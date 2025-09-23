Průzkum průzkumů: Odepisovaný hráč klepe na dveře, Babišovi se bortí plány

I přes pozvolný pokles preferencí je vítězství hnutí ANO prakticky jisté. Podle průzkumu průzkumů mu hodlá dát hlas 31,7 procenta voličů. To je o 11,3 procentního bodu více, než kolik by mělo připadnout koalici Spolu sestávající z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.
Při momentálním rozvržení sil je navíc téměř nemyslitelné, že by mohla vzniknout většinová vláda bez účasti ANO. Andrej Babiš tak bude na začátku října hrát především o to, aby měl šanci sestavit kabinet s podporou nové sněmovny. Vzestup malých stran v posledních týdnech mu to rozhodně neusnadní.
Hra s nulovým součtem
S tím, jak malí rostou, velcí ztrácejí. Hnutí ANO oslabilo od začátku roku o tři procentní body. Koalici Spolu vyhasl v červnu růstový potenciál, dva nejnovější volební modely naznačují, že by nakonec nemusela překročit hranici 20 procent hlasů. "Volební potenciál ANO klesl na 35 procent a jádro na 20 procent. Klesl i potenciál SPOLU z 26 procent na 24 procent," shrnuli svá nejnovější zjištění analytici agentury Median.
Podobně se po jarním sprintu vyčerpala také SPD, na jejíchž kandidátkách jsou také politici Svobodných, Trikolóry a strany PRO. V průzkumu průzkumů má nyní 12,4 procenta hlasů, ačkoli ještě v červenci jí některé volební modely přisuzovaly více než 14 procent.
Nejvíc nevypočitatelná je pozice Starostů, kteří opět získali nežádoucí pozornost, protože u obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. STAN může ve volbách poměrně snadno porazit SPD, jak ukazuje nejnovější volební model agentury NMS, nebo se naopak propadnout pod Piráty, jak předminulý minulý víkend naznačila agentura STEM. Druhá varianta je o něco méně pravděpodobná, protože v průzkumu průzkumů bývalé koaliční partnery stále dělí tři procentní body.
Piráti se musí ohlížet dozadu
Piráti zažívají silný comeback. Většina volebních modelů za poslední měsíc u nich předpokládá zisk začínající devítkou, ačkoli ještě na konci května se strana pohybovala jen těsně nad šesti procenty. Pořadí stran na třetí až páté pozici zkrátka zdaleka není rozhodnuté, ve finiši jej mohou ovlivnit i zdánlivé maličkosti, jako je předpověď počasí na víkend.
Vzestupnou trajektorii Pirátů kopíruje navíc jen o 1,5 procentního bodu níže třetí nepřiznaná koalice - hnutí Stačilo! tvořené komunisty, sociálními demokraty a dalšími menšími subjekty. Stejně jako Piráti se i Stačilo! nyní těší nejvyšší popularitě od začátku roku. A kvůli specifikům tuzemského volebního systému z ní momentálně nejvíc těží. Oproti minulému týdnu získalo v průzkumu průzkumů dva nové poslance, jednoho od ANO a druhého právě od Pirátů. Je to tím, že s 6,6 procenta hlasů přerostlo škatulku malé strany, takže má naději získat poslanecký mandát i v menších krajích, jako je třeba Zlínský.
Odepisovaní se vrací na scénu
Největší drama ale slibuje zápas sedmého hráče. V červenci byli Motoristé na odpis, v některých volebních modelech měli méně než čtyři procenta hlasů. Nyní jsou dostatečně rozjetí na to, aby vjeli až do sněmovny. V průzkumu průzkumů mají sice momentálně 4,8 procenta hlasů, ale pokud jejich růstovou křivku protáhneme až k termínu konání voleb, dostane se zhruba na 5,2 procenta hlasů.
To by pro Andreje Babiše znamenalo, že v nové sněmovně nebude mít spolu s Tomiem Okamurou a jeho souputníky těsnou většinu 101 hlasů a bude muset hledat podporu u další strany nebo (skryté) koalice. Mezi současnými opozičníky však panuje nevraživost, soupeří totiž o často stejnou skupinu voličů. Většina by uvítala spolupráci s ANO, ovšem nikoli už s dalším menším subjektem.
Alternativy se ovšem jeví ještě méně životaschopně. Stany, které se účastní současné vlády Petra Fialy, a také Piráti povolební spolupráci s ANO vylučují. Samy přitom téměř jistě nebudou mít dostatek sil složit většinový kabinet. Pokud tedy vidina účasti ve vládě Andreje Babiše nepomůže překlenout animozity mezi SPD, Svobodnými, Trikolórou, stranou PRO, komunisty, sociálními demokraty a Motoristy, je možné, že si Česko brzy volby do Poslanecké sněmovny zopakuje.
Jak model počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané "poll of polls", tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů. Čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.
Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
- STEM (první a druhý lednový, první a druhý únorový, první, druhý, třetí a čtvrtý březnový, první, druhý, třetí a čtvrtý dubnový, první, druhý, třetí a čtvrtý květnový, první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý červnový, první, druhý, třetí, čtvrtý a pátý červencový, první, druhý, třetí a čtvrtý srpnový, první a druhý zářijový)
- NMS (lednový, únorový, březnový, dubnový, květnový, červnový, červencový, srpnový a zářijový)
- Ipsos (lednový, únorový, březnový, červnový, červencový a srpnový)
- Kantar (lednový, únorový, březnový, dubnový, květnový, červnový a srpnový)
- Median (prosincový, lednový, únorový, březnový, dubnový, květnový, červnový, červencový a srpnový)