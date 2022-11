Letoun L-39NG měl svatbu. Brzy na něm budou cvičit bojoví piloti v Česku i Vietnamu

V úterý mohli návštěvníci areálu Aera Vodochody přihlížet dosažení zásadního úspěchu. Největší český výrobce letounů pořádal "leteckou svatbu" čili slavnostní spojení trupu a křídla prvního sériově vyrobeného modelu L-39NG. Po propojení částí stroj čeká finální montáž. Do konce roku by se tak technikům mohlo podařit první sériově vyrobený letoun otestovat v akci.

Letoun L-39NG je přímým nástupcem modelu L-39C, na kterém cvičily tisíce profesionálních pilotů. Středeční slavnostní propojení soustav bylo posledním úkonem před tím, než dojde k poslednímu kroku výrobního cyklu. "Znamená to, že by se nám mohlo podařit provést zálet letounu ještě do konce roku 2022," prozradil ředitel Aera Vodochody Viktor Sotona.

Letoun v sobě nese mnoho instalací, zahrnujících potrubí, táhla a celkem 8500 metrů kabelů elektrického systému, které zajišťují všechny funkce. Mezi ty patří například hydraulika, řízení, ale i ovládání podvozku a mechanizace křídla. Právě při takzvaném stykování, jak se spojování trupu a křídel letounu také říká, se systémy vzájemně propojí. Stroj tak nejenže dostává podobu letounu, ale je i připraven k tomu, aby mohl vzlétnout.

Státní podnik LOM Praha a společnost Aero Vodochody podepsaly v polovině listopadu na ministerstvu obrany smlouvu na dodávku čtyř podzvukových letounů L-39NG. Stroje budou sloužit k výcviku vojenských pilotů. Podle dřívějších informací za ně LOM Praha zaplatí včetně například pozáruční podpory nebo vybavení 2,1 miliardy korun. Mezi dalšími zákazníky jsou například Vietnam či Maďarsko.