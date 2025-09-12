Zavražděný Kirk útok čekal. Měl pod trikem neprůstřelnou vestu, všiml si expert

Jak jste přišel na to, že měl Charlie Kirk na sobě neprůstřelnou vestu? Na první pohled to tak nevypadá…
Všiml jsem si některých spekulací na internetu, tak jsem si stáhl video, zvětšil si ho a pomalu si ho pořád dokola pouštěl. A skutečně tam je na triku hrana, jakési obrysy na triku, které odpovídají tvaru malé neprůstřelné vesty určené na skryté nošení. Ale říkal jsem si, jestli to není třeba kabel od mikrofonu, který měl na triku.
Jenže když dostal tu ránu, tak mu nadskočí triko a právě ta hrana. Kdyby dostal zásah přímo po balistické křivce do krku, tak proč by nadskočilo triko? Tak jsem si to ještě přiblížil a vypadá to opravdu, jako když se zatřese plát neprůstřelné vesty při zásahu. Takových jsem při střelbě viděl stovky, takže to poznám. Ale samozřejmě - stále je to spekulace, netvrdím, že to tak stoprocentně bylo.
Pokud ale střela zasáhla trup, jak to, že zjevně skončila v krku?
Byla to asi vesta používající menší ocelový plát, který má vyřezaná oka, do nichž se dají kšandy a dáte si to na sebe. Ten plát z oceli má výhodu, že vydrží více, je to levné a tenké. Ale střela se od něj odrazí. A to se podle mě právě stalo. Dostal zásah do trička někde, kde je nápis, nazdvihl se plát, a střela se svezla po oceli nahoru a zasáhla ho do krku zespoda.
Takže kdyby měl jinou balistiku, přežil by?
Pokud to všechno bylo tak, jak si myslím, keramická vesta by mu zachránila život. Střelec střílel z asi 130 metrů. Puška (obyčejná kulovnice) neměla dvojnožku, takže pravděpodobně nemířil s oporou. Pokud nebyl trénovaný snajpr, mířil v takové situaci velmi pravděpodobně na trup - to je rána na jistotu. Krk nebo hlava jsou riskantní. Jsou to menší cíle, navíc hlavou více hýbete. I průměrný střelec se z téhle vzdálenosti se zbraní s optikou do trupu trefí.
Jak hodnotíte činnost Kirkovy ochranky?
Nic jí nevyčítám. Donald Trump měl okolo sebe v době atentátu na něj desítky zkušených policistů a stejně ho střelec trefil do ucha. Kirk měl pouze několik mužů své soukromé ochranky a na místě bylo také pár místních policistů. Nemohli nic dělat. Osobní bodyguardi stojí okolo, hlídají dav, snaží se zachytit útok na blízko, ale odstřelovače nemohou zajistit. To je na speciální tým na boj s odstřelovači, ale i Trump měl takové týmy okolo sebe jen dva. Stojí to peníze. Kirk neměl - ani přes výhružky smrtí - nárok na policejní ochranu, takže si vše platil z vlastní kapsy. Zabránit se tomu dá jen tak, že nechodíte na takovéto akce.
Což úplně nejde, když je to vaše profese…
Přesně tak. Pak už zbývá jen takové neprůstřelné plexisklo, jaké dostal po atentátu Trump. Ale to taky není levná záležitost a pro někoho, kdo se živí kontaktem s lidmi, to není ono…