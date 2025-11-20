Analýza: Do hry se může dostat záložní plán vlády bez Turka. Čeká se na Babiše

"Prezident republiky vyčká na seznam kandidátů do vedení resortů od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, se kterým jedná o sestavení nového kabinetu," zní klíčová věta z tiskového prohlášení Hradu po čtvrteční schůzce prezidenta Petra Pavla s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Fakticky to znamená, že pro prezidenta není prakticky vůbec podstatné, co mu o ministerských kandidátech za svou stranu Macinka řekl.
K tomu, jak hladce nebo naopak komplikovaně bude příští vláda vznikat, totiž drží klíč předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ostatně Ústava hovoří jasně: "Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů."
Jednoduše řečeno: Babiš rozhodne o tom, jak bude vypadat finální sestava kandidátů na příští ministry. A pokud jde o Filipa Turka, má dvě možnosti, o kterých se ve veřejném prostoru ostatně už nějaký čas hovoří: buď akceptuje návrh Motoristů, nebo na ně zatlačí s tím, aby mu na post ministra zahraničí dodali jiného kandidáta.
Kdo s koho?
Otázka ovšem je, kdo koho nyní potřebuje více: zda Babiš Motoristy (třeba kvůli tomu, aby ho sněmovna nevydala k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo), anebo Motoristé jeho, neboť musejí splnit to, k čemu se zavázali svým sponzorům a zákulisním hráčům.
Podle informací deníku Aktuálně.cz na Hradě v každém případě na věc nahlížejí tak, že když si Macinka "problém Turek" způsobil, tak by si ho měl on, případně Babiš, také vyřešit. A pokud je Turek, jak tvrdí předseda Motoristů, pro jeho stranu nepostradatelný, a faktem nejspíš je, že bez něj by se do sněmovny nedostali, pak mu neměli slibovat něco, co není v jejich moci nyní splnit.
Teprve v nejbližších hodinách a dnech se dozvíme, jak silný nebo slabý je Babiš v čase vzniku vlády ve vztahu ke svým novým koaličním partnerům. Lze to říct i takto: Až Babišův oficiální seznam kandidátů na ministry ukáže, zda problém s Turkem hodlá řešit on, anebo ho nechá na prezidentovi. Ten bude mít případně několik možností, jak postupovat.
Tou první je, že nad nominací Turka mávne rukou. To se ale s ohledem na to, jak konzistentně postupuje, nejeví příliš pravděpodobně. Připomeňme si jeho výrok z poloviny října. "Pokud se ukáže, že vyjádření Filipa Turka na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice," řekl tehdy prezident Petr Pavel.
Pokud tedy Babiš Macinkovi ustoupí a nechá řešení "problému Turek" na prezidentovi, ten ho skoro jistě odmítne jmenovat ministrem zahraničí. Což si nejen sobě, ale i veřejnosti s odkazem na všelijaké Turkovy eskapády odůvodní vcelku snadno. A Babiše, respektive Macinku, bude tlačit k tomu, aby mu dodali jinou nominaci. Co bude potom, je zatím v mlze.
Pro vznik vlády je to ale vcelku irelevantní. Petr Pavel totiž může v krajním případě jmenovat vládu Andreje Babiše i bez ministra zahraničí. Pro vznik kabinetu to není překážka. Ostatně když Miloš Zeman jako prezident jmenoval druhou vládu Andreje Babiše, učinil tak, aniž by na post - shodou okolností stejně jako v případě Filipa Turka - ministra zahraniční jmenoval Miroslava Pocheho ze sociální demokracie.
Řízením diplomacie byl tehdy Zemanem dočasně pověřen předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Totéž by nyní v jistý moment mohl udělat i Pavel - jmenovat vládu Andreje Babiše bez ministra zahraničí s tím, že by řízením úřadu pověřil například premiéra. Babiš by s tím jistě neměl problém, ostatně opakovaně a dlouhodobě avizuje, že si zahraniční politiku bude tak jako tak řídit on sám.
Tomu všemu budou nyní předcházet dva týdny trvající schůzky Petra Pavla s jednotlivými kandidáty do vlády. Skončit by měly nejpozději 5. prosince. A v mezičase by měl Babiš - jak po něm chce Pavel - veřejně říct, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Teprve potom, pokud bude jeho plán věrohodný, ho prezident jmenuje předsedou vlády. A až pak se dozvíme rozuzlení zápletky pracovně nazvané "problém Turek".