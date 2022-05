Aktuálně+ | Jak funguje sportovní redakce během mistrovství světa?

Mistrovství světa v ledním hokeji je v plném proudu. Česká reprezentace ve Finsku zatím odehrála dva zápasy, v prvním porazila hokejisty Velké Británie, v tom druhém se Švédskem bohužel prohrála. I letos náš sportovní tým připravuje texty, které vám atmosféru i dění na šampionátu přiblíží v případě, že ho zrovna nemůžete sledovat v přímém přenosu.

Letos se přímo do Tampere vydal kolega Ondřej Zoubek, který publikoval už několik textů, kterými dění na mistrovství světa přibližuje. Mezi ty poslední patří například rozhovor s Tomášem Hertlem.

Na zpravodajství ze šampionátu se podílí celá sportovní redakce. Jak to v době velkých turnajů v redakci vypadá a má sportovní redakce soukromé tipy na vítěze? Otázky jsme položili vedoucímu sportovní rubriky Jiřímu Škubovi a redaktorovi Danu Poláčkovi.

Jak funguje sportovní redakce v době zásadních sportovních událostí, jako je právě mistrovství světa nebo olympiáda?

Během velké sportovní akce se zapojují všichni, bez ohledu na to, kdo má jaký sport na starosti. Největší penzum práce padá samozřejmě na experty, zejména na toho, kdo je na místě jako zpravodaj.

Máte v redakci rozděleno, kdo se jakému tématu / druhu sportu věnuje?

Máme, ale dost často naše kapacity přizpůsobujeme právě aktuálnímu programu.

Jak náročná je pro vás příprava na pokrytí mistrovství světa?

Těch šampionátů už jsme společně pokryli docela dost, takže obecně najíždíme na už zažitý systém. Před mistrovstvím se nicméně sejdeme a dopředu si načrtneme nadčasová témata, která bychom mohli zpracovat. Příprava tak náročná není, zapotí se především kolegové s přípravou grafiky. Samotný šampionát je ale pro nás o poznání náročnější.

Posíláte do Finska zpravodaje? Jak se rozhoduje, kdo pojede pokrýt jakou sportovní událost?

Posíláme, tento rok padla volba na Ondřeje Zoubka. Máme v redakci dva hokejové experty, takže to není nijak složité - každý rok se střídají.

Jak vnímáte naši sestavu?

Je to tým na semifinále. Důležitý střed útoku nám může většina spolufavoritů závidět. S obranou už se tolik naparovat nemůžeme, ale slabinou by tentokrát být neměla. Jen si zatím netroufáme tipovat, kdo půjde do brány na play off.

Fin Kari Jalonen jako hlavní trenér českého týmu na MS ve Finsku, to by mohlo hrát v náš prospěch, ne?

Třeba nám pomůže zmobilizovat nějaké fanoušky, až půjde do tuhého. A nebudeme zrovna hrát proti Finsku.

Myslíte, že Kari Jalonen bude jako hlavní trenér slavit úspěch?

Předpoklady pro to má. Jen úplně nečekejte, že budeme hrát extra pohledný hokej.

V posledních letech se české hokejové reprezentaci moc nedařilo (poslední medaili přivezla v roce 2012 a pak jsme pětkrát prohráli zápas o bronzovou - naposledy loni), doufáte, že rok 2022 by mohl být pro český tým zlomový?

Pro český tým by zlomový být mohl. Rusové jsou pryč a ze zbylých favoritů vypadá na papíře výrazně lépe asi jen Kanada. Medaile tedy není žádné sci-fi. Ale i kdyby přišla, pro český hokej obecně zlomová nebude. Stačí se podívat na trendy, jako je počet hráčů v draftu NHL. Skutečný zlom přijde, až čeští junioři budou alespoň každý druhý rok hrát semifinále mistrovství světa a občas přivezou nějakou medaili.

Češi jsou hokejový národ, přijde vám, že jsme největšími fanoušky, jen když se hraje šampionát?

Je to tak, akce typu mistrovství světa dokáže fanoušky zmobilizovat. Samozřejmě za předpokladu, že se daří, což už jsme pohříchu deset let nezažili. Na sledovanosti MS se také hodně projeví nominace českého týmu, respektive to, zda má ve svém středu nějakou významnou osobnost. Když na ledě bojovali Dominik Hašek nebo Jaromír Jágr, tak šampionát fanoušci vnímali intenzivněji.

Většina českých fanoušků je hrdá, když se vyhrává, když se ale prohrává, všichni vědí, co bylo ve hře špatně a jak to měl trenér / gólman / hráč udělat jinak, souhlasíte?

No jasně. Každý z nás má v sobě kus trenéra, epidemiologa nebo politika, to je obecně známo. Ke sportu ale tohle patří a alespoň je co rozebírat. Ztichlá hospoda, to není nic veselého.

Máte mezi sebou nějaké interní sázky, jak mistrovství dopadne?

Nemáme, většina z nás má z domova zákaz sázení (úsměv).

A nejzásadnější otázka na závěr: Věříte vy osobně, že letos ta medaile padne?

Věříme! I když po těch všech nezdarech už se k tomu musíme trochu nutit.