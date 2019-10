BEN CRISTOVAO: Nesnažím se nikoho na sílu ovlivňovat, ale spíš ukazovat cestu

Burda

Bena Cristovaa není třeba dlouze představovat. Je to muž mnoha talentů, velký sympaťák a srší z něj neuvěřitelná energie.

"Myslím, že o životní prostředí jsem se zajímal odmalička."

Zpívá, píše texty, sportuje a na Instagramu má už přes 750k followerů. Nedávno ohromil své fanoušky skvělou show ve vyprodané O2 Areně a v listopadu ho můžete potkat i na konferenci Dream BIG: Go for it!

Marie Claire vytvořila konferenci Dream Big pro mladé ženy, které na sobě chtějí pracovat, hledají nové výzvy a zároveň jim není lhostejné životní prostředí a je pro ně stěžejní budoucnost naší planety. Právě teď je ten čas vzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a aktivně měnit svět kolem sebe. To, jak se zdá, Ben zvládá bravurně. Proto se stal jedním z hlavních speakerů Dream Big. Jaký je jeho pohled na udržitelnost? Co sám dělá pro ochranu naší planety a je pro něj důležité odkud pochází jeho oblečení? Na to vše odpoví na naší konferenci, ale tady máte od nás malý teaser.

Co je podle vás úplné minimum, co by měl každý z nás začít dělat, abychom tolik nezatěžovali naše životní prostředí?

Já vidím jako dost zásadní především zamyšlení se nad tím, kolik masa každý člověk spotřebuje. Snažit se to omezit, ideálně ho z jídelníčku vyřadit úplně, to je důležité. Maso vyžaduje pro svou výrobu obrovské množství přírodních zdrojů, na jeden burger je potřeba neuvěřitelných 2500 litrů vody, to je naprostý šílenství! Jde o statistiky podložené mezinárodními organizacemi a zdroje těchto statistik jsou lehce dohledatelné. Určitě je dobré zamyslet se taky nad tím, jak často opravdu potřebujeme jezdit osobním vozem, jestli by nebylo fajn zkusit třeba jiný prostředek. Kupování vody v plastu je podle mě další věc, která naši planetu sráží na kolena. Máme to štěstí, že nám v kohoutku teče kvalitní pitná voda a pokud nepotřebujeme speciální minerální vody, přijde mi zbytečný v obchodech kupovat umělou hmotu. Někdy se ale ani nákupu plastových lahví prostě nevyhneme a v souvislosti s tímhle bych byl fakt rád, kdyby se lidé, kteří řídí naši zemi, rozhodli zákonem podpořit systém zálohování PET lahví, který úspěšně funguje v jiných evropských zemích, jakými jsou Německo, Švédsko nebo Chorvatsko.

Využíváte nějak svého vlivu na mladé lidi, aby byli aktivnější a více se zajímali o svět kolem sebe?

Na svých sítích se nesnažím nikoho na sílu ovlivňovat, ale spíš ukazovat cestu, že věci jde dělat i jinak. A je na každém, jak se rozhodne.

Vybavíte si ten moment, kdy jste se o životní prostředí začal více zajímat?

Myslím, že o životní prostředí jsem se zajímal odmalička. Trávil jsem hodně času na horách a příroda pro mě znamená hodně. Již mnoho let se snažím zamýšlet nad tím, kolik odpadu vyprodukuji, co jím, jakým způsobem cestuji… Snažím se být k přírodě co nejšetrnější, i když mám ještě co dohánět, tak dělám, co můžu.

Co vás přivedlo k veganskému stylu života a dovedete si představit, že byste se někdy v budoucnu stravoval jinak?

Momentů, pro to, stát se veganem, bylo několik. Nejsilnější byl asi pocit, že nedokážu zabít zvíře, které chci sníst, když jsem byl před tento úkol postavený. Tam se to nějak zlomilo a řekl jsem si, že už nechci, aby na úkor mě umírala zvířata. Je spousta variant, jak se stravovat, veganská kuchyně může být opravdu chutná, jen je potřeba zajímat se o jídlo, o jeho přípravu a dát si s tím o něco více práce. Jako vegan nemám problém zvládnout na podiu tříhodinový koncert nebo celý turnaj v jiu jitsu, síla mi nechybí. Navíc mi odpadla moje pravidelná občasná nachlazení, už ani nevím, kdy jsem byl naposledy nemocný.

Co pro vás znamená "udržitelná móda"? Zajímá vás původ oblečení, které nosíte?

Rád nakupuju v zahraničí, v Los Angeles mám oblíbené obchody nezávislých návrhářů a nemám ani problém se sekáčema. Vyhýbám se koženým věcem. Abych byl upřímný, 100% proces výroby a cestu konkrétního trika nebo kalhot nemám zmapovanou, ale snažím se zajímat. Mám teď spolupráci s velkou sportovní značkou a snažím se, aby oblečení, které od nich dostávám a třeba nevyužiju, posílám dál - třeba kámošům nebo na charitu.

Co máte v plánu do konce roku?

Do konce roku nás s kapelou čeká ještě několik koncertů, cestování, objevování…

