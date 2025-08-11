Domácí

Politická šikana: Voliči Spolu jsou nároční. Babišovi stačí kšiltovka a strašení

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Andrej Babiš (ANO) projíždí vesnici za vesnicí, příznivcům rozdává knížky, kšiltovky a letáky. Pózuje na fotkách a vtipkuje. Kontaktní kampaň, kterou mu závidí leckterý jiný politik. Ale – mohl by takové mítinky dělat i Petr Fiala (ODS)? Mohl, ale nejspíš by mu to nepomohlo. Jeho voliče totiž více zajímá program než kšiltovka. Poslechněte si 12. epizodu podcastu Politická šikana.
Politická šikana 11. 8. 2025 | Video: Michaela Nováčková, Radek Bartoníček, Vratislav Dostál

Bystřice pod Hostýnem a Holešov? Že jste o těchto dvou krásných místech naší republiky ještě neslyšeli? Zato Andrej Babiš ano. Obě tyto destinace byly dvěma z šesti zastávek páteční kontaktní kampaně hnutí ANO. Kromě Babiše, Radka Vondráčka a pár desítek příznivců tam byl i reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.

"Politici vládní koalice to mají v mnohém těžší, protože nepochybně jejich voliči jsou náročnější a nestačí jim jen čepice," vysvětluje Bartoníček.

Podle posledních průzkumů volebních preferencí posilují všichni kromě Spolu. "Pokud se má dynamika do voleb nějak změnit, tak je to na Spolu. Piráti i Starostové mají v součtu více, než byl jejich výsledek ve volbách v roce 2021," říká Vratislav Dostál.

Stoupají i Piráti, které mnozí političtí analytici před několika týdny označovali za vyřízené.

Nejdůležitější volby od roku 1989?

Související

Dva měsíce před volbami řeší ODS složitý rébus, bude hledat cestu z pasti

Premiér Petr Fiala na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, 18. 3. 2025.

Je letošní předvolební kampaň agresivnější, než bývalo zvykem? "Koalice Spolu si sama naběhla. Vždyť oni tvrdí, že teď je čas stát na správné straně, a jsou to oni, kdo říkají, že tyto volby jsou po roce 1989 nejdůležitější," říká Dostál. Zároveň si myslí, že podobná atmosféra panovala i v 90. letech, když ODS "strašila vládou sociálních demokratů". 

Radikalizuje Andrej Babiš své voliče slovy, která volí, nebo radikalizují oni jeho? Jako správný populista "všelidového" hnutí lavíruje a snaží se zavděčit každému. Co si myslí Radek Bartoníček o cenzuře a proč Vráťa Dostál zase vzpomíná na 90. léta?

Poslechněte si 12. epizodu podcastu Politická šikana, kterou najdete už nyní ve všech podcastových aplikacích. 

 
