Měla by vaše koalice ve sněmovně většinu? Zkuste si ji sestavit v infografice

Datová redakce Aktuálně.cz připravila hned tři varianty možného rozložení sil v budoucí Poslanecké sněmovně, na kterých lze simulovat podporu pro různé koalice. První varianta je založená na průzkumu průzkumů, který redakce týden co týden sestavuje na základě všech letos zveřejněných volebních modelů renomovaných agentur.
Jeho nejnovější verze z 2. září 2025 předpokládá, že Motoristé zůstanou se ziskem 4,5 procenta hlasů těsně za branami sněmovny. To by paradoxně nejvíc pomohlo hnutí ANO, s nímž by Motoristé chtěli vládnout. Andrej Babiš by totiž v tomto scénáři mohl sestavit vládu pouze s podporou SPD - tedy včetně politiků Svobodných, Trikolory a strany PRO, kteří by uspěli na její kandidátní listině.
Zdroj: Volební průzkumy jednotlivých agentur, výpočty Aktuálně
Pokud budeme považovat skupinu poslanců zvolených na kandidátce SPD za jediný subjekt, byla by povolební spolupráce ANO s SPD jedinou, kde by k parlamentní většině stačily dvě strany. Všechny ostatní možnosti totiž k dosažení 101 mandátů vyžadují angažmá alespoň tří stran.
Vláda ANO s hnutím Stačilo! (v němž kromě vedoucí KSČM figurují i politici SOCDEM, ČSNS a dalších menších stran) by totiž většinu poslanců zdaleka neměla. Méně než sto poslanci by disponovala i nepravděpodobná spojení ANO se Starosty nebo Piráty. Pohodlnou většinu by měla pouze velká koalice ANO a Spolu. Stovku by mohl Babiš nejspíš překročit i v případě, že by se mu podařilo koalici Spolu rozbít a složit kabinet s ODS, která měla v dřívějších průzkumech více než dvojnásobnou podporu oproti lidovcům a TOP 09.
Šance na to, že ve vládě bude pokračovat současná koalice, případně předchozí pětikoalice zahrnující i Piráty, jsou mizivé. Spolu se Starosty bude mít podle průzkumu průzkumů v nové sněmovně pouze 70 poslanců, Piráti navzdory momentálnímu růstu jen 17. Vzhledem k rétorice současné opozice i představitelů Stačilo! je stěží představitelné, že by se staronové koalici podařilo vyjednat podporu pro menšinové vládnutí.
Do hry o moc ovšem ještě mohou vstoupit Motoristé, kterým se v srpnu podařilo zastavit propad. Pokud by ve volbách skončili těsně nad pěti procenty, ukrojili by ze zisků ostatních stran. V této druhé variantě by už Babiš nemohl sestavit většinový kabinet jen s SPD, měl by totiž k dispozici pouze 99 poslanců. Vyjednávací pozice Motoristů, ale i hnutí Stačilo! by tak byla mnohem silnější, protože by to byly právě tyto dva nejslabší subjekty, na nichž by závisel osud Babišova kabinetu.
Zdroj: Volební průzkumy jednotlivých agentur, výpočty Aktuálně
K jiné roli než jako třetí do party k ANO a SPD by ovšem Motoristé ani Stačilo! neměli dost sil. Dokonce ani jejich případná spolupráce (kterou Motoristé jasně vyloučili) by Babišovi ke 101 hlasům ve sněmovně nestačila. Teoretická aliance ANO, Motoristů a Stačilo! by v této druhé variantě měla jen 92 poslanců.
Motoristé ve sněmovně by znamenali méně vlivu také pro koalici Spolu, STAN a Piráty. Dohromady by měli jen 83 zastupitelských křesel, o čtyři méně než v první variantě bez Motoristů.
Výsledky říjnových voleb odhadují nejen průzkumy, ale i kurzy sázkových kanceláří. Třetí varianta je založená na průměru výsledků, u nichž bookmakeři TipSportu, Chance a Fortuny vypsali nejnižší kurzy, které tedy vidí jako nejpravděpodobnější.
Tuzemské sázkové kanceláře věští ANO zisk 32,3 procenta hlasů, koalici Spolu 20,5 procenta, SPD 12,5 procenta, STAN 10,8 procenta, Pirátům 8,7 procenta, Stačilo 6,3 procenta a Motoristům těsně nad pět procent hlasů. To jsou čísla velmi blízká druhé variantě, významnější rozdíl je pouze u Pirátů, kteří po uzavření spolupráce se Zelenými stále posilují.
Zdroj: Kurzy sázkových kanceláří k 3. 9. 2025, výpočty Aktuálně
Základ povolební matematiky je i v tomto případě stejný. Hnutí ANO nemá dost síly na samostatné vládnutí, k tomu potřebuje spolupráci nebo toleranci nejméně od dvou dalších subjektů. Potřebnou stojedničku nedávají ani divoké kombinace typu ANO + STAN nebo ANO + Piráti. A v současné vládní koalici by silnější Piráti oslabili, takže v součtu by někdejší pětikoalice měla stále jen 83 mandátů.
Nejsilnějším aktérem v povolebním vyjednávání tedy nakonec může být prezident Petr Pavel. Jeho předchůdce Miloš Zeman nechal menšinovou vládu Andreje Babiše vládnout bez důvěry až do června následujícího roku. Povolební pat před sedmi lety pak vyřešila až druhá menšinová vláda ANO s ČSSD, kterou tolerovali komunisté výměnou za programové ústupky.