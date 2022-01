Mnoho zpravodajských webů zpřístupňuje volně pouze část svého obsahu. Na Aktuálně.cz jsou stále všechny články zdarma. Má to svůj důvod.

Placené sekce zavádí stále více českých zpravodajských webů. Některé začaly svůj obsah zamykat už v roce 2014, další se připojily později. Z těch velkých jsou dnes plně bezplatná pouze veřejnoprávní média, financovaná z koncesionářských poplatků, a také Seznam, těžící z dominantní pozice na trhu.

Ani my v Aktuálně.cz nechceme obsah zamykat a snižovat tak jeho dosah. Jsme hrdí, že naši práci čte až pět milionů uživatelů měsíčně. Žádné články s poznámkou "pokračování je přístupné pouze pro platící čtenáře" tak u nás nenajdete.

Zpravodajství by mělo zůstat co nejvíce přístupné

Nechceme čtenáře dělit na běžné a na ty, kteří prošli platební bránou. Zastáváme názor, že kvalitní zpravodajství by mělo být dostupné co nejširší veřejnosti. V plném rozsahu a zdarma. Za každou podporu jsme ale vděční.

Souzníme s přístupem britského deníku Guardian, který nabízí volně přístupný obsah všem. Pokud lidé chtějí, mohou dobrovolně přispět na provoz redakce částkou podle svého uvážení. I my jsme se rozhodli jít podobnou cestou.

Vážíme si všech, kteří nás podporují finančně, protože chápou, že chceme přinášet více než jen běžné zpravodajství. I to, že kvalita nemůže být dlouhodobě zadarmo. Díky nim můžeme rozvíjet naše projekty, pouštět se do větších investigací, tvořit volně dostupná videa a psát články o méně viditelných tématech.

Víme, že platit za internetový obsah není v Česku obvyklé. Velmi nám ale pomůžete už tím, že s námi navážete přímý kontakt registrací v projektu A+, nebo tím, že budete náš obsah šířit dál.

Zajímá vás, kde bereme peníze na práci našich redaktorů? Přečtěte si, jak si na sebe vyděláváme.