Analýza: Do hry se může dostat záložní plán vlády bez Turka. Čeká se na Babiše

před 16 hodinami
Čtvrteční schůzka předsedy Motoristů Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě nepřinesla nic nového. Zatímco Macinka – pokud jde o nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí – novináře odkázal na svá předchozí vyjádření, tiskový odbor Hradu uvedl, že politici nebudou sdělovat průběh rozhovoru. Prezident totiž čeká, s čím za ním přijde Andrej Babiš.
"Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu," zní klíčová věta z tiskového prohlášení Hradu po čtvrteční schůzce prezidenta Petra Pavla s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Fakticky to znamená, že pro prezidenta není prakticky vůbec podstatné, co mu o ministerských kandidátech za svou stranu Macinka řekl.

K tomu, jak hladce nebo naopak komplikovaně bude příští vláda vznikat, totiž drží klíč předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ostatně Ústava hovoří jasně: "Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů."

Jednoduše řečeno: Babiš rozhodne o tom, jak bude vypadat finální sestava kandidátů na příští ministry. A pokud jde o Filipa Turka, má dvě možnosti, o kterých se ve veřejném prostoru ostatně už nějaký čas hovoří: buď akceptuje návrh Motoristů, nebo na ně zatlačí s tím, aby mu na post ministra zahraničí dodali jiného kandidáta.

Kdo s koho?

Otázka ovšem je, kdo koho nyní potřebuje více: zda Babiš Motoristy (třeba kvůli tomu, aby ho sněmovna nevydala k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo), anebo Motoristé jeho, neboť musejí splnit to, k čemu se zavázali svým sponzorům a zákulisním hráčům.

Podle informací deníku Aktuálně.cz na Hradě v každém případě na věc nahlížejí tak, že když si Macinka "problém Turek" způsobil, tak by si ho měl on, případně Babiš, také vyřešit. A pokud je Turek, jak tvrdí předseda Motoristů, pro jeho stranu nepostradatelný, a faktem nejspíš je, že bez něj by se do sněmovny nedostali, pak mu neměli slibovat něco, co není v jejich moci nyní splnit.

Teprve v nejbližších hodinách a dnech se dozvíme, jak silný nebo slabý je Babiš v čase vzniku vlády ve vztahu ke svým novým koaličním partnerům. Lze to říct i takto: Až Babišův oficiální seznam kandidátů na ministry ukáže, zda problém s Turkem hodlá řešit on, anebo ho nechá na prezidentovi. Ten bude mít případně několik možností, jak postupovat.

Tou první je, že nad nominací Turka mávne rukou. To se ale s ohledem na to, jak konzistentně postupuje, nejeví příliš pravděpodobně. Připomeňme si jeho výrok z poloviny října. "Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice," řekl tehdy prezident Petr Pavel.

Pokud tedy Babiš Macinkovi ustoupí a nechá řešení "problému Turek" na prezidentovi, ten ho skoro jistě odmítne jmenovat ministrem zahraničí. Což si nejen sobě, ale i veřejnosti s odkazem na všelijaké Turkovy eskapády odůvodní vcelku snadno. A Babiše, respektive Macinku, bude tlačit k tomu, aby mu dodali jinou nominaci. Co bude potom, je zatím v mlze.

Pro vznik vlády je to ale vcelku irelevantní. Petr Pavel totiž může v krajním případě jmenovat vládu Andreje Babiše i bez ministra zahraničí. Pro vznik kabinetu to není překážka. Ostatně když Miloš Zeman jako prezident jmenoval druhou vládu Andreje Babiše, učinil tak, aniž by na post - shodou okolností stejně jako v případě Filipa Turka - ministra zahraniční jmenoval Miroslava Pocheho ze sociální demokracie.

Řízením diplomacie byl tehdy Zemanem dočasně pověřen předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Totéž by nyní v jistý moment mohl udělat i Pavel - jmenovat vládu Andreje Babiše bez ministra zahraničí s tím, že by řízením úřadu pověřil například premiéra. Babiš by s tím jistě neměl problém, ostatně opakovaně a dlouhodobě avizuje, že si zahraniční politiku bude tak jako tak řídit on sám.

Tomu všemu budou nyní předcházet dva týdny trvající schůzky Petra Pavla s jednotlivými kandidáty do vlády. Skončit by měly nejpozději 5. prosince. A v mezičase by měl Babiš - jak po něm chce Pavel - veřejně říct, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Teprve potom, pokud bude jeho plán věrohodný, ho prezident jmenuje předsedou vlády. A až pak se dozvíme rozuzlení zápletky pracovně nazvané "problém Turek".

 
