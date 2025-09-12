Zahraničí

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 4 minutami
Pod bílým tričkem s nápisem "Prove Me Wrong" (Dokažte mi, že se mýlím) se rýsuje hrana odpovídající tenké neprůstřelné vestě. Při zpomaleném přiblíženém záběru je to zřetelně vidět. "Mohu se mýlit, ale i další indicie tomu odpovídají," prozrazuje šéf výcvikové společnosti Hard Task a bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát. A dodává, jaký detail rozhodl o Kirkově smrti.
Šéf výcvikové společnosti Hard Task a bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Šéf výcvikové společnosti Hard Task a bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát. | Foto: Aktuálně.cz

Jak jste přišel na to, že měl Charlie Kirk na sobě neprůstřelnou vestu? Na první pohled to tak nevypadá…

Všiml jsem si některých spekulací na internetu, tak jsem si stáhl video, zvětšil si ho a pomalu si ho pořád dokola pouštěl. A skutečně tam je na triku hrana, jakési obrysy na triku, které odpovídají tvaru malé neprůstřelné vesty určené na skryté nošení. Ale říkal jsem si, jestli to není třeba kabel od mikrofonu, který měl na triku.

Jenže když dostal tu ránu, tak mu nadskočí triko a právě ta hrana. Kdyby dostal zásah přímo po balistické křivce do krku, tak proč by nadskočilo triko? Tak jsem si to ještě přiblížil a vypadá to opravdu, jako když se zatřese plát neprůstřelné vesty při zásahu. Takových jsem při střelbě viděl stovky, takže to poznám. Ale samozřejmě - stále je to spekulace, netvrdím, že to tak stoprocentně bylo.

Související

FBI zveřejnila video Kirkova vraha prchajícího z místa činu, policejní hon pokračuje

FBI zveřejnila video střelce, který zabil Charlieho Kirka na Utah Valley University
1:39

Pokud ale střela zasáhla trup, jak to, že zjevně skončila v krku?

Byla to asi vesta používající menší ocelový plát, který má vyřezaná oka, do nichž se dají kšandy a dáte si to na sebe. Ten plát z oceli má výhodu, že vydrží více, je to levné a tenké. Ale střela se od něj odrazí. A to se podle mě právě stalo. Dostal zásah do trička někde, kde je nápis, nazdvihl se plát, a střela se svezla po oceli nahoru a zasáhla ho do krku zespoda.

Takže kdyby měl jinou balistiku, přežil by?

Pokud to všechno bylo tak, jak si myslím, keramická vesta by mu zachránila život. Střelec střílel z asi 130 metrů. Puška (obyčejná kulovnice) neměla dvojnožku, takže pravděpodobně nemířil s oporou. Pokud nebyl trénovaný snajpr, mířil v takové situaci velmi pravděpodobně na trup - to je rána na jistotu. Krk nebo hlava jsou riskantní. Jsou to menší cíle, navíc hlavou více hýbete. I průměrný střelec se z téhle vzdálenosti se zbraní s optikou do trupu trefí.

Jak hodnotíte činnost Kirkovy ochranky?

Související

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

A person of interest in the fatal shooting of U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk

Nic jí nevyčítám. Donald Trump měl okolo sebe v době atentátu na něj desítky zkušených policistů a stejně ho střelec trefil do ucha. Kirk měl pouze několik mužů své soukromé ochranky a na místě bylo také pár místních policistů. Nemohli nic dělat. Osobní bodyguardi stojí okolo, hlídají dav, snaží se zachytit útok na blízko, ale odstřelovače nemohou zajistit. To je na speciální tým na boj s odstřelovači, ale i Trump měl takové týmy okolo sebe jen dva. Stojí to peníze. Kirk neměl - ani přes výhružky smrtí - nárok na policejní ochranu, takže si vše platil z vlastní kapsy. Zabránit se tomu dá jen tak, že nechodíte na takovéto akce.

Což úplně nejde, když je to vaše profese…

Přesně tak. Pak už zbývá jen takové neprůstřelné plexisklo, jaké dostal po atentátu Trump. Ale to taky není levná záležitost a pro někoho, kdo se živí kontaktem s lidmi, to není ono…

 
Mohlo by vás zajímat

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert
0:57

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

Rakev v Air Force 2. Vdovu s křížkem vedla žena viceprezidenta, Vance truchlí

Rakev v Air Force 2. Vdovu s křížkem vedla žena viceprezidenta, Vance truchlí
12 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA vražda střelba ochrana analýza expert

Právě se děje

před 4 minutami
Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Jaký detail rozhodl o Kirkově smrti? To analyzuje bývalý policejní instruktor Zdeněk Charvát.
Aktualizováno před 15 minutami
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

ŽIVĚ
S Putinem mi docela rychle začíná docházet trpělivost, přiznal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 42 minutami
Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Přímo před Putinem ničil ruský sen. Bál jsem se pak o život, přiznal Američan

Útočník T. J. Oshie vzpomínal na to, co se dělo poté, co nevídaným představením rozhodl utkání na olympiádě v Soči.
před 42 minutami
Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert
0:57

Je to jen otázka času. Ruské rakety zabijí v zemích NATO desítky lidí, varuje expert

"NATO musí zlepšit svoji hru, aby dokázalo držet krok s velkým hráčem pokeru," říká profesor strategie a bezpečnosti na univerzitě v Exeteru.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

"Myslím, že ho máme." Trump oznámil dopadení vraha svého přítele. Měl ho někdo udat

Za stopy vedoucí k dopadení muže, který ve středu smrtelně postřelil Kirka do krku během akce na univerzitě v Utahu, nabídla FBI sto tisíc dolarů.
před 1 hodinou
KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?
Infografika

KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?

Letos uplyne 40 let od premiéry hry Divadla Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. Vyznáte se i v jiných hrách slavného vídeňského rodáka s duší Čecha?
před 1 hodinou
Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Vladimír Polívka a Eva Podzimková dokončili natáčení romantické komedie Naše léto

Snímek vypráví příběh manažera na pokraji vyhoření, který na prosbu svého nemocného otce dočasně převezme vedení chátrajícího dětského tábora.
Další zprávy