Další týden ve víru krajských kol podnikatelských soutěží!

Čtrnáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku již zná své první krajské vítěze. Do poloviny října nás čeká vyhlašování výsledků ve všech čtrnácti regionech, a hlavně řada neuvěřitelných příběhů živnostníků a podnikatelů.

Mezi živnostníky se například objeví celá řada tradičních řemesel, kterým se podařilo dát nový smysl a využití v 21. století a která také dosvědčují stále větší oblibu přírodních materiálů a produktů u českých spotřebitelů. Mezi firmami se zase můžeme těšit i na ty, kteří dokáží svým inovativním přístupem směle konkurovat na evropských i světových trzích.

V krajských finále se utká vždy deset firem a deset živnostníků. Celkem se letos přihlásilo více než 5 500 podnikatelů a živnostníků. Součástí večerního programu budou také interaktivní prezentace odborníků na témata související s podnikáním.

Hlavním cílem podnikatelských soutěží je podpořit rozvoj českého podnikání a podpora malých a středních firem. Z každého krajského setkání vzejde jeden celorepublikový finalista pro soutěž Vodafone Firma roku a jeden celorepublikový finalista pro soutěž MONETA Živnostník roku. Slavnostní finále proběhne 12. prosince na pražském Žofíně. Průběžné výsledky můžete sledovat na soutěžních stránkách.

Titul Živnostník roku vloni získala krejčová Kristina Tomandlová, která šije oděvy pro hotely a wellness. "Chtěla bych se posunout tak, aby když přijdu do restaurace, kde si zaplatím drahé jídlo, jsem v pěkném prostředí, tak abych měla i kulturní zážitek z toho oděvu, z toho číšníka a servírky, kteří mě obsluhují," okomentovala vítězná živnostnice loňský úspěch.

Loňským titulem Firma roku se může pyšnit výrobce konvektomatů, společnost Retigo. "Je neskutečné, kolik šikovných lidí, řemeslníků a firem bylo součástí této soutěže. Každý z nich si zaslouží obrovský obdiv, o to víc si ceníme toho, že jsme v tak napjaté konkurenci zvítězili. Jak pak každá firma vytěží případný úspěch, to je otázkou nastavení. My to dělali hlavně pro sebe, pro porovnání s ostatními, chtěli jsme vědět, jak si vedeme a zda-li vytváříme přidanou hodnotu, která obstojí v konkurenci ostatních kvalitních firem," uvedl k loňskému vítězství generální ředitel společnosti Norbert Pelc.

Ani letos nebude chybět krajské vyhlašování doprovodné kategorie Vodafone Odpovědná firma. Šanci mají ti, co se chovají odpovědně ke svému okolí, myslí na ekologii i sousedy, ale také na své vlastní zaměstnance.