Politika

Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 2 hodinami
O rozložení sil v příští sněmovně rozhodne výsledek voleb především ve čtyřech krajích. V Praze, ve Středočeském, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji se totiž rozdělí přibližně polovina všech poslaneckých mandátů. Podle toho bude také zcela jistě vypadat i závěr předvolební kampaně a důraz politiků na jednotlivé regiony.
Spokojený předseda ANO Andrej Babiš na jedné z mnoha a mnoha letošních předvolebních akcích.
Spokojený předseda ANO Andrej Babiš na jedné z mnoha a mnoha letošních předvolebních akcích. | Foto: Radek Bartoníček

Schválně se zkuste rozvzpomenout, kdy jste naposledy během kampaně do Poslanecké sněmovny slyšeli o Karlovarském nebo o Libereckém kraji. Anebo si zkuste vybavit některého z předsedů politických stran, který v těch regionech do dolní komory kandidoval. Patrně si nevybavíte ani jedno z toho. Ale není to chyba vaší paměti ani to není proto, že by politici neměli Karlovy Vary nebo Liberec rádi.

Související

Za Boha, Babiše i Okamuru. Na Zlínsku slábne Fiala i tradičně silná strana

Kardinál Dominik Duka na Děkovné mši na konci srpnu roku 2025
5:54

Může za to náš volební systém a 14 dost odlišných krajů, což jsou u sněmovních voleb také volební obvody. A byť je v českém poměrném volebním systému vstupní klauzule pro zisk mandátů určena hranicí pěti procent, tak v Karlovarském kraji nestačilo ODS ve volbách v roce 2017 k zisku byť jen jednoho mandátu ani necelých devět procent hlasů.

Ve volbách v roce 2021 se tamtéž celkem rozdělilo pouhých pět mandátů. Liberecký kraj je v tomto ohledu druhý nejmenší, zde si strany minule rozdělily mandátů osm. O třetí příčku se dělily Vysočina a Pardubický kraj s mandáty deseti. Lze to říct i takto: ve čtyřech nejméně lidnatých krajích si strany v minulých volbách rozdělily v součtu jen 33 mandátů.

S tím pochopitelně souvisí i důraz, který na tyto regiony jednotlivé politické formace kladou v kampani. Což nejlépe vynikne, pokud nasvítíme opačný břeh - čtyři kraje, kde se naopak rozděluje mandátů nejvíce. Jde o Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. V nich se totiž de facto rozhoduje o tom, jak volby nakonec dopadnou. A proto se v nich také v kampani koncentruje nejvíce politicky těžkých vah.

Pro ilustraci se opět podívejme na volby v roce 2021. V Praze si politické strany rozdělily 23 mandátů, ve Středočeském kraji dokonce 26, v Jihomoravském 23 a v Moravskoslezském 22. V součtu se tedy v těchto čtyřech regionech rozdělilo 94 mandátů, což je skoro třikrát víc než ve čtyřech krajích na opačné straně spektra.

Lze to říct i tak, že se takřka polovina sněmovny skládá z politiků, kteří zde zastupují zájmy těchto čtyř velkých krajů. Jejich zájmy jsou zde tedy reprezentovány skoro stejným počtem poslanců jako zájmy všech zbylých deseti krajů České republiky. Tomu pochopitelně odpovídá vše, co je podstatné v rámci předvolební kampaně, právě zde se pohybují všechna politická esa všech politických stran.

Související

"Je tu naše celebrita Alenka!" Nabitý Babiš bavil, "za rohem" jím strašil Fiala

Spokojený předseda ANO Andrej Babiš na jedné z mnoha a mnoha letošních předvolebních akcích
5:44

Právě proto kandidují Andrej Babiš (ANO), Kateřina Konečná (Stačilo!) nebo Jindřich Rajchl (SPD) v Moravskoslezském kraji. Právě proto se o hlasy voličů na jižní Moravě uchází Petr Fiala (Spolu) nebo Alena Schillerová (ANO), v Praze zase Zdeněk Hřib (Piráti), Jana Černochová (Spolu) nebo Karel Havlíček (ANO) a ve Středočeském kraji Ivan Bartoš (Piráti), Tomio Okamura (SPD) nebo Vít Rakušan (STAN).

