit do mikrofonu a hned představuje lídryni Plzeňského kraje za ANO, poslankyni Ivanu Mádlovou. Jako první téma ale vzpomíná tady, v Přešticích, a ještě navečer v Holýšově, setkání evropské frakce Patrioti pro Evropu ve Francii, z něhož se v pondělí vrátil. "My chceme společenství suverénních členských států. Není možné, aby byrokrati a Evropská komise rozhodovali o nás, co máme jíst, co máme říkat, jak máme topit. Do všeho zasahují," pronášel Babiš. Přestože fakta ukazují, že míra svobody je v EU větší než v drtivé většině jiných částí světa, Babiš trvá na své kritice, kterou pronáší všude možně.

Druhým tématem na jeho mítincích je tvrdá kritika Fialovy vlády, ať už se týká nynější kauzy kolem bitcoinů či nákupů ministerstva obrany, které Babiš považuje za předražené, netransparentní a třeba v případě amerických stíhaček F35 za zbytečné. "Podali jsme na toto ministerstvo trestní oznámení," sděluje přítomným a tvrdí, že na současném dění vydělávají jen zbrojní firmy. "Fiala jen straší válkou. Kdyby řídil vládu, tak by se řada problémů v naší zemi dala vyřešit," trefuje se do svého hlavního protivníka.

Obdobná slova slyší také lidé v Přešticích, kde Babiše hned obklopí seniorky. "Jsem ráda, že vás vidím a že jsem se s vámi setkala osobně," raduje se jedna z nich nahlas. "My jsme přijely až z Klatov. Strašně vám fandíme," přidává se další, která toho má na srdci více, jenže to už na Babiše mluví třetí seniorka. "Můžu mít prosbu? Můžu se s vámi vyfotit? ptá se a šéf ANO, stejně jako v mnoha desítkách stejných proseb, souhlasí. Když se vedle ženy postaví, hned přicházející vedle ní další, aby se na fotku také vešly.

I tady si Babiš vezme mikrofon a dlouhé minuty vede monolog. Poslankyně Mádlová se téměř nedostane ke slovu. "Jestli chce paní poslankyně něco říct, teď může," vybídne ji přece jen Babiš. "Nebo víte co, nejdříve mi začněte pokládat otázky," rozmyslí si původní nabídku. Přestože jsou jeho mítinky otevřené pro kohokoliv, přicházejí jen jeho příznivci. Výjimkou je muž, který jde kolem něj, prohodí k němu, aby nelhal, odplivne si, aniž by se zastavil, a jde dál.

Když ho Aktuálně.cz osloví s prosbou, proč se takto zachoval, začne s vysvětlováním. "Největší chybou u nás je to, že Babiš hloupým lidem lže a oni mu to věří. Je to prostě lhář, který lidem slibuje, že jim budou lítat pečení holuby do pusy," tvrdí muž, který se jmenuje Martin a živí se stavbou krbů i kominickými pracemi. Mluví přitom o tom, že to neměl v životě jednoduché, ale věděl, že jedině prací se může člověk postarat o svou rodinu.

"Myslím, že se většině lidí žije velmi dobře, bohužel část lidí si jen pořád stěžuje. Ale stěžováním se život nezlepší. Člověk musí makat, když je třeba, musí se umět za prací i odstěhovat. Já jsem původně bydlel na Vysočině, ale kvůli práci jsme se s rodinou přestěhovali. Nezaměstnanost v naší zemi není ani čtyři procenta, takže nepracují vesměs jen ti, kteří nechtějí pracovat. Přidávat důchodcům, jak chce Babiš, je pěkná věc, ale napřed na to stát musí mít. A ne že bude rozdávat na úkor dalších generací," tvrdil Martin.

Na obou místech byl ještě jeden Babišův kritik, a to Josef Šlesinger. Ten se objevuje na mítincích šéfa ANO často, v jedné ruce drží berlu, o kterou se opírá, v druhé svírá malý transparent. Upozorňuje na něm například na spolupráci Babiše se Státní bezpečností, čímž na sebe poutá pozornost jeho příznivců. "Prosím, nevšímejte si ho, dokáže být nebezpečný. Nenechte se vyprovokovat," vyzýval Babiš přítomné, když Šlesinger například mluvil do jeho proslovu. I tak ale nakonec schytal od jedné voličky Babiše zásah její berlou do obličeje. "Pane Babiši, hlídejte si tu vaši zvěř," zareagoval slovně na útok.

Poslední zastávku v jednom dni má Babiš v Holýšově, na rozdíl od předcházejících dvou míst bude poprvé uvnitř, v kulturním domě. Babiš přichází přesně podle programu v šest hodin a může být velmi spokojený. Sál je zcela zaplněný, na místě je odhadem 350 lidí, spíše starší a nejstarší generace, nechybí několik mladých lidí. Kritik žádný. Nebo alespoň žádný nedal najevo své výhrady k Babišovi veřejně.

Po obvyklém delším monologu a několika větách lídryně Ivany Mádlové dostávají slovo ještě dva muži. Hejtman Plzeňského kraje a zároveň poslanec ANO Kamal Farhan a poslanec z tohoto kraje Hubert Lang. Hlavním tahákem je ale jako vždy Babiš. Lidé mu pokládají řadu dotazů. Je evidentní, že podobně jako na jiných místech je hodně zajímají důchody, věří tomu, že za Babiše budou růst podstatně více. Zároveň ho žádají, aby nezvyšoval hranici odchodu do důchodu nad 65 let a rozšířil více profese, u kterých budou moci lidé chodit do penze dříve.

Přestože po téměř dvou hodinách začínají někteří lidé odcházet, Babiš žádá další dotazy. Když zazní ten poslední, na který odpoví, nabídne lidem možnost, že jim dá autogram nebo se s nimi vyfotí. Okamžitě se tvoří fronta, která se neposunuje nijak rychle, protože někteří lidé s ním chtějí prohodit pár slov nebo si udělat selfie. Jeden z účastníků mítinků dokonce Babiše požádá, jestli by nezavolal jeho otci. Babiš neváhá a bere do ruky mobil, kde už je na příjmu zmiňovaný otec. "Dobrý den, tady Babiš. Jak se máte"? zeptá se a uslyší na druhé straně šťastný hlas patrně svého dalšího voliče.

