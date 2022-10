Aktuálně+ | Test filmové způsobilosti. Poznáte slavné komedie nebo seriály z 90. let?

Devadesátá léta se v Česku zapsala specifickou atmosférou, která se odrazila i na tuzemské kinematografii. Příliv svobody vyjádření vedl ke vzniku mnoha filmů, ze kterých se záhy stala klasika. Nicméně rychle zlidověly také hlášky z československých snímků předchozí éry. Otestujte své znalosti ve speciálních kvízech Aktuálně.cz, které připomenou i slavné zahraniční seriály.

Některé snímky měly již od prvních promítání ambici stát se kultovními, jiné posléze proslavila až lidová tvořivost. Ať je to s původem známých filmových replik jakkoli, staly se součástí běžné mluvy generací. V tomto kvízu si je lze snadno připomenout. Pátrání po hláškách, které už zlidověly, by se mohlo fanouškům českého filmu zdát jako snadná výzva. Ale také to nakonec může být "těžká písemná práce, i Hujer by s ní měl problémy…"

Tradičně v letních prázdninových měsících si mohou televizní diváci užít četné reprízy kultovních romantických komedií. Filmy, ve kterých to vždycky dobře dopadne, umí potěšit, to je jasné, ale pouze opravdový fanoušek dokáže poznat oblíbené oddechovky jen podle fotek. Zkuste to.

Po sametové revoluci televizní stanice nakoupily mnoho zahraničních seriálů, které se v Česku dříve zpravidla nemohly vysílat. Přestože většina z nich kvalitou neohromila, měly obrovský úspěch a mnoho z nich je součástí vysílacích programů doposud.

Kdo si však dnes vzpomene, jestli se v programu tuzemských stanic objevila dříve Xena, princezna bojovnice, či snad starořecký Hercules? Seriáloví nadšenci se mohou vrátit v čase a zavzpomínat na pořady, od kterých se před třiceti lety diváci nemohli odtrhnout.