V soutěži o Podcast roku získali cenu Objev roku a posluchači je nominovali i na Křišťálovou lupu 2021. Přitom jak říkají sami autoři: „Když se objevem roku stanou dva vousatí čtyřicátníci s povídáním o dějepisu, je to poměrně slušné překvapení.“

Dvojice historiků bojuje proti ohýbání dějin

Martin Groman a Michal Stehlík v podcastu rozporují tradované mýty a rozebírají legendy moderních českých dějin. Věnují se především takovým tématům, kterými se často ohánějí politici, novináři a další veřejně vystupující osoby.

Groman vystudoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. Veřejnost ho zná hlavně z jeho působení v Českém rozhlasu. Stehlík vystudoval historii na filozofické fakultě stejné univerzity: školu vedl později jako děkan a dodnes na ní vyučuje soudobé dějiny.

Svým podcastem se autoři snaží vyvracet stereotypy ve vnímání českých dějin. "Kolem nás je stále dost překrucovačů dějin, kteří si nějaké ty husity, Masaryky, komunisty nebo Havly rádi ohnou pro potřeby své aktuální argumentace. Tak my jim to zase rádi narovnáme," říká Groman.

Tři otázky pro Martina Gromana a Michala Stehlíka, autory podcastu Přepište dějiny

Jak jste přišli na název Přepište dějiny?

Zvažovali jsme několik možností, nakonec nám ale všechny přišly spíš popisné. Přepište dějiny v sobě naopak spojovalo odkaz na účelové přepisování dějin, kterého býváme často svědky. Navíc je to také odkaz na finále hokejového turnaje olympijských her v Naganu 1998 a emotivní výkřik komentátora Roberta Záruby, který jsme použili i jako naši znělku.

Který díl se vám nejvýrazněji zapsal do paměti?

Těžko říct, ale díl věnovaný nemístnému srovnávání různých veřejných postav s Adolfem Hitlerem byl docela příznačný. V podcastu říkáme, že když dnes do titulku vrazíte slovo Hitler, máte pozornost zajištěnou.

A co myslíte? Ano, byl to jeden z nejposlouchanějších dílů. Nezadá si ale ani s takovou Boženou Němcovou a jinými, mnohem komornějšími tématy, takže to s námi tak špatné možná nebude. Podobným fenoménem byl díl nad historickými názory Vlastimila Vondrušky.

Plánujete obsah nebo formu podcastu nějak rozvíjet?

Plánujeme. V brzké době chceme přidávat speciály s hostem, které budou samozřejmě tematické s ohledem na specializaci toho kterého přizvaného historika nebo historičky. A budou také delší, po čemž naši posluchači dost často volají. Vyzkoušeli jsme si, že obvyklých 20 minut na jedno téma je pro nás tak akorát, ale s hostem to bude samozřejmě snazší.

Podcast Přepište dějiny najdete na všech běžných podcastových platformách Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Soundcloud i Spreaker. Nebo si přečtěte články, které se jednotlivým dílům věnují.