Aktuálně+ | Krvavé Irsko i nešťastná kulturistka. Tři tipy z Letní filmové školy

Původně se jednalo o uzavřenou akci pro členy filmových klubů, s postupem let se ale z Letní filmové školy stal jeden z nejvýznamnějších českých festivalů. Letošní 48. ročník v Uherském Hradišti zaujal i redaktory Aktuálně.cz, kteří nabízejí tipy na americkou klasiku, naléhavou maďarskou novinku i film irského režiséra Jima Sheridana oceněného letos na uherskohradišťském festivalu.

Každoroční přehlídka v Uherském Hradišti přináší divákům filmy, které jinde neuvidí. Alespoň ne tak snadno. Letos na ni zavítalo téměř 4600 akreditovaných návštěvníků, kteří si kromě projekcí mohli také popovídat s oceněnými režiséry Semihem Kaplanogluem či Jimem Sheridanem. V dalším pokračování seriálu Tři tipy inspiruje Aktuálně.cz ke zhlédnutí uváděných snímků a možná i k návštěvě příštího ročníku. Které filmy zaujaly členy redakce?

Dominika Hromková doporučuje: Život je krásný

Podobně jako si Češi neumí představit Vánoce bez Tří oříšků pro Popelku, americkou sváteční klasikou je film Život je krásný z roku 1947. Příběh vypráví o obyčejném muži Georgi Baileym, který sní o velké kariéře a cestě kolem světa, osud mu ale nedovolí vytáhnout paty z rodného maloměsta. Režisér Frank Capra filmem vzkazuje, že na světě nikdo není zbytečný.

A když jednoho Štědrého dne začne Bailey pochybovat, sestoupí k němu anděl strážný. Ukáže mu, co by se stalo s jeho blízkými, kdyby se George vůbec nenarodil. Na letošní Letní filmové škole to pro mě byl nejhezčí a nejmilejší film. Co je víc než odcházet z kina s dojatým úsměvem a pocitem, že život je opravdu krásný?

Jan Horák doporučuje: Něha

Edina je špičková kulturistka, která usiluje o účast na mistrovství světa. Její přítel a trenér v jedné osobě Adam ji ale víc než jako partnerku vnímá jako nástroj k dosažení fyzické dokonalosti. Dokonalosti, která se při pohledu zvenčí jeví spíše jako deformace.

Letošní maďarský film Něha vypráví o tom, co se stane, když se střetne touha vrcholové sportovkyně po skutečné lásce s extrémní fyzickou zátěží ohrožující zdraví a život. Díky citlivé režii a bezprostředním hereckým výkonům jde o výpověď intenzivní. Málokdy jsem si díky plátnu víc uvědomil, že duše a tělo jsou mnohdy stejně křehké.

Druhý tip Jana Horáka: Boxer

Anglický herec Daniel Day-Lewis jako jediný v historii získal tři Oscary za výkon v hlavní roli. Málokdo dokáže splynout se svou postavou tak jako on, Day-Lewis je za ponor do ztvárněné figury ochotný zaplatit i zdravotními potížemi.

Kvůli filmu Boxer z roku 1997 režírovanému letos oceněným Jimem Sheridanem podstoupil herec fyzickou přípravu, na jejímž konci se podle hlasu jednoho z profesionálů mohl boxem i živit. Jako rohovník se ve snímku dostává do středu vleklého násilného konfliktu v Severním Irsku. Právě díky tomu byl pro mě snímek o krvavém sporu mezi katolíky a protestanty o vztah Irů k britské královské koruně vtahující, osobní a úderný.