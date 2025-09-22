Povolební scénáře: pokud uspějí Motoristé, Babišovi přibude další problém

Před námi jsou zcela klíčové dny předvolební kampaně, které mohou ještě zamíchat s rozložením sil jednotlivých politických stran a hnutí. Jde o období, kdy se o své volbě teprve rozhoduje klidně i třetina voličů. Některé strany mohou ve finále klopýtnout, jiné naopak nabrat vzestupnou trajektorii. Přesto má smysl pokusit se už nyní načrtnout základní povolební scénáře.
Naprosto klíčové pro celkový výsledek voleb přitom bude, kolik stran překoná pětiprocentní kvórum pro vstup do sněmovny. V tuto chvíli se situace jeví tak, že se to může podařit i Motoristům, zatímco Přísaha skončí před branami dolní komory. Jisté ale ještě pořád není nic a vyloučit nelze překvapení. Jen nevíme, v čí prospěch a na čí úkor.
Podpora hnutí ANO se v každém případě dlouhodobě pohybuje okolo třiceti procent, u koalice Spolu kolem dvaceti, SPD a STAN jsou mezi deseti a dvanácti procenty, k podobnému výsledku možná míří také Piráti. Hnutí Stačilo! osciluje někde mezi sedmi a osmi procenty a již zmínění Motoristé bojují o vytoužených pět procent.
Propadlé hlasy nahrají Spolu
Pokud by se do dolní komory dostaly všechny tyto subjekty, na vznik příští vlády by to mělo několik dopadů. Předně: vláda Petra Fialy po posledních volbách vznikla mimo jiné díky tomu, že milion hlasů propadl (dostaly je strany, které pět procent nepřekonaly). Výše načrtnutý scénář by ale znamenal přesný opak a vylučoval by byť teoretickou šanci na vznik vlády na totožném půdorysu.
Jednoduše řečeno: aspoň hypotetické šance Fialy a spol. stoupají, pokud do sněmovny opět neproniknou menší strany, zejména Motoristé i Stačilo!. V opačném případě to bude znamenat takřka jistotu, že vládu sestaví hnutí ANO, respektive Andrej Babiš.
Což ovšem neznamená, že to bude bez komplikací. Pro ilustraci jeden příklad: účet s názvem Česká politika na sociální síti X o víkendu zveřejnil svou prognózu volebního výsledku i s přepočtem hlasů na mandáty ve složení: ANO - 63 mandátů, Spolu - 45, SPD - 25, STAN - 22, Piráti - 18, Stačilo - 15, Motoristé - 12 mandátů.
Pokud by nějak takto volby skončily, hnutí ANO by mělo po volbách o osm mandátů méně, než má nyní. Ve sněmovně by tedy jeho síla paradoxně oslabila, což by Babiše zcela jistě nepotěšilo.
Za takové konstelace by předseda nejsilnější strany v zemi mohl zapomenout, že mu k vládnutí bude stačit jeden partner. A pokud stále sní sen o tom, že sestaví jednobarevnou menšinovou vládu, musí realisticky pracovat s tím, že se na její podpoře bude muset domluvit se dvěma subjekty.
Pokud neuspějí Motoristé, sněmovna se roztříští
Tím to ale nekončí. Pokud jednou z těchto stran nebudou Motoristé, pak nepůjde o dva, ale o několik subjektů. SPD i Stačilo! mají na svých kandidátkách zástupce několika menších subjektů, po volbách se tak můžeme dočkat sněmovny, ve které budou politici a političky klidně i dvanácti nebo třinácti politických uskupení. Což samo o sobě může mít negativní vliv na stabilitu vládnutí.
A aby toho nebylo málo, pokud Motoristé uspějí, musí předseda hnutí ANO naopak počítat s tím, že se - pokud dodrží předvolební slovo - nebudou chtít žádným způsobem podílet na vzniku vlády za účasti komunistů. Motoristé, o kterých zástupci hnutí ANO od jara opakovaně hovořili jako o straně, se kterou by si uměli představit společné vládnutí, tak mohou nakonec Babišovi vyjednávání o vládě spíše zkomplikovat.
Nakonec je tady ale ještě jeden scénář, který ovšem před volbami budou všichni političtí aktéři odmítat. Tedy že se Babiš, třeba až s odstupem času, po vleklých a neúspěšných jednáních s jinými stranami, spojí s některou ze stran současné vládní koalice. Podle výše citovaného odhadu ovšem dosáhne většiny pouze s celou koalicí Spolu, přičemž si nelze představit, že by se ODS, lidovci i TOP 09 k takovému manévru propůjčili.
Závěr je prostý: aritmetických možností bude nakonec skoro jistě několik, otázkou ale je, do jaké míry budou realizovatelné a zda si je jejich lídři obhájí nejen dovnitř svých stran, ale také před veřejností. V každém případě to aktuálně nevypadá jako jednoduchý úkol. Vznik příští vlády může být naopak o dost složitějším rébusem než kdykoli v minulosti.