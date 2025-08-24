Domácí

Průzkum: ANO se drží v čele, Spolu si polepšilo. SPD naopak ztrácí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 4 hodinami
Opoziční hnutí ANO by ve sněmovních volbách dostalo 32,7 procenta hlasů, koalice Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a lidovců posílila na 21,3 procenta, ukázal aktuální volební model agentury STEM.
Piráti přes pokles zaznamenali druhý nejlepší výsledek od začátku letošního roku. Podle STEM je možné, že jim prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými.
Piráti přes pokles zaznamenali druhý nejlepší výsledek od začátku letošního roku. Podle STEM je možné, že jim prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými. | Foto: Vratislav Dostál

Podpora kandidátky hnutí SPD se třemi menšími stranami proti minulému týdnu naopak dál klesla na 11 procent, v těsném závěsu je STAN s 10,9 procenta. Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by překročili také Piráti a uskupení Stačilo!, ve kterém figurují mimo jiné komunisté. Model v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Volby do Sněmovny budou 3. a 4. října.

Podpora ANO se téměř nezměnila, minulý týden byla o dvě desetiny procentního bodu nižší. Koalice Spolu si na 21,3 procenta polepšila z 20,1 procenta před týdnem. ANO se pravděpodobně vrátilo na svoje stabilní čísla, voliči se přesouvají mezi ANO, SPD a Stačilo!, uvedl ředitel STEM Martin Buchtík. Stabilizovala se podle něj také podpora Spolu poté, co se na konci jara spekulovalo o tom, že by ji mohla oslabit bitcoinová kauza. "To se nestalo," dodal Buchtík.

Související

Průzkum průzkumů: Babišovi se výhra komplikuje, podceňované strany nabírají na síle

Poll of Polls 2025-11-8 - Ikona, poutak

Hnutí SPD na 11 procent kleslo z 12,1 procenta. Hnutí STAN zůstalo na svém, před týdnem mělo podporu 10,8 procenta. Ubylo lidí, kteří by volili Piráty, z 9,2 procenta před týdnem na 8,5 procenta. Přes pokles je to druhý nejlepší výsledek Pirátů od začátku letošního roku a podle STEM je možné, že jim prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými. Podpora Stačilo! se téměř nezměnila, minulý týden byla 7,1 procenta, tentokrát rovných sedm procent.

Ze stran, které by se do Sněmovny nedostaly, klesl zisk Motoristů sobě ze 4,7 na 3,9 procenta, Přísaha si naopak polepšila z 2,4 na 3,3 procenta.

Při přepočtu na sněmovní mandáty by jich ANO mělo 77, Spolu 47, SPD by obsadilo 23 křesel a hnutí STAN by mělo 22 míst. Piráti by získali 18 mandátů ve sněmovně a Stačilo! by dostalo 13 křesel.

Agentura STEM provedla průzkum od 31. července do 19. srpna tradičně ve třech vlnách. Zúčastnilo se ho víc než 1500 lidí z celé České republiky.

Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):

24. srpna

17. srpna

10. srpna

3. srpna

27. července

20. července

13. července

6. července

29. června

22. června

15. června

8. června

ANO

32,7

32,5

31,1

31,5

32,9

31,5

30,9

30,9

31,9

31,2

31,2

30,1

Spolu

21,3

20,1

21,3

20,8

21,2

19,4

19,9

20,5

20,8

20,4

21,6

22,3

SPD

11,0

12,1

13,2

13,8

12,5

12,8

12,4

13,9

13,0

13,3

13,1

13,1

STAN

10,9

10,8

10,5

10,3

12

12,2

13,2

12,3

10,6

9,4

10,6

10,8

Piráti

8,5

9,2

8,1

8,3

7,6

8,1

8,0

7,9

7,8

7,2

6,7

6,2

Stačilo!

7,0

7,1

8,0

7,5

7,2

7,4

6,3

5,0

4,6

5,4

5,0

5,5

Motoristé sobě

3,9

4,7

4,9

4,2

4,1

3,5

3,5

4,0

4,8

4,4

4,4

4,0

Přísaha

3,3

2,4

2,2

2,8

1,9

2,0

2,2

-

-

-

1,8

1,9

Zdroj: STEM

 
Mohlo by vás zajímat

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Kvíz: Štětináč nebo prase jménem Napoleon. Poznáte postavy z povinné literatury?

Kvíz: Štětináč nebo prase jménem Napoleon. Poznáte postavy z povinné literatury?
Infografika
domácí Aktuálně.cz Obsah STEM průzkum Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

před 49 minutami
Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Provokativní gesto britských vozíčkářů. Při izraelské hymně se odvrátili

Během turnaje Pohár národů v basketbalu vozíčkářů v Kolíně nad Rýnem vyvolali britští reprezentanti silné emoce.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Nová strana SPDTO je pojistkou pro případ kriminalizace hnutí SPD, řekl Radim Fiala

Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.
před 1 hodinou
Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce

ŽIVĚ
Valentová - Bronzettiová. Vycházející česká hvězda debutuje v New Yorku proti Italce

Sledujte online přenos z utkání prvního kola tenisového US Open mezi Terezou Valentovou a Luciou Bronzettiovou z Itálie.
před 1 hodinou
Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Úplně mi to změnilo přemýšlení. Kantoři si pochvalují unikátní vzdělávací projekt

Na Kutnohorsku skončil po pěti letech pilotní vzdělávací projekt, do kterého se zapojila drtivá většina škol a školek. Nyní míří na další místa Česka.
Aktualizováno před 2 hodinami
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

ŽIVĚ
Rusové zaútočili na Ukrajinu drony i raketou. Při ostřelování měst zabili tři lidi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Salač při premiéře na Balaton Parku skončil osmý, Márquez kráčí k titulu v MotoGP

Filip Salač skončil ve Velké ceně Maďarska a na okruhu Balaton Park vybojoval dalších osm bodů do hodnocení seriálu.
před 2 hodinami
Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Ulička hrůzy, krysy a feťáci. Kdo v Běchovicích na místní tlačí za pomoci bezdomovců?

Návěsy obydlené bezdomovci v běchovickém areálu stojí už pět let. Jejich obyvatelé zanáší okolí a obydlí komplikují provoz na silnicích.
Další zprávy