Průzkum: ANO se drží v čele, Spolu si polepšilo. SPD naopak ztrácí

Podpora kandidátky hnutí SPD se třemi menšími stranami proti minulému týdnu naopak dál klesla na 11 procent, v těsném závěsu je STAN s 10,9 procenta. Pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by překročili také Piráti a uskupení Stačilo!, ve kterém figurují mimo jiné komunisté. Model v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Volby do Sněmovny budou 3. a 4. října.
Podpora ANO se téměř nezměnila, minulý týden byla o dvě desetiny procentního bodu nižší. Koalice Spolu si na 21,3 procenta polepšila z 20,1 procenta před týdnem. ANO se pravděpodobně vrátilo na svoje stabilní čísla, voliči se přesouvají mezi ANO, SPD a Stačilo!, uvedl ředitel STEM Martin Buchtík. Stabilizovala se podle něj také podpora Spolu poté, co se na konci jara spekulovalo o tom, že by ji mohla oslabit bitcoinová kauza. "To se nestalo," dodal Buchtík.
Hnutí SPD na 11 procent kleslo z 12,1 procenta. Hnutí STAN zůstalo na svém, před týdnem mělo podporu 10,8 procenta. Ubylo lidí, kteří by volili Piráty, z 9,2 procenta před týdnem na 8,5 procenta. Přes pokles je to druhý nejlepší výsledek Pirátů od začátku letošního roku a podle STEM je možné, že jim prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými. Podpora Stačilo! se téměř nezměnila, minulý týden byla 7,1 procenta, tentokrát rovných sedm procent.
Ze stran, které by se do Sněmovny nedostaly, klesl zisk Motoristů sobě ze 4,7 na 3,9 procenta, Přísaha si naopak polepšila z 2,4 na 3,3 procenta.
Při přepočtu na sněmovní mandáty by jich ANO mělo 77, Spolu 47, SPD by obsadilo 23 křesel a hnutí STAN by mělo 22 míst. Piráti by získali 18 mandátů ve sněmovně a Stačilo! by dostalo 13 křesel.
Agentura STEM provedla průzkum od 31. července do 19. srpna tradičně ve třech vlnách. Zúčastnilo se ho víc než 1500 lidí z celé České republiky.
Výsledky volebních modelů STEM (v procentech hlasů, data zveřejnění):
|
24. srpna
|
17. srpna
|
10. srpna
|
3. srpna
|
27. července
|
20. července
|
13. července
|
6. července
|
29. června
|
22. června
|
15. června
|
8. června
|
ANO
|
32,7
|
32,5
|
31,1
|
31,5
|
32,9
|
31,5
|
30,9
|
30,9
|
31,9
|
31,2
|
31,2
|
30,1
|
Spolu
|
21,3
|
20,1
|
21,3
|
20,8
|
21,2
|
19,4
|
19,9
|
20,5
|
20,8
|
20,4
|
21,6
|
22,3
|
SPD
|
11,0
|
12,1
|
13,2
|
13,8
|
12,5
|
12,8
|
12,4
|
13,9
|
13,0
|
13,3
|
13,1
|
13,1
|
STAN
|
10,9
|
10,8
|
10,5
|
10,3
|
12
|
12,2
|
13,2
|
12,3
|
10,6
|
9,4
|
10,6
|
10,8
|
Piráti
|
8,5
|
9,2
|
8,1
|
8,3
|
7,6
|
8,1
|
8,0
|
7,9
|
7,8
|
7,2
|
6,7
|
6,2
|
Stačilo!
|
7,0
|
7,1
|
8,0
|
7,5
|
7,2
|
7,4
|
6,3
|
5,0
|
4,6
|
5,4
|
5,0
|
5,5
|
Motoristé sobě
|
3,9
|
4,7
|
4,9
|
4,2
|
4,1
|
3,5
|
3,5
|
4,0
|
4,8
|
4,4
|
4,4
|
4,0
|
Přísaha
|
3,3
|
2,4
|
2,2
|
2,8
|
1,9
|
2,0
|
2,2
|
-
|
-
|
-
|
1,8
|
1,9
Zdroj: STEM