Jeden z problémů české politiky spočívá v tom, že se programy politických stran píšou v Praze. A platí to také pro obsah drtivé většiny médií. Obojí má pochopitelně otisk v tom, že je v nich výrazně častěji akcentováno, čím lidé žijí a co je trápí právě tady. Vzniká tak pokřivený obraz, který nebere dostatečně v potaz, že svět se jinak jeví lidem z metropole, a jinak z odlehlé vesnice někde v podhůří.

S tím také jistě souvisí klesající důvěra lidí nejen v politiku, ale i v tradiční média. Přičemž volební systém, jehož součástí je výše načrtnuté rozdělení českých zemí na 14 volebních obvodů tuto krizi politiky - která je ze všeho nejvíc krizí reprezentace v tom smyslu, že je tady až příliš mnoho lidí, které v politice nikdo nezastupuje -, změně k lepšímu příliš nepřispívá.

 
Mohlo by vás zajímat

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila
36:41

Fiala vsadil na strach. Varoval před možným povolebním scénářem

Fiala vsadil na strach. Varoval před možným povolebním scénářem
7:12

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
11 fotografií

Drtivá prohra Konečné i Okamury, problém pro Babiše. Školy ukázaly, co čekat od voleb

Drtivá prohra Konečné i Okamury, problém pro Babiše. Školy ukázaly, co čekat od voleb
11 fotografií
domácí politika Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Slavný český debl už zase společně září. Krejčíková se Siniakovou prošly do finále
2:31

Slavný český debl už zase společně září. Krejčíková se Siniakovou prošly do finále

O první společný triumf od loňského turnaje v Praze si Češky zahrají v Soulu proti australsko-americké dvojici Maya Jointová, Caty McNallyová.
před 33 minutami
Dělá si, co chce. Nonšalantní herec Bill Murray je cynik s nadhledem i vřelostí

Dělá si, co chce. Nonšalantní herec Bill Murray je cynik s nadhledem i vřelostí

Proslul tím, že se jen tak objeví na cizím mejdanu, za barem rozlévá drinky, občas navštíví něčí svatbu nebo vstoupí náhodným kolemjdoucím do focení.
před 57 minutami

Do nitra Etny. Vulkanologové se chtějí provrtat do neklidného vulkánu

Do nitra Etny. Vulkanologové se chtějí provrtat do neklidného vulkánu
Prohlédnout si 15 fotografií
Etna je největším a nejaktivnějším evropským vulkánem. Za erupcemi sem míří turisté i badatelé z celého světa.
V červnu sem vyrazil i vulkanolog Lukáš Krmíček, který tady spolu s italskými kolegy prováděl terénní studium za účelem dokumentace aktuálních erupcí. Zde stojí u hrany severovýchodního kráteru Etny.
před 2 hodinami
Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Manažerovi padala čelist, teď Čech uhranul i v klubu NHL: Nikdo nebyl vidět jako on

Velký hokejový talent Adam Benák udělal v Minnesotě, která si ho vybrala v poslední draftu NHL, výteční první dojem.
před 2 hodinami
Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

Nespravedlnost, o níž se nemluví: volby se rozhodnou ve čtyřech klíčových krajích

V Praze, ve Středočeském, v Jihomoravském a v Moravskoslezském kraji se rozdělí přibližně polovina všech poslaneckých mandátů.
před 3 hodinami
Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Covid sílí a z lékáren mizí testy. Kdy zajít k lékaři a jak zvládnout příznaky doma?

Jen za jediný den přibylo podle dat ministerstva zdravotnictví téměř tisíc nových případů. S tím jde ruku v ruce i zájem o testování.
před 4 hodinami

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí

Nesoustředění znamená katastrofu. Pod Hradem se usídlil cirkus, kde gravitace neplatí
Prohlédnout si 24 fotografií
Pán domu, Hledač je humanista, který je stejně naivní jako vynalézavý. S dětskou nevinností věří v neviditelný svět, kde čekají ty nejbláznivější nápady a největší sny. Zjistí, že zázraky jsou dostupné těm, kteří důvěřují své intuici a fantazii.
Další zprávy