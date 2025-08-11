Politická šikana: Voliči Spolu jsou nároční. Babišovi stačí kšiltovka a strašení

Bystřice pod Hostýnem a Holešov? Že jste o těchto dvou krásných místech naší republiky ještě neslyšeli? Zato Andrej Babiš ano. Obě tyto destinace byly dvěma z šesti zastávek páteční kontaktní kampaně hnutí ANO. Kromě Babiše, Radka Vondráčka a pár desítek příznivců tam byl i reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.
"Politici vládní koalice to mají v mnohém těžší, protože nepochybně jejich voliči jsou náročnější a nestačí jim jen čepice," vysvětluje Bartoníček.
Podle posledních průzkumů volebních preferencí posilují všichni kromě Spolu. "Pokud se má dynamika do voleb nějak změnit, tak je to na Spolu. Piráti i Starostové mají v součtu více, než byl jejich výsledek ve volbách v roce 2021," říká Vratislav Dostál.
Stoupají i Piráti, které mnozí političtí analytici před několika týdny označovali za vyřízené.
Nejdůležitější volby od roku 1989?
Je letošní předvolební kampaň agresivnější, než bývalo zvykem? "Koalice Spolu si sama naběhla. Vždyť oni tvrdí, že teď je čas stát na správné straně, a jsou to oni, kdo říkají, že tyto volby jsou po roce 1989 nejdůležitější," říká Dostál. Zároveň si myslí, že podobná atmosféra panovala i v 90. letech, když ODS "strašila vládou sociálních demokratů".
Radikalizuje Andrej Babiš své voliče slovy, která volí, nebo radikalizují oni jeho? Jako správný populista "všelidového" hnutí lavíruje a snaží se zavděčit každému. Co si myslí Radek Bartoníček o cenzuře a proč Vráťa Dostál zase vzpomíná na 90. léta?
Poslechněte si 12. epizodu podcastu Politická šikana, kterou najdete už nyní ve všech podcastových aplikacích.