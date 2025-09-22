Domácí

Politická šikana: Zvrtlo se to, říká bývalý stratég Andreje Babiše a vysvětluje proč

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Když se z politického marketingu stane reality show a volební strategie se smrskne na boj dobra proti zlu, mizí prostor pro skutečný obsah. Alespoň tak hodnotí současné kampaně bývalý stratég hnutí ANO Petr Topinka, který byl hostem podcastu Politická šikana.
Video: Vratislav Dostál, Michaela Nováčková

Petr Topinka stál u zrodu kampaně hnutí ANO. Připomněl, že před více než deseti lety byla hlavní inovací politické kampaně Andreje Babiše blízkost politiků lidem. Politická komunikace v Česku se podle něj za posledních patnáct let proměnila v každodenní reality show.

"My jsme nabídli lidi, kteří byli normální, podnikatelé, novináři. Byla tam interakce - mohli jste politikovi napsat na sociální sítě, nadávat mu nebo ho pochválit," vzpomíná Topinka na svou práci v hnutí ANO. V současných kampaních politických stran však podle něj forma zvítězila nad obsahem.

Slabina současných politických kampaní? Obsah

Právě nedostatek obsahu je hlavním problémem současných politických kampaní. "Hnutí ANO ho má, ostatní ne. To je jejich největší slabina," uvedl Topinka. Koalici Spolu považuje za "velké zklamání". Přestože podle něj vizuálně zvládá kampaň dobře, obsahově selhává. "Celé to vymezení na dobro a zlo, to mě jako pravicového voliče uráží. Chovají se tak, jako by po volbách už nic nebylo," dodává.

Řeč přišla i na Petra Fialu a jeho roli v kampani Spolu. "Premiér dlouhodobě není oblíbený. A postavit celou komunikaci právě na něm mi přijde zvláštní," konstatoval Topinka. Podle něj se tím ukazuje nejen slabost koalice, ale i její neschopnost nabídnout voličům pozitivní a optimistickou vizi. "Já tam vidím nulovou ambici kromě zbrojení," poznamenal.

Debata se dotkla i menších hráčů. Pirátskou kampaň Topinka zhodnotil jako fungující, protože dokázali využít roli oběti po odchodu z vlády. "Mají výbornou výchozí pozici a stačí jen obdělávat zahrádku. Nemusí sázet ananasy," poznamenal s nadsázkou.

Uznání i stigma

K současné podobě kampaní dodal, že politická scéna postrádá stabilitu i schopnost nabídnout řešení. "Potřebujeme katarzi. Něco, co společnost přinutí se zastavit a začít znovu," uvedl. Varoval přitom, že agresivní volební strategie, které rozdělují společnost, mohou mít dlouhodobé následky.

Topinka přiznal, že práce pro Andreje Babiše mu přinesla jak uznání, tak stigma. "I lidé, které jsem považoval za své nejlepší přátele, mě kvůli tomu zavrhli," řekl. Přesto nevylučuje, že by se k českému politickému marketingu někdy vrátil. "Možná ano, možná ne. Záleží na okolnostech a výzvě," dodal.

Pokud se chcete dozvědět víc o zákulisí českých volebních kampaní a o tom, proč se politická komunikace utrhla ze řetězu, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana.

 
