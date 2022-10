Aktuálně+ | Poznejte domy slavných hereček, generálů i intelektuální elity národa

Začátek podzimu přináší sychravá rána, propršené dny, ale i příjemné slunečné počasí. Poměrně vlídné říjnové či listopadové teploty stále ještě umožňují spojit procházku po Praze s poznáváním míst, která jsou mimo pozornost davů turistů. Pozoruhodné zážitky nabízí vilové čtvrti. I zde je totiž možné si užít úchvatné výhledy na město, poznat architektonické unikáty či historické zajímavosti.

S průvodcem Aktuálně.cz by se už nemělo stát, že člověk bez povšimnutí projde třeba kolem vily, v níž žil slavný spisovatel Karel Čapek, herečka Lída Baarová nebo politička Milada Horáková. Šéf domácí rubriky Pavel Švec prošel dvanáct pražských vilových čtvrtí a vytvořil trasy vycházek s popisy jednotlivých domů. Čtyři architektonické průvodce připomínáme.

S nápadem vystavět zahradní vilovou kolonii na Barrandově, ohraničenou filmovými ateliéry na jedné straně a vyhlídkovou restaurací na druhé, přišel stavitel Václav M. Havel, jenž se inspiroval v San Franciscu, a jeho bratr, filmový producent Miloš Havel. Na skalnatém návrší nad Vltavou převládl funkcionalistický styl.

Svého času zde bydlela herečka Adina Mandlová, divadelní a filmový herec Miloš Nedbal a po návratu z emigrace od začátku 80. let i režisér a scenárista Pavel Juráček. Některé prameny uvádí, že jedna ze zdejších vil se také měla stát sídlem ministra propagandy třetí říše Josefa Goebbelse.

Smutným faktem je, že velkou část majitelů rodinných domů i jejich stavitelů postihly represe dvou totalitních režimů. Jako by byl Barrandov prokletý, což je pochopitelně dáno právě zvrhlými systémy 20. století.

Rovněž procházka po Hanspaulce může být příležitostí poznat lépe město, v němž žijeme. V klidu projít ulicemi a zastavit se u domů, které jsou pozoruhodné architekturou i svými majiteli. Tato část Prahy zaujme svým umístěním na kopci, výhledy, urbanismem, širokými "bulváry" s travnatými pásy i úzkými uličkami. Není divu, že si tuto prvorepublikovou čtvrť oblíbili umělci i prominenti.

Na Hanspaulce si vilu postavila herečka Lída Baarová, respektive její otec, magistrátní úředník Karel Babka s manželkou Ludmilou a Lídinou sestrou Zorkou. Funkcionalistický dům svým tvarem připomíná zaoceánský parník. Zajímavostí je, že výšky místností jsou mimořádně nízké - do 265 centimetrů, a dávají tak místnostem atmosféru lodních kajut.

V sousedství bydlel generál a premiér Alois Eliáš, po válce na Hanspaulce našel domov vojenský velitel Pražského povstání generál Karel Kutlvašr, nedaleko pak i herec Vlasta Burian či generální tajemník ÚV KSČ a jeden z nejmocnějších mužů komunistického režimu Miloš Jakeš.

Smíchov není jen obchodní a kancelářské centrum města v okolí Anděla, ale i pozoruhodná vilová čtvrť rozprostírající se na jižním svahu Strahova. Dříve tu byly vinice, až koncem 19. století se zdejší pozemky začaly ve velkém rozprodávat jako stavební parcely pro rodinné domy.

Atraktivní místo s výhledem na Prahu si oblíbil například písničkář a zpěvák Karel Hašler, spisovatel, výtvarník a tvůrce legendární postavičky Ferdy Mravence Ondřej Sekora, slavný herec Karel Höger, spisovatel Josef Kolář či známý hudební skladatel Ludvík Podéšť.

Po konci druhé světové války se do jedné z místních vil nastěhovala právnička, politička, poslankyně národních socialistů Milada Horáková s rodinou. A žila zde až do roku 1949, kdy byla komunistickými úřady zatčena. Její manžel Bohuslav Horák právě z tohoto domu osudného 27. září 1949 před Státní bezpečností utíkal. Zmizel přes terasu zahradou jen v papučích a emigroval do Spojených států. Milada Horáková byla po vykonstruovaném procesu komunisty zavražděna.

V místech, kde se Královské Vinohrady, vystavěné převážně na vyvýšené planině, svažují jižním směrem do Vršovic, začala na přelomu 19. a 20. století vznikat svébytná čtvrť honosných vil. Stráň, orámovaná nahoře Korunní ulicí a dole Ruskou třídou, pak zažila vrcholný rozvoj ve 20. a 30. letech, kdy lokalitu osídlili pokrokoví intelektuálové, spisovatelé, hudební skladatelé, sochaři, kteří sem zanesli i nový architektonický styl, modernu.

Vilu si zde postavila vůdčí osobnost české moderní architektury Jan Kotěra, nedaleko pak měl ateliér sochař Ladislav Šaloun. Specifický dům tvořil vestibul, velký a malý ateliér, salon, slovácká jizba a byt správce. Scházely se zde osobnosti české kultury jako František Bílek, Otokar Březina, Alfons Mucha, Ema Destinnová, Jan Kubelík nebo Josef Váchal.

Meziválečná intelektuální elita Československa, takzvaní pátečníci, pravidelně nacházela útočiště i o kus dále, ve vile s rozlehlou zahradou Josefa a Karla Čapka. Malíř Josef obýval čtyřpokojový byt s manželkou Jarmilou a dcerkou Alenou, světoznámý spisovatel Karel ve své části déle než deset let bydlel sám. Jeho manželka, herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová, se sem přistěhovala až v roce 1935.

