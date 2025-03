Armáda má konečně nová cvičná letadla. Se čtyřletým zpožděním a o miliardu dražší

Je to jen pár dnů, co mladí čeští vojenští piloti začali trénovat na dvojici nových proudových letounů L-39 Skyfox. V rámci zakázky za 2,6 miliardy získají ještě dva další stroje. Jenže kdyby ministerstvo obrany a jeho státní podnik se zakázkou neotálely, mohl stát platit daleko méně. Původní verze kontraktu, který šel na vládu před šesti lety, totiž počítala s cenou 1,3 miliardy.

"Začíná nová éra výcviku pilotů." I tak státní podnik LOM Praha popisuje letošní 10. únor. Toho dne se poprvé v jeho pardubickém Centru leteckého výcviku zapojily do tréninku mladých vojáků české podzvukové stroje L-39 Skyfox vyráběné firmou Aero Vodochody.

"Tato změna je jedním ze zásadních kroků k celkové obměně výcvikové flotily po dvaceti letech existence Centra leteckého výcviku," popisuje Jiří Protiva, ředitel podniku LOM Praha. Pardubická akademie sloužící prioritně české armádě by letos na podzim měla dostat další dva nové letouny. A výhledově je ve hře přikoupení dalších čtyř - alespoň s tím počítá opce.



To vše díky kontraktu až za 2,12 miliardy korun bez DPH - tedy celkově za 2,6 miliardy - podepsanému v listopadu 2022. "LOM Praha financuje nákup z vlastních (10 procent) a úvěrových (90 procent) zdrojů, a to bez účasti ministerstva obrany," říká Michaela Culková, specialistka marketingu státního podniku, jak se poměrně nákladný obchod hradí.

Co všechno kontrakt za 2,6 miliardy obsahuje Akviziční smlouva byla uzavřena na nákup čtyř kusů nových certifikovaných letounů včetně virtuálního výcvikového systému, výškové výstroje, úvodního výcviku pilotů (dvě osoby), výcviku techniků (18 osob), pozemního vybavení pro čtyři letouny, počáteční sady náhradních dílů, spotřebního materiálu, služby programové kanceláře, služby záručního servisu, systémů pro plánování a rozbor letů, pozemního výcvikového systému a veškerých nákladů na dodávky, materiály, pracovní sílu, zajištění a přepravu, montáž, instalaci, integraci a uvedení do provozu, školení, licence. Součástí obchodu je též pozáruční podpora letounů do roku 2028.

Zakázka přitom původně měla být daleko levnější. Ministerstvo obrany o záměru pořídit čtyři nové cvičné letouny z Aera Vodochody mluvilo už od roku 2017. Když pak zakázku v lednu 2019 doručilo na jednání vlády, její cenovka byla 1,3 miliardy korun včetně DPH.

Jenže tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nepochodil. Jeho stranický šéf a premiér Andrej Babiš (ANO) prý požadoval k zakázce víc informací a podkladů. A tím začalo několikaleté odkládání zakázky. Potíže to působilo nejen podniku Aero Vodochody, který chtěl mít českou armádu jako svého referenčního zákazníka, ale i samotnému Centru leteckého výcviku. Jeho zastaralé stroje L-39 Albatros jsou už několik let na samé hraně technické životnosti.

Situace vygradovala před čtyřmi roky. To nejdřív Lubomír Metnar na sněmovním výboru pro obranu ohlásil, že Aero Vodochody stáhlo svou nabídku a přišlo s novou a dražší. "Dostáváme se na začátek, vidím to poměrně problematicky," prohlásil tehdy Metnar.



Na síti X pak na jeho slova zareagoval přímo výrobce letounů: "Aero nic nestáhlo. Za čtyři roky jsme dali několik nabídek, LOM Praha žádnou nevyužil a jejich platnost vypršela."

Podivná situace se během Metnarovy éry v čele ministerstva obrany nevyřešila. Věci se změnily až s nástupem nové vlády Petra Fialy (ODS). Společnost LOM Praha uzavřela zakázku s Aerem Vodochody v listopadu roku 2022. Už tedy ale o stovky milionů dražší.

Dnes Metnar tvrdí, že situaci zkomplikovala především špatná hospodářská situace státního podniku, jehož výsledky se dostávaly do záporných hodnot. "Učinil jsem personální opatření (výměna managmentu, pozn. red.) a pomohl novému vedení nastavit nový směr. Po tomto obratu se podařilo zajistit financování nákupu L-39 Skyfox, a tím pádem i umožnit podpis smlouvy," připisuje si Metnar úspěch.

Podle Michaely Culkové ze státního podniku za zvýšení finální ceny může inflace, dodávka virtuálního cvičného systému, ale prý také rozdíl v letounech nabízených původně a těch v roce 2022. "Původní nabídka předkládaná na vládu v roce 2019 obsahovala tři sériové letouny a jeden zkušební letoun - prototyp. Podepsaný kontrakt na nákup letounů z roku 2022 obsahuje nákup čtyř kusů certifikovaných a sériově vyráběných letounů," upřesňuje Culková.

Podobně už ostatně dříve argumentoval i sám středočeský výrobce letadel. V době původní nabídky prý ještě nové L-39 neměly všechny certifikace a Centrum leteckého výcviku se mělo stát jejich prvním uživatelem.

To byl ovšem rok 2019; pak se situace měnila, stroj dostal všechna potřebná schválení a zajímat se o něj začali i zahraniční zákazníci. A v mezidobí navíc Aero změnilo majitele. "Podrobnosti ohledně kontraktů se zákazníky neuveřejňujeme," reaguje Radka Černá, mluvčí leteckého výrobce, dnes.



Zavedením čtveřice strojů L-39 Skyfox také skončí dlouhá éra jejich předchůdců v českých vzdušných silách. Legendární stroje L-39 Albatros létaly v armádě od roku 1972, poslední na základně v Čáslavi dosloužil v roce 2020. Albatrosy tak už dnes používá jen pardubická akademie. I tam ale díky příletu nových letounů spěje jejich éra rychle ke konci.

