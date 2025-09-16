Volby

Ústavní soud řeší podnět na nepřiznané volební koalice Stačilo! a SPD

ČTK
Aktualizováno před 26 minutami
Ústavní soud obdržel podnět strany Volt Česko, poukazuje na nepřiznané koalice ve sněmovních volbách. Strana podala dvě ústavní stížnosti jednu kvůli kandidátkám Stačilo!, další míří ke kandidátkám hnutí SPD. Žádá vyjasnění definice koalice, případně zrušení části zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, shrnuli právníci Voltu.
Ilustrační foto (na snímku předseda Ústavního soudu Josef Baxa).
Foto: ČTK

Obdržení podnětu potvrdila Natálie Nechvátalová z odboru vnějších vztahů Ústavního soudu, soudce zpravodaje určí rozvrh práce ve středu.

Podle advokáta Víta Hrušky Volt vychází z rozhodnutí 14 krajských soudů a úřadů ve věci Stačilo! a obdobně v případě rozhodnutí o kandidátkách SPD. Podle strany byla dotčena její práva, a to na ochranu politické soutěže a přístupu k funkcím. Zákon je podle strany vnitřně rozporný.

Od Ústavního soudu žádá výklad části zákona týkající se definice pojmu koalice, nebo zrušení této jeho části. V tom případě by soud měl dát zákonodárcům podnět k předpracování zákona. "Soud má prostředky rozhodnout ještě před volbami, zda se tak stane, nemůžeme předvídat," řekl novinářům předseda Voltu Adam Hanka. Volby se konají 3. a 4. října.

Jinou možnost než podat stížnosti těsně před volbami podle právníků Voltu strana neměla, protože vycházela až z rozhodnutí úřadů o kandidátkách do říjnových voleb. Očekává, že soud bude ctít retroaktivitu a případné zrušení části zákona bude směřovat až na další volby.

"Nenapadnout to jen proto, že nevíme, jaký to bude mít výsledek, není dobře. Je třeba to vyjasnit," uvedla Eleanor Šmejkalová ke spekulacím o možném znevěrohodnění hlasování. Snahou Voltu je, aby všichni měli stejné podmínky, uvedl Hanka. Jak bude reagovat na výsledky voleb, nechce předjímat, je ale připravena se věci dál věnovat.

Délku rozhodování ÚS nelze předjímat. Plénum v roce 2024 průměrně vyřizovalo návrhy za 243 dní, ve výjimečných případech ale soud rozhodne i v řádu týdnů, zvláště pokud je výsledkem jen odmítavé usnesení, a nikoliv obsáhlejší nález.

Strany Volt Česko a Česká republika na 1. místě se nejprve obrátily na správní soudy v různých krajích a žádaly zrušit registraci hnutí Stačilo! a společné kandidátky SPD s dalšími stranami pro nadcházející sněmovní volby. Jde prý o skryté koalice, a tedy obcházení zákona. Koalice musejí ve volbách překonat vyšší uzavírací klauzuli než základních pět procent. Koalice dvou subjektů potřebuje k zisku mandátu osm procent a koalice tří a více uskupení 11 procent z celkového počtu platných hlasů.

Soudy ve všech krajích návrhy zamítly, většina poukázala na to, že v Česku jde o běžnou a zaužívanou praxi. Ovšem některé senáty daly argumentům Volt Česko a České republiky na 1. místě za pravdu. V rozhodnutích zkritizovaly obcházení zákona. Registraci ale nezrušily, aby se vyhnuly razantnímu zásahu do voleb.

Za hnutí Stačilo! se pokoušejí o návrat do sněmovny komunisté a sociální demokraté. Na kandidátkách hnutí jsou i zástupci ČSNS, SD-SN, strany Moravané a Komunistické strany Československa (KSČ). Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Piráti mají v některých krajích na kandidátkách zástupce Zelených.

 
